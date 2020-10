Új magyar sorozat indul: Berecz András mesemondó hangján szólal meg a főhős

Berecz András mesemondó hangján tanít furfangos gondolkodásra a KEDD Stúdió műhelyében készült új animációs sorozat agyafúrt főhőse. A NASZREDDIN HODZSA meséi modernkori gegekkel, csattanós tréfákkal szólítja meg a közönséget. Szellemesen állít tükröt az emberiség elé. Főszereplője, Naszreddin hodzsa nevettetve adja át nekünk az élet nagy igazságait minden epizódban.

A NASZREDDIN HODZSA meséi első, húsz epizódból álló évada szeptember közepétől elérhető a Telekom tVOD-kínálatában. Az 52 epizódból álló sorozat egy 13. században élt közel-keleti bölcs, Naszreddin hodzsa történeteit dolgozza fel, aki legendás eszével vált a török humor jelképévé. Rendezője és írója, Gerdelics Miklós, Kúnos Ignác turkológus A török hodzsa tréfái című gyűjteményét vette alapul, modern köntösbe öltöztetve a klasszikus török meséket.

Az 1,5-2 perces történetek időtálló, univerzális üzenetet közvetítenek: a bolondos mester az abszurd humor nemzetközi nyelvén tanít a fortélyos gondolkodásra, szokásaink újraértelmezésére, ezáltal a keleti és a nyugati közönséget is megszólítja.

Az élelmes gondolkodás a magyar és a török mesehagyománynak is fontos eleme

– fogalmaz Gerdelics Miklós rendező.

A hodzsa egyszerre bölcs és bolondos, akit az élet szeretete és élvezete vezérel: mindene a

gyermekien őszinte kíváncsiság és a túlzott komolyságot megkérdőjelező tréfa. Gyermeki

magatartására ugyanakkor rá is játszik, csavaros észjárását leplezve, amellyel a többi szereplőt és a

nézőket is tanítja. Erre utal a sorozat szlogenje is: Bölcs bolondságok, bolond bölcsességek.

A humoros attitűdnek köszönhetően az epizódok önmagukban, háttértudás nélkül is működnek, így

a gyermekek és a felnőttek számára is egyaránt szórakoztatóak lesznek. A meg nem nevezett

karakterek és helységnevek valamint a modernkori gegek által bárki könnyedén azonosulhat a

szereplőkkel, a legelső epizódban például a hodzsa meghódítja a közösségi médiát, máskor

repülőgéppel ered egy sas nyomába.

A csattanós történetek mesélője Berecz András mesemondó, aki már korábban is foglalkozott

Naszreddin hodzsa tanmeséivel.

Naszreddin egy titokzatos figura, aki kevésbé kiszámítható, mint mondjuk Háry János vagy Csalóka Péter, hanem önmaga ellentéte is tud lenni. Néha az ember elbizonytalanodik, hogy ugyanaz a karakter-e

– mondja Berecz András.

A KEDD Stúdió műhelyében készült sorozat animátorai Gerdelics Miklós és Fazakas Kinga,

producere az Oscar-díjra jelölt M. Tóth Géza, zenéjét pedig a török Turku népzenekar szerezte. A NASZREDDIN HODZSA meséi első, húsz epizódból álló évadát a Telekom Videótékájában, november 1-től pedig a Magyar Telekom Moziklub szolgáltatásában is megtalálhatjuk.

