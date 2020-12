Ünnepi ötletek gyerekeknek: Mikulás képek és Mikulás rajz készítés, Mikulás dalok, Mikulás versek

A Mikulás eljövetele minden decemberben izgalmas és eseménydús alkalom a gyerekek számára. A nagy puttonyos, fehér szakállas Mikulás nem csak ajándékot hoz a jó gyerekeknek, de virgáccsal is büntetheti azokat, akik rosszul viselkedtek az év során. Cikkünkben leírjuk, ki a Mikulás, milyen történelmi hagyományokra eredeztethető vissza a Mikulás szokásos eljövetele, illetve milyen játékos programokkal dobhatjuk fel a decembert a gyerkőcöknek. Olyan programokat ajánlunk, mint a Mikulás rajz készítés vagy festés Mikulás képek alapján, a kedves kis Mikulás dalok eléneklése és a Mikulás versek szavalása, ami feledhetetlen emlék lesz még a szülőknek és a nagyszülőknek is.

Ki a Mikulás és honnan ered a hagyomány?

A Mikulás eredendően Szent Miklós püspök, a gyermekek védőszentje nyomán elhíresült, népies alakja, aki piros palástban, püspöki süvegben, nagy pásztorbotjára támaszkodva járja a vidéket és ajándékozza meg a gyerekeket. A Mikulás mondája körülbelül 1000 évre tekint vissza; Szent Miklós ünneplése az osztrák, német és cseh területeken keresztül jutott el hazánkba. A középkor során számos misztikus hiedelemmel ruházták fel a Mikulás alakját, aki a jó gyerekeket dicséri, ajándékozza, a rosszakat pedig dorgálja, megbünteti. Érdekesség, hogy a magyarországi Miklós-nap az 1800-as évekig nem az ajándékokról szólt, hanem az ijesztgetésről: a fiatalok láncot csörgetve járták az utcákat, azokkal sokszor megverve a járókelőket, emiatt nálunk a falusiak többségen nem is merészkedett ki a házból ezen a napon. A szokás célja a gonosz szellemek elijesztése volt, ám a 19. század elején betiltották a gyermekekben való félelemkeltés miatt.

A Mikulás régebben, még a két világháború közötti időkben is a Mennyben élt, mint égi jótevő, akinek hűséges segédei, a manók és a krampuszok tevékenykednek az emberek világában – ez az elmélet a 20. század során megváltozott. Ma a fogyasztói társadalom a Lappföldön élő, hús-vér Mikulás alakját fogadja el, akihez így is számos hiedelem kapcsolódik. A 21. században a Mikulás és a Télapó fogalma a globalizációnak köszönhetően egyre inkább összemosódik, sőt, sokan december 6-a mellett elkezdték amerikai mintára a karácsonyhoz kötni. A jelenlegi mondák szerint a varázslatos Mikulás (vagy Télapó) rénszarvasok-húzta mágikus, repülő szánján utazza be a világot Szenteste éjszakáján, hogy másnapra minden jó gyereknek ajándékokat hozzon.

A Mikulás mikor jön Magyarországon és máshol?

Azt, hogy a Mikulás mikor van, az ország kultúrája a legtöbb esetben befolyásolja. Magyarországon a Mikulás eljövetelének hagyománya körülbelül 100 évre tekint vissza. A Mikulás a magyarok szerint hagyományosan december 5-e éjjel és december 6-a hajnal között jön el, ezalatt végig járja azokat a házakat, ahol gyerekek is laknak. A jógyerekek csizmájába édességet tesz, a rosszakéba szenet vagy virgácsot. A hivatalos Mikulás nap egyébként december 6.

Szórakoztató Mikulás ötletek gyerekeknek

A Mikulás nap rengeteg szezonális kreatív ötletet biztosít az alkotni vágyó gyerekeknek, akik imádják, ha rajzolhatnak, festhetnek és ezeket ajándékba adhatják a családnak, vagy éppen a „Mikulásnak”. A következő Mikulás napi ötleteket ajánljuk egész decemberre a családnak:

1. Mikulás rajzok és festmények készítése

Rajzoljunk együtt a gyerekekkel, hogy ne csak kreativitásukat fejlesszük, hanem egyúttal nagyszerű családi programot is szervezzünk számukra. Elsőre javasoljuk a már meglévő internetes vagy nyomtatott Mikulás képek felhasználását, hogy a gyerekek könnyebben megküzdhessenek a formákkal, vonalakkal. Használjunk nyugodtan a gyermek korának megfelelő színes ceruzát, zsírkrétát, vízfestéket vagy temperát; a nagyobbakkal már az üvegfestést is kipróbálhatjuk.

2. Mikulás dalok éneklése

A kisgyerekek fogékonyak a különböző mondókákra, dalokra: hamar megjegyzik őket, ennek köszönhetően nincs is jobb Mikulás napi program, mint a Mikulás dalok közös éneklése. Összegyűjtöttünk egy kis listát a legszebb, egyszerű Mikulás dalok és versek felsorolásával, amit garantáltan imádni fog minden gyerek!

Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás

Mikulás, Mikulás kedves Mikulás,

Gyere már, gyere már minden gyerek vár,

Krumplicukor, csokoládé jaj de jó,

De a virgács jó gyereknek nem való.

Mikulás, Mikulás kedves mikulás

Gyere már gyere már minden gyerek vár.

Mikulás, Mikulás kedves Mikulás,

Gyere már, gyere már minden gyerek vár,

Krumplicukor, csokoládé jaj de jó,

De a virgács jó gyereknek nem való,

Mikulás, Mikulás kedves mikulás

Gyere már gyere már minden gyerek vár.

Mikulás, Mikulás kedves mikulás

Gyere már gyere már minden gyerek vár.

3. Mikulás versek szavalása

Ha a Mikulás dalok nem válnak be, például azért, mert a gyerekek nem szeretnek énekelni, akkor sem kell megijednünk: a Mikulás versek épp olyan könnyűek és szórakoztatóak a legkisebbek számára is!

Devecsery László: Jön a Mikulás

A Mikulás gyorsan eljő

feje felett nagy hófelhő.

Rénszarvasok húzzák szánját,

hó csipkézi a bundáját.

Kövér puttony van a vállán,

hópihe ül a szakállán.

Mikor hozzád megérkezik,

cipőd sok-sok jóval telik.

Hull a hó, nézd, odakint,

a Mikulás néked int.

Galambos Bernadett: Az ajándék

Mikulás ha volnék:

minden áldott éjjel,

havat szórnék két kezemmel

háztetőkön széjjel.

Mikulás ha volnék

decemberi éjben:

Járnék csengettyűkkel

fehér holdsütésben.

Mikulás ha volnék

szívem arany lenne:

Aranydiót, aranyalmát

raknék tenyeredbe!

Aranydióm, aranyalmám

szeretetté válna,

Melegsége nem férne be

pici, kis szobádba!

Czeglédi Gabriella: Jön a Mikulás

Jön már, itt a

Mikulás!

Fehérprémes,

hósapkás

Hétmérföldes

csizmája,

a világot bejárja.

A hatalmas

puttonya,

Ajándékkal

megrakva.

Jó gyermekek

megkapják,

Megtelnek a

Kiscsizmák.

Címlapkép: Getty Images