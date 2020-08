Oktatófilmmel reagált a szolgáltató: ezzel magyarázták a vihar utáni állapotokat Győrben

Jómagam is megdöbbentem és felháborodtam a történteken. De most a legfontosabb, hogy az illetékeseket összehozzuk és megoldást találjunk a problémára

– válaszolta a portálnak dr. Dézsi Csaba András polgármester, aki már a Pannon-Víz zrt.-vel, a Győri Útkezelő Szervezettel, a Győr-Szol Zrt.-vel és a Magyar Közúttal is felvette ez ügyben a kapcsolatot.

A következő egy hónapban át kell nézni a teljes csatornarendszert, ugyanolyan alapossággal, mint ahogy én egy szívkatéterezés közben a panaszmentes betegnél megvizsgálom a koszorú­ereket, és ha valami gond van, még azelőtt megoldjuk, mielőtt infarktust kapna. A rendszer karbantartását és tisztítását a mai nappal el kell kezdeni. Úgy vélem, már ez is jelentős javulást fog hozni, de vizsgáljuk a gépesített vízátemelő rendszerekben rejlő lehetőséget is, hogy így növeljük a vízelvezető képességet

- magyarázta a polgármester, majd hozzátette, ez egy meglehetősen komplex probléma, amit nem lehet egyik napról a másikra megoldani.

Az, hogy rövid időn belül már másodszor lett a város Közép-Kelet-Európa Velencéje, nem egyetlen okra vezethető vissza. Egyrészről itt van a csatornahálózat nem megfelelő karbantartása, a lefolyók tisztításának elhanyagolása, másrészről a város túlépítettsége. Az, hogy a családi házak helyére sokemeletes társasházak épültek, hogy szinte az egész várost lebetonozzák és hogy sok lakos a szennyvízhálózatba vezeti el a csapadékvizet, mind okai a kialakult helyzetnek

- mondta a város vezetője.

A Pannon-Víz az alábbi közleménnyel reagált:

2020. augusztus 17-én 16.30-tól mintegy 40 percen keresztül óriási mennyiségű csapadékot hozó felhőszakadás zúdult Győrre. Az eső intenzitása meghaladta a 80 mm/óra értéket, ami azt jelenti, hogy minden egyes négyzetméterre 80 liter víz jutott.



Ezzel a hatalmas vízmennyiséggel a város egyesített rendszerű csatornái 19 órára tudtak megbirkózni, de így is kapacitásuknak megfelelően ellátták feladatukat, hiszen karbantartásuk üzemi kapacitásuk fenntartására biztosított.



A város néhány pontján átmeneti vízborítás alakult ki, de ezek a gyűjtőhálózat levezető képességének arányában fokozatosan megszűntek. Sok víznyelőbe most sem tudott bejutni a víz, mert a rácsokat eltömítették falevelek, és egyéb utcai hordalékok.



Továbbra is várjuk a győriek bejelentéseit arról, ha valahol eltömődött víznyelőrácsokat látnak, mert munkatársaink ezekről el fogják távolítani az odagyűlt szemetet.



Azokon a területeken, ahol a csatornázás elválasztott rendszerű, azaz külön vezeték vezeti el a szennyvizeket és külön vezeték, vagy árok a csapadékvizeket, ott nem a PANNON-VÍZ Zrt. feladata az esővizek elvezetése.



A PANNON-Víz Zrt. minden rendelkezésére álló eszközzel, emberi erőforrással, csatorna rekonstrukciókkal biztosította és biztosítja az üzemeltetésére bízott csatornák kapacitásuknak megfelelő működését.



Minden, ezzel ellentétes híresztelés feltehetően a hiteles információk hiányában születhetett és ezért alaptalan!