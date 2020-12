Mit nézzek karácsonykor? A legjobb karácsonyi filmek magyarul, karácsonyi filmek 2020

A karácsony az év legnyugodtabb időszakaként a családról, a finom ételekről és az otthon melegéről szól. A rokonság egyik kedvenc programja a lakomázás és az ajándékozás után egy kellemes karácsonyi családi vígjáték közös megnézése egy bögre forró csokoládé vagy forralt bor társaságában. Sokunk viszont elégedetlen ilyenkor, mert a kereskedelmi csatornák évről évre ugyanazokat a filmeket sugározzák. Nézzük meg a régi, jól bevált klasszikusokat, vagy nyomozzuk ki, hogy milyen új karácsonyi filmek készültek 2020 alkalmából? Cikkünkben bemutatunk a karácsonyi filmek között néhány örök klasszikust és olyan újdonságot, amelyeket mindenképp érdemes idén karácsonykor megnéznünk.

A legjobb karácsonyi filmek: örök klasszikus karácsonyi filmek

1. Reszkessetek betörők (Home alone, 1990)

Nincs karácsony Kevin nélkül! A „Reszkessetek, betörők!” egy olyan karácsonyi film, amely egyik évben sem maradhat le a palettáról. A történetben a chicagoi McAllister család Párizsban készül tölteni a karácsonyt, ám az ünnepi felfordulás során nemvárt eseménnyel kell szembe nézniük: a kis Kevint véletlenül otthon hagyják. A történet extra bonyodalma pedig az, hogy két félnótás bűnöző éppen a talpraesett Kevinék házát választja arra, hogy Szenteste betörjenek.

2. A Grincs (The Grinch, 2000)

Jim Carrey a karácsonyi filmek történetének egyik legmaghatározóbb alakítását nyújtotta a 20 évvel ez előtt készült „A Grincs” című alkotásban. A történet a fiktív Kifalván játszódik a kik között, akik szenvedélyesen imádják a karácsonyt – ezzel szemben a zöld, szőrös Grincs, aki a várostól északra, a Kobak-hegyen lakik kutyájával, mind az ünnepeket, mind a kiket utálja, amiért a múltban gúnyt űztek belőle. A Cindy Lou-Ki nevű kislányt elbűvöli a Grincs szomorú története, elhatározza hát, hogy megszeretteti vele a karácsonyt – kísérlete azonban balul sül el.

3. Tapló Télapó (Bad Santa, 2003)

A Tapló Télapó egy olyan karácsonyi vígjáték, ami az előző családi filmekkel ellentétben inkább a felnőtt közönséget célozza. Willie, a pláza alkoholista Mikulása és társa, Marcus, aki manóként dolgozik az ünnepeken, valójában csalók, akik kirabolják zárás után a pláza széfjét és az üzleteket. Idén karácsonykor azonban Willie találkozik egy nyolcéves kisfiúval, aki a nagymamájával él: a Tapló Télapó először kirabolja őket, majd beköltözik a családhoz, miközben egy ádáz nyomozó kutat utána.

4. Hull a pelyhes (Jingle All the Way, 1996)

Howard Langston a munkájának él, azonban a karácsonyi kötelezettségek alól még az elfoglalt üzletemberek sem jelentenek kivételt. Howard egy Turbo Man figurát szeretne beszerezni kisfiának, ami idén minden gyerek álom-ajándéka; éppen ezért hiánycikk is az egész városban. A legjobb karácsonyi filmek egyike, amely bemutatja, hogy egy apa milyen kalandokon megy keresztül, miközben kisfiának szeretne örömet szerezni - közben a néző átélheti a karácsonyi vívódásokat és az ünnep szellemét.

5. Jégvarázs (Frozen, 2013)

A Jégvarázst a legtöbb kisgyermekes családnak nem kell bemutatnunk, hiszen Elza és Anna a legtöbb kislány kedvenc Disney-szereplői. A mese története szerint a két nővér, Elza és Anna együtt nevelkednek szeretetben: Elza képes varázsolni, bármit megfagyaszt érintésével, éppen ezért ereje veszélyes is. Egy nap, játék közben Anna megsérül: szüleik, a király és a királyné nehezen tudja megmenteni Anna életét, éppen ezért komoly döntést hoznak: a lányokat egymástól elzárva nevelik tovább. A testvérek sorsa szüleik halála után, Elza koronázásának alkalmával újra összefonódik, amikor is Anne szerelmes lesz egy hercegbe.

6. Igazából szerelem (Love Actually, 2003)

Az „Igazából szerelem” a nézők egyik kedvenc, szívet melengető romantikus filmje: az összetett történet több szálon fut, amelyek az ünnepek alatt valamilyen úton-módon összekapcsolódnak. A film során nézőként is átélhetjük a szerelmet, a barátságot és a karácsony meghitt hangulatát nagyszerű karácsonyi dalok hallgatása közben.

