Hiánypótló adatbázis született: elkészült Magyarország madáratlasza

A 800 oldalas madáratlasz bemutatja a Magyarországon megfigyelt 420 madárfaj előfordulási adatait. Balczó Bertalan beszédében kitért arra, hogy a 2016-ban indult, a tárca által koordinált KEHOP finanszírozású projekt keretében harminc szakember 635 mintaterület felmérését végezte el, ami jelentősen hozzájárult a Magyarországon fészkelő madárfajok országos elterjedésének feltérképezéséhez. Az atlasz 30 millió adatrekordot dolgoz fel, és tartalmazza valamennyi madárfajt, amelyet 2019-ig akár csak egyszer is észleltek hazánkban.

A helyettes államtitkár kifejtette, hogy a természetvédelmi munkához, érdekképviselethez és döntéselőkészítéshez elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű adat, a társágazatok számára is biztosítani szükséges a kellő adatbázisokat, módszertanokat, ebben is segítséget nyújt a madáratlasz. Az Agrárminisztérium 2016-ban indította el azt az 1 milliárd forintból megvalósuló programot, amely a természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégiájának hazai megvalósítását célozta. Ennek egyik eleme volt Magyarország madáratlaszának elkészítése, de ebbe a sorba tartozik hazánk első ökosztisztéma alaptérképe (amely a madártani adatok elemzésében is fontos szerepet játszott), vagy éppen a zöld infrastruktúra alaptérkép is.

Balczó Bertalan emlékeztetett arra, hogy a tárca 2016-ban kötött együttműködési megállapodást az MME-vel, amelynek olyan fontos elemei vannak, mint az országos madármonitorozási programok és adatbázisok működtetése, a hazai madárgyűrűzés és a Madárgyűrűzési Központ működtetése, az illegális madárpusztítás elleni közös fellépés, vagy éppen a magasfeszültség okozta madárpusztulások megakadályozása. Emellett a nemzeti park igazgatóságok a szervezettel közösen együttműködve olyan veszélyeztetett fajok állományát tudták stabilizálni, mint a túzok, a parlagi sas vagy a kerecsensólyom.

Magyarország madáratlasza 420 madárfajt mutat be, 1700 ábra, térképek, grafikonok és 154 fénykép színesíti. A kötet online, lapozható formában is elérhető a hivatalos oldalon.

