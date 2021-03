A remény lett a magyar népmesék új főszereplője: megszólalt a legendás magyar rajzfilmstúdió

Dacára annak, hogy a fővárosban székelő Pannónia Filmstúdió csak 1971-ben döntött a vidéki telephely létesítéséről, a kecskeméti rajzfilmgyártás gyökerei egészen 1929-ig nyúlnak vissza, amikor Mátis Kálmán festő, grafikus és rajzpedagógus elkészítette A kiscserkész álma című alkotását. A vidéki stúdióban számos, a szívünknek kedves mese látott napvilágot, amely műhely időközben, 2011-ben egy Magyar Örökség-díjjal is gazdagodott, de a munka azóta is töretlenül zajlik.

Egyik legfrissebb, mondhatni a „gyártószalagról” legördült animációs filmsorozatuk Arany János Toldiját vitte képernyőre, amely 3 éves munkát követően kerül majd közönség elé. A mikor azonban még kérdéses, mert a megrendelő, ez esetben az MTVA dönt a közszolgálati televízió műsorrendjébe való beillesztésről, aki jelenleg még nem kommunikálta az új produkció debütálásának várható időpontját.

A sorozatot a számos más alkotásáról híressé vált Jankovics Marcell vitte képernyőre, aki bár már több interjújában kifejtette, asztal fölé görnyedő munkában a továbbiakban már nem szeretne részt venni, azonban a lektorálásban, ötletelésben nagyon szívesen támogatja a kecskeméti csapatot. Így lehetséges, hogy az 1977-től 2011-ig futó, azóta a hungarikumok közé emelt Magyar népmesék sorozat folytatásában is részt vehet majd, amelynek már jelenleg is folynak az előkészületei.

Már megkerestem a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzkutató csoportját, hogy keressenek olyan meséket, amelyek illeszkednek a meglévő mesék sorába, ugyanakkor jelenítsenek meg egy olyan új mesetípust is, ami eddig kevésbé szerepelt a történetek sorában. A megvalósításba szívesen vonjuk be a rajzfilmesek fiatalabb generációját, ami biztosan jelent majd egy stílusváltást, azonban mindenképpen szeretnénk megtartani azt a vizuális ötletekből álló világot, amit eddig képviselt a sorozat. Önmagában a technikai fejlődés adta lehetőségek is változásokat hoznak. Szabó Gyula hangja valóban pótolhatatlan, de bízom abban, hogy találunk olyan magyar színészt, akinek az orgánuma és ízes magyar beszéde hozzájárul az új epizódok népszerűségéhez

– avatta be a HelloVidék olvasóit terveikbe a kecskeméti rajzfilmstúdió első embere.

A kezdeti siker azonban sosem garantálja a folytatás elismerését, így kérdéses, hogy egy stílusváltáson átesett Magyar népmeséket miként fogadja majd a magyar közönség, pláne egy olyan generáció, aki már a kütyük világában nevelkedett. Mikulás Ferenc ennek kapcsán kifejtette:

Amiben bízunk, az a népmesék ezeréves ereje, a mi népünk történetei, amelyek a magyarok észjárását régi időktől fogva tükrözik. Ezért is nézi szívesen ezeket a meséket már a harmadik generáció. A külföldiek is élvezettel nézik a furfangos történeteket, a grafikai világ egyedi színes megjelenése pedig egyenesen lenyűgözi őket – ahogyan ez a YouTube kommentekből kiolvasható. Tehát mi bízunk a meséink erejében, biztosan lesz olyan szegmense a közönségnek, akik örömmel fogadják majd az új részeket.

A remények beteljesülését pedig nemcsak a hungarikum tervezett folytatása, de a 2021-re tervezett 15. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál kapcsán ugyanúgy megfogalmazták, amely 1985 óta színesíti a vidéki programpalettát. A jubileum alkalmából workshopokkal, kiállításokkal, mesterkurzusokkal és ingyenes filmvetítésekkel készülnek az érdeklődőknek, az augusztusra tervezett ötnapos rendezvénynek azonban a pandémia miatt egyelőre bizonytalan a kimenetele.

A remény a legjobb szó arra, ami most bennünket éltet. Reméljük, hogy sokan beoltatják magukat nyárra, hogy hatásosak a vakcinák, hogy az emberek felelősségérzete nem fárad el, és együtt eljutunk oda, hogy augusztusban már közösségi élmény lehet a filmnézés. Így készülünk, de ahogyan most mindenkiben, természetesen bennünk is ott van az óvatos tervezés igénye is. Ha nem lehet offline a fesztivál, akkor online fogjuk megvalósítani. Már érkeznek a nevezések, nemcsak Magyarországról hanem Európa több országából is. Szeretnénk együtt ünnepelni a közönségünkkel és a szakma képviselőivel. Egy fesztiválélmény a személyes találkozásoktól lesz igazi

– fogalmazott Mikulás Ferenc.

