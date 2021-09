Hatalmas fesztiválra készülnek Ópusztaszeren: frissen préselt must, kiváló újborok várják a látogatókat

Kodácz Csengele elmondta, ezen a napon a skanzen szinte minden épülete élettel telik meg, a portákon valamilyen iparos mutatja be mestersége fogásait. A látogatók találkozhatnak csipkeverővel, szűrhímzővel, bőrművessel, kádárral, kipróbálható a paprikafűzés és a külüzés.

Szent Mihály napjára, szeptember 29-re - ha az időjárás is kedvezett - beérett a szőlő a Dél-Alföldön, így a gazdák nekiláthattak a must elszűrésének. Az őszi munkálatok közül ezért kiemelt figyelmet kap a szüret a Szegedi tanya szőlőskertjében. A vendégek bekapcsolódhatnak a szőlőpréselésbe, és bőven fogyaszthatnak friss mustot is. A látogatók azt is megtudhatják, hogyan sikerült a korai fajták szüretje, hiszen a már elkészült újborból is kóstolhatnak.

Az egybegyűlteket Boka Gábor utcaszínháza szórakoztatja a skanzenben, a gyerekeket a malom előtt a Mesekert interaktív játszóház várja, a jó hangulatról és a muzsikáról a Hegedűs zenekar gondoskodik.

A természet szépségei iránt érdeklődőknek madárgyűrűzési bemutatókat tartanak, a délelőtt folyamán óránkénti hálóellenőrzéssel. A Puszta házban Koncz-Bisztricz Tamás fotográfus alkotásaiból nyílik kiállítás A természet pillanatai címmel. A Szegedi Vadaspark munkatársai az intézmény természetvédelmi mentőközpontjában folyó munkát ismertetik meg a látogatókkal. A Nagyréten solymász- és kutyás bemutatót rendeznek, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagjai pedig elárulják, miként tehető madárbaráttá egy kert és hogy kell otthon madárodút készíteni.

