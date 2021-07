Így zeng majd a városháza: megrendezik a nyári koncerteket a megyeszékhelyen

Igényes szórakozást kínáló, változatos műsorral várják a zenebarátokat a szegedi városháza egyedi hangulatú udvarán, ahol az idén is megrendezik a Muzsikáló Udvar címet viselő programsorozatot - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A Muzsikáló Udvart először 1970-ben a Szabadtéri Játékok kísérőrendezvényeként szervezték meg Vaszy Viktor kezdeményezésére azzal a céllal, hogy a kiváló akusztikájú, 250-300 főt befogadó helyszínen, a nagyszabású produkciók mellett, igényes programokat kínáljanak a nézőknek.

A hangversenyek sora kedden este a Szegedi Szimfonikus Zenekar tagjaiból alakult kamaraegyüttesek koncertjével indul. Színpadra lép a Szegedi Szimfonikus Zenekar Fúvósötöse, a Giovani Artisti Vonósnégyes és a Tisza Kvintett, szólót játszik Somogyi Júlia fuvolaművész.

Július 30-án a Deák Big Band az ősszel megjelenő On the Sunny Side of the street (Az utca napos oldalán) címet viselő lemezének anyagából játszik koncertjén. Az est vendégeinek - Szirtes Edina Mókusnak, Tabatabai Nejad Flórának és Frankie Látónak - köszönhetően extra produkciókra és meglepetésekre is számíthat a közönség.

Hubay Jenő elsőszülött gyermekének 1898-ban komponálta a Gyermekjelenetek hegedűre és zongorára című ciklusát, amely egy kisfiú napját meséli el ébredéstől az álomig tíz tételben. M. Kakuk Móni 2018-ban minden tétel címe alapján írt egy novellisztikus meseszakaszt, melyeket Császár Angela olvas föl. Véber Noémi festőművész szegedi tanítványai illusztrációkat is készítettek a műhöz, melyekből kiállítás rendeznek az augusztus 1-jei előadáshoz kapcsolódva. A darabot Szecsődi Ferenc és Sztathatosz Sebestyén hegedűművészek, valamint Benedekfi István zongoraművész tolmácsolásában hallhatja a közönség.

Augusztus 3-án a Pár-beszéd című zenés irodalmi esten Grecsó Krisztián válogat friss - többek között szegedi tárgyú - írásaiból. A prózákra Dés László szaxofonja és Dés András ütőhangszerei válaszolnak, festik meg a zene nyelvén a történeteket.

Több mint egy évtizede a városházi nyári koncertek visszatérő vendége a szegedi Fool Moon, a pop-a cappella műfaj legnépszerűbb hazai képviselője. A csapat augusztus 5-én mutatja be Maradunk című produkcióját, melyen a Honeybeast két tagját, Tarján Zsófiát és Bencsik-Kovács Zoltánt is vendégül látják.