Bár a járványhelyzetre való tekintettel a vidéki rajzfilmkészítő műhely átmenetileg nem látogatható, még a nehezített körülmények mellett is kiemelt hangsúlyt fektetnek az utánpótlásképzésre. A Neumann János Egyetem a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel karöltve tervez elindítani egy, a szakma szempontjából elengedhetetlenül fontos animátorképzést, ami mellett a Kecskemétfilm Kft. már most is biztosít a lelkes újoncok számára gyakornoki helyeket, amely tudás után nemcsak itthon, de külföldön is kapva-kapnak.

"A magyar animációs filmgyártás egyik nagyon erős alappillére a karakteranimáció, ami a 2D filmekben a figurák mozgatásához kell. Ez azt jelenti, hogy nem csak jól kell tudni rajzolni, hanem a mozgás ábrázolásának törvényeit ismerve, egy kicsit a karakter bőrébe bújva (eljátszva) meg kell tudni rajzolni egy mozdulatsort. Ezt nem tudja pótolni az a technika, amit pl. Disney-filmek esetében sokszor láthatunk, hogy előre felveszik natúrfilmen a jeleneteket, és utána átrajzolják 2D animációban. Ezek legfeljebb emberek valós mozgását tudják átültetni rajzfilmre. Attól kezdve azonban, hogy elképzelt figurákat kell mozgatni, elképzelt cselekményekben, amik felülírják a fizika törvényeit, már nem használható ez a technika" - fogalmazott az ügyvezető igazgató.

A mi stúdiónkat nagyon sokszor keresik meg főleg nyugat-európai egészestés filmek munkálataihoz, és kifejezetten ez a munkafázis az, amiben közreműködni tudunk. Az animációs-filmrendezői képzésben nem kitétel már a komolyabb rajzolni tudás, és bár érdekes és jó filmek készülnek redukált mozgással és végletekig leegyszerűsített figurákkal, ez a stílus csak rövidfilmekhez alkalmazható igazán. Tehát szükség van erre a képzésre, mert kiváló munkalehetőséget teremt ez a tudás, és úgy gondolom, hogy egy filmrendezőnek is csak előnyére válhat, hogy animációsként ért a karakteranimációhoz. Már jelentkezik a szakemberek hiánya, sorban keresnek meg bennünket ígéretes és szép munkákkal, de kapacitás hiány miatt vissza kellett mondanunk többet

– beszélt bővebben a szakmai tudás fontosságáról és az utánpótlás nehézségeiről a kecskeméti rajzfilmstúdió ügyvezető igazgatója.

A fél évszázados jubileumra való tekintettel a HelloVidék többek között arra is kíváncsi volt, miként értékeli Mikulás Ferenc a kecskeméti stúdió eddigi pályafutását (amit első és egyetlen ügyvezető igazgatóként kísért végig), emellett pedig milyen terveik vannak a jövőre nézve, ami még tovább virágoztathatja nemcsak a vidéki, hanem az egész magyar rajzfilmkészítés kultúráját.

„A stúdió 50 éve egy küzdelmekkel teli kaland volt, ahogyan egy állami stúdió leányvállalatából önálló filmes kisvállalat lett. A teljes működésünkre jellemző az értékmentés, az értékőrzés, különös tekintettel a magyar kultúra filmes adaptációjára, a magyarság identitásának megőrzésére. Ezt a célkitűzésünket soha nem tévesztettük szem elől, bár voltak nagyon nehéz időszakaink, amikor szó szerint a megmaradásunkért küzdöttünk. A külföldi bérmunkák a megélhetésünket jelentették a rendszerváltás utáni években, amikor elmaradtak a magyar televízió sorozatmegrendelései. De alap célkitűzésünket akkor sem tévesztettük szem elől. Hogy hogyan tervezzük a jövőt?" - fogalmazott a Kecskemétfilm Kft. ügyvezető igazgatója, és mindjárt meg is válaszolta:

Nehéz kérdés. A stúdió vezetősége generációváltás előtt áll. Sok múlik azon, hogy akik átveszik a vezetést, milyen értékek mellett haladnak tovább. Hogy hogyan alakul a jövőben a magyar állami filmfinanszírozás. Konkrét és régóta létező tervünk a Magyar Animáció Háza interaktív múzeum megvalósítása, ami a Neumann János Egyetem új épületében jöhet létre. A magyar animációs filmkészítés több mint 100 éves történetét fogja bemutatni, emellett az animációs filmkészítés legújabb technikai vívmányai is helyet kapnak. A jelenleg gyártásban lévő produkcióink még néhány évig munkát adnak: a Magyar szentek vallomásai a magyar szentek életét mutatja be, a Cigánymesék sorozatot folytatjuk, a Városi legendák sorozatunk az új közönség kedvenc, és pályázatot nyújtottunk be a Toldi sorozat egészestés változatának elkészítésére – így a televíziós vetítések mellett, a mozikban is látható lesz a film.

