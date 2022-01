Nagy dobásra készülnek Szombathelyen: lesz James Bond Bár, a filmzenék előtt pedig tűzijáték

Az idei téli szezonban sem maradhat el a Hollywood MM Classics, idén 12. alkalommal jelentkezik a szombathelyi szimfonikusok legsikeresebb zenei terméke. A héten három estén át pörögnek a filmbejátszások, hozzá a slágerzenék. A részletek sem titkosak már. A szokott színvonalban, tűzijátékos, koktélos kivitelben, Pejcsik Péter vezényletével, Falusi Mariannal és Szabó Ádámmal jelentkeznek.

Az idei év jelszava: Love is in the air!

A közelgő Valentin-nap alkalmából a műsort átszövi a szerelem, annak minden boldog-mámoros, és sötét-kegyetlen oldalát is megmutatja az izgalmasnak ígérkező program. Az ‘Igazából szerelem', ‘S.O.S szerelem!', ‘Kötelező táncok' és a Csillagok háborújának lírai dallamai mellett elhangzik a felkapott sorozat, A nagy pénzrablás zenéje is, a szingliknek szólnak majd a Bridget Jones betétdalai, és természetesen a nőcsábász James Bond sem marad el a Hollywood Classics-ról!

Az előző évekhez hasonlóan idén is felkerül a hosszú, vörös szőnyeg a lépcsőkre, lesz James Bond Bár, a filmzenék előtt pedig tűzijáték emeli az est fényét. Az előadás sikeréről két sztárvendég is gondoskodik, Falusi Mariann és Szabó Ádám. A magával ragadó zenék közötti átvezetést ezúttal is Bősze Ádám prezentálja műsorvezetőként. A Savaria Szimfonikus Zenekart - hagyományosan - Pejtsik Péter vezényli.

Előadások: Január 28-29-30. 19:00

Helyszín: Bartók Terem

Jegyár: 7500 Ft

Címlapfotó: SSO / Büki László