A legjobb karácsonyi filmek: modern karácsonyi filmek magyarul

7. Négy karácsony (Four Christmas, 2008)

Brad és Kate mindketten csonka családban nőttek fel, éppen ezért nem terveznek összeházasodni. Az ünnepeket nyaralással töltik, míg családjaik azt hiszik, jótékonykodnak. Egy viharnak köszönhetően idén nem tudnak elutazni, amiről a rokonság is tudomást szerez, így végig kell látogatniuk mind a négy családot, ahol újra átélik gyerekkori traumáikat és megküzdenek a bogaras rokonsággal. Vajon kibírja Kate és Brad kapcsolata az ünnepeket?

8. Hivatali karácsony (Office Christmas Party, 2016)

Clay imádja munkahelyét és beosztottjai is őt, ezért a nehéz, közös évüket egy fergeteges karácsonyi bulival akarja megünnepelni – ám ekkor felbukkan Carol, a cég feje és nemmellesleg Clay szigorú nővére, aki bejelenti, hogy nem engedi megtartani a karácsonyi bulit, sőt, fel akarja számolni a cég ezen nem túl nyereséges ágazatát. Éppen időben megjelenik egy gazdag befektető, akit Clay minden áron meg akar győzni, hogy megmentse alkalmazottjait, ezért mégis megtartják a karácsonyi bulit, hogy lenyűgözzék őt.

9. Rossz anyák karácsonya (A Bad Moms Christmas, 2017)

Amy, Carla és Kiki, a három barátnő nevelik gyermekeiket, ám közben szakítanak időt önmagukra és a bulizásra is. Idén karácsonykor azonban nem várt események következnek be: megjelenik mindhármuk más-más módon nehéz természetű anyukája, akikkel együtt kell tölteniük az ünnepeket. A rideg és kritikus, a túlon-túl ragaszkodó vagy a hanyag szülő forgatja fel leginkább családja életét?

10. Múlt karácsony (Last Christmas, 2019)

Kate egy karácsonyi díszeket forgalmazó üzletben dolgozik: sorsa nem alakul jól, ugyanis kénytelen visszaköltözni édesanyjához, emellett részt vesz egy énekesi meghallgatáson is, ahol nem veszik őt fel. Mindeközben időről időre egyre többször összefut a rejtélyes Tommal, aki egy hajléktalanszállón dolgozik és gyakran, akár napokra is eltűnik. A lány megismeri a férfi szívszorító történetét és elhatározza, hogy rendbe teszi saját életét.

12. Megjött apuci 2. (Daddy’s Home 2, 2017)

Brad és felesége volt férje, Dusty idővel a legjobb barátokká, sőt, mi több, apatársakká váltak. A két barát élete zökkenőmentesen halad előre, mígnem idén karácsonykor megérkezik Dusty macsó apja és Brad túlságosan is érzékeny apukája, akik egymás tökéletes ellentétjei. Egy nagy, közös karácsonyt szerveznek a szeretet jegyében, ám nemvárt konfliktusok borítják fel a srácok életét.

Karácsonyi filmek 2020: a legújabb ünnep néznivalók

13. Alkalmi randevú

Sloane és Jackson megunták a család és a barátok unszolását, ugyanis soha nincs partnerük az ünnepekre. A két fiatal a véletlennek köszönhetően többször is egymásba botlik, majd szilveszterkor elhatározzák, hogy egymás ünnepi kísérői lesznek, persze szigorúan szerelem nélkül. Sloane és Jackson az év során jó barátok lesznek, kapcsolatuk pedig elmélyül.

14. Karácsonyi hadgyakorlat (Operation Christmas Drop, 2020)

Erica, aki amerikai kongresszusi titkár, felülről azt a parancsot kapja, hogy készítsen jelentést egy bezárandó amerikai katonai bázisról, ami a pletykák szerint a hadsereg költségén juttat segélyszállítmányokat a helyi nehézsorsú embereknek. Erica eltökélten el akarja végezni feladatát, ám nemvárt akadályokba ütközik, sőt, szerelembe is esik a jóképű századossal, Andrew-val.

15. Karácsonyi meglepi (Happiest Season, 2020)

Abby és Harper boldog kapcsolatban él, éppen ezért Abby idén elszánta magát és úgy döntött, megkéri barátnője kezét. Habár a lány mindent eltervezett, semmi sem akar sikerülni, ugyanis azzal kell szembesülnie Harper családi partiján, hogy a lány nem mondta el szüleinek, hogy leszbikus kapcsolatban él vele. Ahogy elkezd egyre több időt tölteni barátnője családjával, Abby rájön, Harper miért titkolta el szerelmüket a rokonok elől.

