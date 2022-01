Méregdrága hobbi lett a horgászat: itt vannak a 2022-es területi jegyárak és kiadások listája

A világjárvány óta egyre népszerűbb sport Magyarországon a horgászat, ami mára az egyik legkedveltebb szabadidős tevékenység lett. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy évről-évre jelentős mértékben növekszik a regisztrált horgászok létszáma, ma már a teljes lakosság több mint hét százaléka rendelkezik horgászengedéllyel. A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) háromszintű rendszerébe 2021. december 10-ig összesen 776198 regisztrált horgász került nyilvántartásra. 2020-as évhez képest is nem kevesebbel, mint közel 70 ezerrel nőtt a regisztrált horgászok száma – tudta meg a HelloVidék Csizmár Erikától, a MOHOSZ igazgatójától.

Közülük aktív horgászként felnőtt vagy ifjúsági egyesületi tag 449275 fő, s e létszámon túl még további 79936 gyermek és 7 318 tagsági jogviszonnyal nem rendelkező külföldi állampolgár váltott ki éves állami horgászjegyet. A 90 napra érvényes turista állami horgászjegyet 17882 fő (2020-ban 20885 fő) vett.

– emelte ki a MOHOSZ igazgatója, aki hozzátette, hogy a magyar horgásztársadalom utóbbi öt évben jellemző növekedését elemezve kiemelendő, hogy a sporthorgászoknál is egyértelműen az aktív korosztályok vannak többségben és köztük is

egyre jelentősebb a hölgyek aránya, jelenleg már 10 %, azaz 77 891 fő a női horgász.

Ennyi tavunk és halunk van, amiből horgászhatunk

A horgászszövetség szervezeti rendszerébe – közölte a MOHOSZ elnöke - 26 önálló jogi személy területi tagszövetség (tagszervezet), rajtuk keresztül 1205 horgászegyesület tartozik. Magyarországon tavaly decemberben 2221 nyilvántartott halgazdálkodási vízterület volt.

Ezekből az összes állami vagy többségi állami tulajdonú természetes vízterületek döntő többsége, összesen 134252 hektár, 601 db vízterületet a horgászszövetség szervezeti rendszerébe tartozik és a halgazdálkodási hasznosító (vízkezelő) horgászszervezetek kezelésében áll.

– tette hozzá a MOHOSZ igazgatója.

A Balaton-parti horgászok, figyelem!

A horgászat nagy népszerűségnek örvend a Balaton partján. A horgászlétszám a halászat 2013. évi leállítását követően dinamikus emelkedést mutatott, majd három éve a növekedés üteme lelassult, végül az elmúlt két évben gyakorlatilag stagnált, de visszaesésre nem számítunk.

– közölte a HelloVidékkel Nagy Gábor a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezetője, aki hozzátette, hogy tavaly több mint 84.000 db horgászjegyet adtak el, az év végi jegyforgalmuk minimális csökkenést eredményezett a 2020. évhez képest:

Várhatóan 2% a 2021-es évben a csökkenés mértéke, de az elszámolás még folyamatban van. Az idei évben várhatóan az előttünk álló hétvégén már megindul a jegyértékesítés az ismert értékesítési pontokon és online is, ahogy fentebb is írtam, az árak nem változtak, a tavalyihoz hasonló eredményre számítunk 2022-ben is.

– tette hozzá Nagy Gábor horgászati ágazatvezető, aki a HelloVidéknek összegyűjtötte, így év elején mik azok a fontos és hasznos információk, amiket a balatoni horgászoknak még érdemes tudni:

Az első és legfontosabb információ, hogy a balatoni területi horgászjegyek árai nem emelkednek 2022-ben!

Nincs szigorítás a 2022-es Balatoni Horgászrendben. Két jelentős enyhítés mellett csupán kisebb, egyértelműsítő módosításokat hajtottunk végre.

a 2021. évre kiállított állami jegyek és az éves balatoni területi horgászjegyek 2022. január 31-ig érvényesek;

a 2021. évre kiállított állami jeggyel időszakos (24, 72 órás, 10 napos) területi jegyeket lehet váltani még január folyamán;

2022. évre érvényes éves balatoni területi jegyet azonban csak az a horgász válthat majd, aki már 2022. évre érvényes állami jeggyel rendelkezik;

a balatoni éves területi jegyek várhatóan január 10-től lesznek megvásárolhatóak. (egyes helyeken lehetséges, hogy már 7-étől)

A fogási naplók leadási határideje 2022. február 28. Kérjük, hogy a naplókat összesítve, kitöltve legyenek szívesek leadni.

