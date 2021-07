Fantasztikus programkínálat: ezen a fesztiválon mindenki jól fog szórakozni

A rendezvényen hat tárlat várja a látogatókat a szervező MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. jóvoltából. Mátrai Erik helyspecifikus színreflextér installációja Color vacui címmel a MANK Galéria terét alakítja át, a Szentendrei Régi Művésztelep kertjében a Szobrok a kertben című kiállítás szobrai láthatók, a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíjasok munkáit szabadtéri fotókiállítás mutatja be. A Művésztelep Jeges Ernő műtermében Inktober címmel fiatal alkotók grafikai tárlata, az ÚjMűhely Galériában CELLUX - Problem solved címmel kortársékszer- és képzőművészeti kiállítás várja a látogatókat.

Ezen túl Szentendre a Kortárs köztér című program részeként kortárs installációk kapnak helyet a Czóbel parktól a Bizottság ligetig, a város ikonikus helyein, terein a kortárs vizuális művészetek fiatal generációjának legfrissebb munkáit állítják ki. Mátrai Erik tárlatát a művész kalauzolásával lehet megtekinteni, a kortársékszer- és képzőművészeti kiállításon Csorba Lóci, a Lóci játszik zenekar frontembere tart zenés vezetést, közölték a szervezők az MTI-vel.

A Szentendrei Régi Művésztelep mellett a MANK két galériája, a MANK Galéria és az ÚjMűhely Galéria is várja a közönséget.

A Szentendrét bejáró művészeti séta a Fő téren található ÚjMűhely Galériából indulva vezet el Szentendre azon kultikus helyszíneire, amelyek híres festmények kompozícióit ihlették. A Szentendrei Régi Művésztelepen műteremlátogatások lehetőséget nyújtanak személyesen is megismerni az ott alkotó festőművészeket, mint Aknay János, Baksai József, Bánföldi Zoltán, Bereznai Péter, Buhály József, Csáki Róbert, Horváth Lóczi Judit, Knyihár Amarilla és Krizbai Sándor.

A programok közt agyagozó workshop, tűzzománcozés és ékszerek készítése is szerepel, a résztvevők Knyihár Amarilla festőművész segítségével festőművészekké válhatnak, megtanulhatják a szitanyomás technikáját, Horváth Lóczi Judit, a Szentendrei Régi Művésztelep képzőművésze segítségével felfedezhetik a természet geometriáját, Eifert János fotóművész pedig fotóművészeti workshopot tart.

A képzőművészet mellett több művészeti ág is bemutatkozik. A Banquet for Bees című augusztus 27-ei interaktív előadás a méhek életét mutatja be tánccal, sétával és ehető virágokkal fűszerezve. A Willany Leó Improvizációs Táncszínház előadása augusztus 28-án, a Góbi Rita Társulat és a Nemzeti Táncszínház közös produkciója Tátikák címmel augusztus 29-én látható a Szentendrei Régi Művésztelep kertjében.

A Hangfoglaló Programnak köszönhetően induló zenekarok vezetik fel az esti nagyzenekari fellépőket, így augusztus 28-án a Balkán Fanatik előtt fellép Szabó Anna Rózsi és a Gidnim'Rém, augusztus 29-én pedig a Lackfi Jánossal kiegészült Kollár Klemencz Kamarazenekar előtt a Rafael Márió Trio és Mayer Fanni is színpadra áll.

A Szentendrei Teátrum jóvoltából számos színművésszel is találkozhat a közönség, augusztus 28-án zenés biciklitúra indul a Szentendrei Régi Művésztelepről Fischl Mónika, Balga Gabriella és Papadimitriu Athina vezetésével, a Zenés túra apával című programban Feke Pál, Serbán Attila, György Rózsa Sándor és kislányaik mutatják meg Szentendrét. A kertmoziban A nagy szépség című filmet vetítik.

Színes programkínálattal készül a MANK az ÚjMűhely Galériájában is: a programot augusztus 27-én w. Horváth Tibor performanszművész előadása és workshopja indítja, ezt követi a Képmás-est Baksai József és Horváth Lóczi Judit, a Szentendrei Régi Művésztelep művészei közreműködésével. A hétvégén könyvkötészetre, ékszer- és kerámiakészítésre nyílik lehetőség, augusztus 28-án Fehér Elemér ad koncertet, augusztus 29-én Gergye Krisztián táncművész performansza zárja a programot.

Az ArtKert összművészeti fesztivál a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál részeként, a Hangfoglaló Program és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a Szentendrei Teátrummal együttműködésben valósul meg. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek a kozonseg@alkotomuveszet.hu címen.

Címlapkép: Getty Images