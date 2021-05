Kincset rejtettek el a Mecsekben: gyereknapon derül ki, mi az

A Mecsek lankái, hegycsúcsai között hajdanában óriások éltek... legalábbis a Fehérlófia mondakör szerint. Ehhez a mesevilághoz nyúltak vissza a térség turisztikai koncepciójának újragondolásakor a helyiek, amikor is az óriásokat életre keltették, jobban mondva fából megalkották őket. De újrahasznosított gumiabroncsokból még sárkányok és sárkányölő vitéz is készült, hogy a helytörténetet, a látnivalókat és a Mecsek értékeit megismertessék az érdeklődőkkel. A kincskereső játék közben pedig a kézműves termékek megízlelésére is lehetőség nyílik, ugyanis jutalomként ez utóbbiakból kapnak több-kevesebb ízelítőt a feladatokat teljesítők.

Egy turisztikai együttműködésnek köszönhetően nyolc kelet-mecseki település összefogásával született meg a Mecseki Óriás Kaland kincskereső játék, melynek szimbóluma három kolosszális alkotás:Vasgyúró Mecseknádasdon, Kőmorzsoló Hosszúhetényben és Fanyűvő Bikalon. A Kincsesházak hivatalos átadója május 30-án, gyereknapon lesz. Az egész térségre kiterjedő „Mecsekkaland” feladatlap 20 kilométer hosszan csábít kincskeresésre, és a kárászi vagy a szászvári Kincsesháztól teljesítehető a túra.

A játék Pesti János Az ördögszántotta hegy meséi nyomán épül fel: az óriások elcsatangolnak a helyükről, és meg kell őket keresni. Onnan jött az ötlet, hogy a helyi mondákat kincskereső játékként felhasználjuk, és úgymond eldugjunk néhány óriást a települések határában, hogy láttam egy dán szobrász alkotásait külföldön, ő az erdőkbe rejtette el az óriás szobrait. Gondoltam, ezt mi is megcsinálhatnánk itt, és még a gyerekeknek is játszva adnánk át a hagyományainkat, legendáinkat a segítségükkel

- árulta el Császár Levente Mesemíves mesekönyvíró, aki a kincskereső játék háttértörténetét megírta.

Összesen három óriás várja a gyerekeket három különböző településen. Kőmorzsoló Püspökszentlászlónál, Vasgyúró Mecseknádasdon, Fanyűvő pedig Bikalon látható, míg egy gumiból készült sárkány Máré váránál kapott helyet. A szobrok a városkák határaiban csalogatják az érdeklődő turistákat arra, hogy játékos módon megismerhessék a Mecsek mondavilágát, történelmét és látnivalóit.

Részlet az eredeti meséből Valamikor réges régen, még annál is régebben, amikorra gondolunk, óriások éltek itt, a Kelet-Mecsekben. Akikről most mesélek, Vashegyen (Zengő), a Hármashegyen és Kőhegyen (ma Kövestető Komló és Hosszúhetény között) meg a környező erdőkben éltek.

Három törzsük volt: a Vasgyúrók, a Kőmorzsolók és a Fanyűvők.

Vashegyen egy roppant nagy várban éltek a Vasgyúrók; egy közel akkora várban, Köves-hegyen a Kőmorzsolók; s az erdőkben, toronymagas faházaikban a Fanyűvők. A három törzset nemcsak lakhelyük különböztette meg, hanem az orruk formája is. A Vasgyúróknak hegyes, a Kőmorzsolóknak horgas, a Fanyűvőknek tompa volt az orruk. Kinek-kinek címerében is a hegyes, a horgas, vagy tompa orrú óriásfej díszelgett.

Mind a három törzsnek hétszer hetvenhét tagja volt, a kicsinyek, a felnőttek és az öregek együttvéve.

A Vasgyúrók vasat bányásztak, és abból fegyvereket gyúrtak, a Kőmorzsolók követ fejtettek a várak megerősítéséhez, máskor meg követ morzsoltak utak építéséhez. A Fanyűvők fákat téptek ki tövestől, mivel sok fa kellett a várak meg a toronymagas házak fűtéséhez.

A három óriástörzs békességben élt egymás mellett. Ha időnként ellenséges óriások vagy emberfaló sárkányok törtek rájuk, rögtön egymás segítségére siettek, és győztek is.

