Tágasabb kuckót építenének: mosómedve-kifutóra gyűjt a Budakeszi Vadaspark

A mosómedvéket (Procyon lotor) leginkább „banditaszerű” álarcukról, méretes bundájukról és gyűrűs csíkozású farkukról ismerhetjük meg. Észak-Amerikai származásuk miatt betelepült fajként tartjuk őket számon. Kiváló alkalmazkodóképességüknek köszönhetően hamar elterjedtek Magyarországon is, de legnagyobb európai populációjukat Németországban találjuk.

A természetben élő példányok mindennapjait főleg a pihenés és a táplálékszerzés tölti ki, a Vadasparkban azonban a tréningek és a látványetetések is hangsúlyos szerepet kapnak. A folyamatos foglalkozások az állatok fizikai és mentális egészségét támogatják, amihez azonban nagyobb térre és további kifutó elemek beszerzésére van szükség.

Új mosómedve-kifutó a mindennapi boldogsághoz

Egy nagyobb otthonban több hely jut a pihenésre, a játékra és a foglalkozásokra. A tágasabb terekkel természetközelibb kialakítás jár, melynek köszönhetően további nélkülözhetetlen környezetgazdagítási eszközök, mint például mászókák, mosómedve játszótér és medence elhelyezésére nyílik lehetőség. Mindemellett az állatorvosi kezelések és az állati tréningek is nagyobb élettérben folyhatnak, mellyel a beköltöző mosómedvék egészsége tovább támogatható.

A kifutó megépülésének számos más pozitív hatása is van. A látogatókra nagyobb élmények várnak: a villanypásztoros megoldással szinte testközelből szemlélhetik a mosómedvéket. Az így felszabaduló kifutót a rókák vehetik majd birtokba és a többi állat is nagyobb helyre költözhet. A megüresedő kifutóban pedig további egy, másik állatfaj bemutatására nyílik majd lehetőség.

A Budakeszi Vadasparkban jelenleg két mosómedve él. Salamon, aki barátságos és kíváncsi természetével, valamint ügyes trükkjeivel szinte azonnal belopta magát a látogatók szívébe. Gordon, aki pedig a zárva tartás ideje alatt érkezett új otthonába, így a látogatók személyesen eddig még nem találkozhattak vele. Bár a fiatal jövevény minden szükséges állatorvosi kezelést megkapott, maradása attól függ, hogy mennyire tud összeszokni lakótársával, Salamonnal. Ha Gordon végül más állatkertbe vagy vadasparkba költözik, Salamon akkor sem marad egyedül. A Vadaspark az állatkertek szövetségén keresztül igyekszik számára megfelelő társat találni.

Adománygyűjtés a mosómedvék új otthonért

A Budakeszi Vadaspark a mosómedvék új kifutójára adománygyűjtést szervez. A teljes infrastruktúra, a benne található ház, a környezetgazdagítási elemek és a tereptárgyak összesen 4 millió Forintba kerülnek. A Vadaspark a megvalósításban a látogatók, az állatbarátok és mindazok segítségét kéri, akiknek fontos a mosómedvék ügye, az állatok mindennapi boldogsága.

A támogatásokat a Budakeszi Vadaspark hivatalos bankszámlaszámára lehet elküldeni.

Hozzájárulni a nyári futóversenyen való részvétellel is lehet. A Budakeszi Vadaspark és a CoffeeRUN közösen idén is megrendezi a tavaly debütált, nagy sikerű Fuss, Forest! Jótékonysági Futást. „A nagy mosómedve küldetés” elnevezést kapott futóversenyen a nevezők a mosómedvék új kifutójának megépülését támogatják.

A jótékonysági futáson szinte bárki indulhat, aki szeretné megmérettetni magát. Az érdeklődők különböző hosszúságú és nehézségű távok közül választhatnak. Kicsik és nagyok, valamint családok is megtalálják a számukra megfelelő futamot. A június 5-i jótékonysági rendezvény helyszínét most is a Budai-hegyek páratlan szépségű és emelkedőkben gazdag környezete adja.

A versenyre az Erdei Futás hivatalos oldalán már lehet jelentkezni.

A Budakeszi Vadaspark a beérkezett adományokat és a futóverseny bevételeit 100%-ban az új mosómedve-kifutó megépítésére fordítja. A gyűjtés előrehaladását a felhívás hivatalos oldalán folyamatosan nyomon lehet követni. A Vadaspark minden segítségnek nagyon örül és számít az állat- és sportbarátok támogatására.

Címlapkép: Getty Images