Ami idén biztosan emelkedik

50%-kal nőtt az Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH) összege. 2022. január 1-jétől a több mint tíz éve változatlan, 2000 ezer forintos ESZH 2020-től 3000 forintra emelkedett, ami 50 százalékos drágulást jelentett – közölte a MOHOSZ vezetője, aki a területi jegyek árai kapcsán még hozzátette:

A halgazdálkodási hasznosító (vízkezelő) horgászszervezetek - közülük egy a MOHOSZ is a közvetlen kezelésű vizek vonatkozásában - adják ki a kezelésükben lévő vízterületekre érvényes területi jegyeket és őket illetik meg az ebből származó bevételek is. A területi jegyek árainak emelése a vízkezelők hatásköre azzal, hogy a MOHOSZ választmánya által meghatározásra kerül az éves szintű maximális emelés lehetőségének a mértéke és amennyiben egy vízkezelő e mérték feletti emelést szeretne érvényesíteni, köteles a MOHOSZ-tól engedélyt beszerezni.

A horgászkártyáról se feledkezzetek meg!

2019. január 1-ét követően minden egyesületi tagságra kötelezett, vagy azt vállaló horgász számára kötelező a regisztráció. A gyermek horgászok számára nem kötelező, de kiváltható a horgászkártya, regisztrálni szükséges őket is. A horgászkártya kiváltása kétféle módon történhet. Online a horgaszjegy.hu felületén, illetve offline (személyesen) a regisztrációs pontok valamelyikén. A horgászengedély 2022 évi kiváltásának feltételéül megszabott kártya igényléséhez személyes adataink megadására van szükség.

Ha korábban kiváltottad már a kártyát, természetesen idén nem kell újra kiváltanod, a 2022-es horgászengedély kiváltásakor is érvényes lesz.

horgászkártya egy QR-kódot, nevünket, édesanyánk nevét, születési helyünket, időnket, a kártya kiállításának dátumát és érvényességét, valamit a kártya sorszámát tartalmazza. A horgászkártya kiváltásával jogot szerzünk a horgászengedély 2022 évi kiváltására. A kártya egyben tartalmaz egy biztosítást is, valamint különféle kedvezményeket biztosít tulajdonosának.

A horgászkártyák horgászat során magadnál kell tartani, és ellenőrzéskor át kell adni az ellenőrzést végzőnek.

A horgászkártya ára 2022-ben is 1732 ft +áfa, azaz 2200 forint. Az összeget online regisztráció esetén bankkártyával, személyes (offline) regisztráció esetén pedig postai csekken kell megfizetni a MOHOSZ részére. Ez a díj a kártya érvényességi idejére (kiváltástól számított 5. naptári év január 31.) szól. Tartalmazza a balesetbiztosítás díját, a kártya előállításának és személyre szabásának díját, valamint a postaköltséget.

A hivatalos információk alapján a Magyar Horgászkártya az igényléstől számított 30-60 napon belül legyártásra, és kézbesítésre kerül. Korábban ez a határidő jócskán kitolódott, amely a nagy mennyiségű regisztráció miatt történt, de folyamatosan készülnek és érkeznek a kártyák - írta a Pecacsarnok.hu.

A horgászengedély árak 2022-ben emelkedtek a 2021-es horgászengedély árakhoz képest. Az horgászengedély ára az ESZH, azaz Egységes Szövetségi Hozzájárulás emelkedése miatt drágult, mely 1000 forint többletkiadást jelent a tavalyi évhez képest. Emelkedett a horgászokmány tok ára is, amely így 650 forintba kerül, azonban megvásárlása nem kötelező.

