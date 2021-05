Hihetetlenül cuki párocska: menyasszony érkezett a vidéki állatkert fiú tamarinjához

Az elmúlt hónapokban a Debreceni Állatkert gyűjteménye nemcsak a tavaszi bébibumm, hanem állatszállítások nyomán is dinamikusan gyarapodott. Számos, korábban soha nem tartott faj mellett potenciális pár is érkezett több jól ismert lakóhoz, köztük az aranykezű tamarinokhoz is az Európai Törzskönyvi Program (EAZA ESB) keretében.

A csehországi Brno állatkertjéből származó fiatal nőstényt az érkezés utáni karanténidőszakot és fokozatos összeszoktatást követően örömmel befogadta a Trópusi házban élő apa-fia páros, Gordiusz és Midasz, így már együtt láthatók bemutatójukban.

Az új jövevény kétéves korára válik majd ivaréretté, így a remények szerint az intézmény a közeljövőben ismét utódokat köszönthet majd.

A karmosmajmok alcsaládjába tartozó aranykezű tamarinok Dél-Amerika északi erdőségeiben őshonosak. 4-15 fős csoportokban élnek, melyeken belül a domináns nőstény joga a hímekkel való párosodás. Sötétbarna vagy fekete testszőrzetüktől jól elüt narancssárga-arany kezük és lábfejük, amelyről nemcsak magyar elnevezésüket, hanem tudományos nevüket is kapták: Saguinus midas.

Ez utóbbi az ókori görög mitológiából ismert Midász királyra utal, aki érintésével mindent arannyá változtatott. Az élőhelyét veszélyeztető erdőirtások miatt a faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) kihalással fenyegetett fajokat tartalmazó Vörös Listáján.

Címlapkép és fotó: Nagyerdei Kultúrpark