Az óriások közül kettőt Baráth Gábor készített el. A mohácsi származású fiatalember 12 éves kora óta készíti a busójárásra a maszkokat, két éve augusztus 20-án átvehette a Népművészet ifjú mestere kitüntetést. Az építészként, belsőépítészként és tájtervezőként dolgozó Gábor egyik szenvedélye az autóabroncsokból alkotott szobrok készítése, de bármilyen anyag is álljon a rendelkezésére, biztos, hogy remeket alkot belőle. Ezúttal fával dolgozott, és az ő kezei alól került ki

Püspökszentlászló határában, Natura 2000 területen, fáktól körülvéve Kőmorzsoló mászik elő éppen a földből. Neki nincs lába, mivel az a földben van, vagy legalábbis így képzelik oda a gyerekek. Akácfából készítettem, jól állja az időt, akár 70-80 évet is kibír majd az olajos felületkezeléssel

- osztja meg velünk a szobrász.

Rengeteg fát felhasználtam. Alul van egy akácgerendákból megépített váz, mintha vadászles lenne, és akácdeszka borítással készült. A négyméteres szobrot ott helyben állítottam össze, tervrajz nélkül, erre került a mosolygós fej. Sok kisgyerek járt arra, óvodásokat, kisiskolásokat hoztak ki, amikor készült, segítettek is a munkában. Az egyikük megkérdezte egyszer, hogy meg fog-e elevenedni az óriás, amikor elkészülök vele. Mondtam neki, jöjjön, nézze majd meg. Egy kislány pedig lelkesen mesélte, hogy az egyik óriással álmodott, álmában együtt szánkóztak, húzta őt az óriás.

Mennyi ideig készültek a szobrok?

Egy háromfejű sárkányt gumiabroncsból készítettem a hagyományos módon, azt még október közepén kezdtem el, és Magyaregregyen áll, Máré várában. A két óriáshoz ezután fogtam hozzá, és húsvét után lettem kész velük.

Hogy néz ki a program pontosan?

A gyerekek kapnak egy vándortarisznyát, abba gyűjtik az ajándékokat, amiket akkor kapnak, amikor egyik kincsesháztól eljutnak a másikig, és teljesítik a feladatokat. Közben megismerik a helyet, helytörténetet tanulnak, és a mesék világában is kalandozhatnak egyet. Remélhetőleg legalább arra a két és fél órára elfelejtik a digitális kütyüket, és barangolnak egy jót a természetben, amíg egy-egy ilyen kincsestúra teljesíthető. Nyolc helyszín van nyolc különböző történettel, mesevilággal. A tarisznyába a helyi kézművesek termékei kerülnek bele ajándékként: sajt, méz, mesekönyv. Így ezt is megismerik a turisták, a gyerekek és a szülők, és aztán persze vásárolhatnak is, ha megtetszik nekik valami. A településeken belül vannak az úgynevezett kincsesházak a kincstárnokkal, aki kiadja a feladatokat, és ellenőrzi is a teljesítésüket. Például Bikalon az élményparkban van az egyik kincstárnok.

Melyik szobor áll Bikalon?

Fanyűvő, de nem áll, hanem ül. 10 méter magas lenne, ha fel tudna állni, de így csak hatméteres. Átölel egy fát, és egy madéretetőt tart a kezében. Ezzel is a természet szeretetét hangsúlyozza, és azt, hogy összhangban kell élnünk vele. Fenntartható alkotásokat készítek, amelyek szélesebb közönséghez is eljutnak, ilyenek az újrahasznosított gumiabroncsokból készített gumiszobraim is, melyeknek szintén az az üzenetük, hogy ne dobjunk ki mindent, mert jó lehet még valamire, sőt valami többet is ki lehet hozni belőle egy kis kreativitással, fillérekből. Itt ezek a faszobrok sincsenek lebetonozva, éppen azért, hogy a természetet ne károsítsuk, csak talajcsavarokat csavartam le a földbe, azok tartják stabilan. Még a gyerekek is örömmel segítettek ebben, adogatták a csavarokat.

Azon túl, hogy a természethez való kapcsolódást segítik, és megismertetnek a helyi legendákkal és látnivalókkal, üzennek még valami mást is ezek az alkotások?

Már említettem, hogy Máré várába készítettem egy háromfejű sárkányt használt gumiabroncsból, a testet autóabroncsból, a fejét pedig bicikligumiból csináltam meg, Bikalra pedig kértek egy sárkányölő vitézt, aki legyőzi a szörnyeteget. Akkor kezdődött az egész járványmizéria, mikor felkértek rá. Amikor dolgoztam, számomra szimbolikusan a Covid-19 elleni harc jelent meg a lelki szemeim előtt, és ezt is akartam valahogy átadni, belevinni. Ahogy a harcos vitéz végül legyőzi a sárkányt, úgy leszünk mi is úrrá a járványon, a víruson. Szóval számomra a démon elleni harc szimbóluma lett az a szobor.

Címlapkép, fotók: Baráth Gábor