A horgászengedély 2022-ben a következő részekből áll:

Állami horgászvizsga és vizsgabizonyítvány: ára 2019-től ingyenes, 2021-től digitális formában történik a vizsgáztatás, de személyes megjelenés továbbra is kötelező valamely vizsgahelyszínen

ára 2019-től ingyenes, 2021-től digitális formában történik a vizsgáztatás, de személyes megjelenés továbbra is kötelező valamely vizsgahelyszínen Kötelező horgász regisztráció és Magyar Horgászkártya: a horgász regisztráció díjmentes, a Magyar Horgászkártya ára 2200 ft öt évre

a horgász regisztráció díjmentes, a Magyar Horgászkártya ára 2200 ft öt évre Horgászokmány tok: megvásárlása nem kötelező, ára maximum 650 forint.

megvásárlása nem kötelező, ára maximum 650 forint. Egységes állami horgászokmány (EAH): az állami horgászjegy: 3000 forint + fogási napló: 300 forint. Összesen az EAH 3300 forint.

az állami horgászjegy: 3000 forint + fogási napló: 300 forint. Összesen az EAH 3300 forint. Szankciós (ha nem adtad le a fogási naplót időben): 6300 forint

6300 forint Egységes szövetségi hozzájárulás: ára: 3000 forint

Egyesületi tagdíj: Egyesületenként változó, de minimum 2000 forint.

A a Pecacsarnok.hu. számításai szerint a legolcsóbban egy olyan horgász járhat, aki időben leadta a fogási naplóját, nem vásárol tokot, nem rendelkezik horgász kártyával és az egyesület ahová belép a minimum tagdíjat kéri - ő 10500 forintért válthatja ki 2022-ben a horgászengedélyt. Ebből 2200 forint a Magyar horgászkártya ára öt évre.

Ha már rendelkezel Magyar Horgászkártyával, a 2022-es horgászengedély kiváltásának ára minimum 8300 forintba fog kerülni.

Ők azok, akik díjmentesen horgászhatnak

Általános illetve sporthorgászat esetében kedvezmények járnak akkor, ha

a horgász betöltötte a 70. életévét

vagy igazolt az értelmi-, mozgásszervi-, hallási-, látási fogyatékosság

általános horgászat esetén jár még kedvezmény, ha: ifjúságiaknak, a

nőknek és a sportcélú jegyre jogosultaknak

sportcélú horgászat esetén jár tovább kedvezmény: az ifjúságiaknak, a nőknek, az 55 év felettieknek és a válogatott kerettagoknak.

2022-re a területi jegyek is drágultak

Januárban lejárnak a 2021-es területi jegyek érvényességei is. A területi jegyek érvényessége egyébként többféle lehet, a horgász választhat napi, két napos, három napos, egyhetes, tíz napos, éves, féléves területi jegyek közül, de lássuk a végén a Pecaverzum összeállítását, melyik típusú éves jegy mennyivel lett drágább!

Általános országos területi jegy, teljes árú

2021: 74.000 forint

2022: 79.000 forint (6,67 százalékos emelkedés)

Általános országos területi jegy, kedvezményezett

2021: 54.000 forint

2022: 58.000 forint (7,4 százalékos emelkedés)

Sportcélú országos területi jegy, teljes árú

2021: 29.000 forint

2022: 31.000 forint (6,8 százalékos emelkedés)

Sportcélú országos területi jegy, kedvezményezett

2021: 16.000 forint

2022: 17.000 forint (9,4 százalékos emelkedés)

Általános dunai jegy, teljes árú:

2021: 49.000 forint

2022: 52.000 forint (6,1 százalékos emelkedés)

Általános dunai jegy, kedvezményezett:

2021: 36.000 forint

2022: 38.000 forint (5,5 százalékos emelkedés)

Általános tiszai jegy, teljes árú:

2021: 54.000 forint

2022: 57.000 forint (5,5 százalékos emelkedés)

Általános tiszai jegy, kedvezményezett:

2021: 40.000

2021: 43.000 (7,5 százalékos emelkedés)

Általános országos területi jegy, gyermek

2021: 2.500 forint

2022: 2.500 forint (0 százalékos emelkedés)

Mennyi az egy nap kifogható halmennyiség?

Nem árt tudni, ha valahová elindulunk horgászni - mindegy, hogy ismert vagy ismeretlen terepet választunk -, hogy mennyi az a maximum halmennyiség, amit hazavihetünk. Ezt nem csak azért érdemes betartani, hogy ne kapjunk büntetést, de sok esetben a halpopuláció számának megőrzése miatt is. Mivel minden kategóriának más-más mennyiség van kijelölve, így ezt egy táblázatban foglaltuk össze.

