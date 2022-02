7+1 romantikus túratipp Valentin-napra: íme néhány vadregényes vidéki helyszín

Szent Valentin (magyarul Szent Bálint) a III. században a császár tiltása ellenére titokban házasította össze a katonákat kedveseikkel, így vált az újkori szerelem ünnepének jelképévé. A Valentin-nap Magyarországon is egyre nagyobb biznisz, hiszen ilyenkor hajlamosak vagyunk olyan dolgokért, élményekért is extra pénzeket kifizetni, amelyekért az év többi időszakában nem. Nem csoda hát, hogy a vendéglők, éttermek ilyenkor tömve vannak, hatalmas bevételük származik ebből az eseményből is. Nem meglepő adat az sem, hogy 2020-ban, a koronavírus-járvány kellős közepén is összesen 13 milliárd forintot költöttek el a magyarok a Valentin-naphoz kapcsolódó tárgyakra és élményekre – írta a Pénzcentrum.

De lássuk csak, mennyire hódol a magyar a szerelem ünnepének!

A Picodi nevű cég tavaly 38 országban 11 ezer embert kérdezett meg arról, hogy milyen formában ünneplik február 14-én a Valentin-napot. A felmérés azt mutatta, hogy a legtöbb pénzt Hongkongban költik el ekkor az emberek (102 euró); a top 5-ben vannak az Egyesült Királyság lakói, az írek, az amerikaiak és az olaszok. Kelet-Európából a szlovákok végeztek a legelőkelőbb helyen (11.), míg a magyarok 37 eurós büdzsével a lista 22. helyén állnak. Az utolsó három pozíció Indiáé, a Fülöp-szigeteké és Nigériáé – itt hódolnak a legkevésbé a szerelem ünnepének. A lényeg számunkra természetesen a magyar adatsor. Nézzük, mi mire áldozunk legszívesebben Valentin-nap alkalmából!

A megkérdezett magyarok 75%-a ünnepli a szerelmesek napját és ugyanennyi meg is ajándékozza választottját ezen a napon. De mivel lepik meg társaikat legszívesebben a magyarok? A megkérdezett férfiak körében a leginkább választott ajándékok a parfüm (29%) és a virág (28%) lett. Nem sokkal maradt le a dobogós helyezésről az édesség kategória sem (25%). A hölgyek részéről megosztóbbak voltak a válaszok, ők az édesség (19%) és a kézzel készített ajándékok (19%) mellett voksoltak.

Valamint az adatok alapján, mind a férfiak (14%) és a nők (11%) is bíznak egy éttermi romantikus vacsorában.

A felmérésből az is kiderült, hogy milyen ajándékra számítanak leginkább hazánkban, és az eredmények alapján úgy látszik a hölgyek éttermi romantikára (42%), virágra (37%), koncert vagy színházjegyre (24%), egy kis édességre (24%) és ajándékutalványra (24%) vágynak leginkább. A férfiak körében a legnépszerűbb ajándékok ugyancsak az éttermi randevú (28%), elektronikai termékek (28%), édességek (25%), és ajándékutalványok (25%) lettek. De az ételrendeléssel sem lövünk mellé, hiszen ez a kategória is 22%-ot kapott.

A legrosszabb Valentin napi ajándékok a szebbik nem szerint (egészen érthetően) a pénz (34%) lett. Ezt követik a háztartási gépek (30%), a plüssök (26%), elektronikai cikkek (25%) és alkohol (24%). A férfiak körében a legkevésbé kívánt meglepetések a plüssök (33%), és az alkohol (24%).

Kimaradt a sorból: de igazi ajándék lehet a közös élmény is!

A Valentin-naphoz kötődő hétvégén ezúttal is egész biztosan megtelnek itthon a legkedveltebb hotelek, apartmanok, egyéb szálláshelyek is. Vannak viszont, akik távol a városi nyüzsgéstől, a természethez közel szeretnék eltölteni ezt az ünnepet. Néhány éve megfigyelhető tendencia lett az, hogy a szerelmesek egy eldugott kis faházat vagy vidéki vendégházat foglalnak le néhány napra, hogy pihenjenek és itt töltsék a Valentin-napot is kedvesükkel. Persze nem csak Bálint-nap alkalmából pörög ezeknek a helyeknek a forgalma. Egyre több ember érzi szükségét annak, hogy közel legyen a természethez és eltöltsön néhány csendes napot a egy nyugodt környéken. Ezeknek az igényeknek egyre több vállalkozó igyekszik megfelelni Magyarországon, sorra épülnek a romantikus kuckók szerte az országban – erről is készített egy válogatást nemrég a HelloVidék.

Most pedig olyan romantikus és vadregényes túratippeket gyűjtöttünk egy csokorba, amelyekkel garantáltan levehetjük a lábáról kedvesünket, mégsem kerül irdatlan nagy költségbe. Jó esetben csak a benzinköltséget kell állnunk, de ha már kiruccanunk, a kiadós séta után egy romantikus estét is igazán érdemes bevállalnunk egy közeli vendéglőben!

1. Szerelmesek hidja: ahol együtt lakatolhatunk

Az itt fogant szerelem múlhatatlan – hirdeti a Szerelmesek hídjának felirata Balatonvilágoson, a Magasparton. A pompás Panoráma-kilátót övező parkban egy fehérre festett kis fahíd áll, a Szerelmesek, vagy más néven Sóhajok hídja. Korlátját szerelemlakatok díszítik, az ősi kínai hagyomány szerint ugyanis ha a szerelmesek lakatot helyeznek el egy véget nem érő láncon vagy kerítésen, szerelmük örökké fog tartani.

De ha nem akarunk egy közös lakatolás miatt a Balatonig utazni, az ország számos pontján találunk ilyen csuda hidakat. A lakatfal Magyarországon elsőként Pécsen jelent meg, azóta pedig már Egerben, Győrben, Vácon, Szombathelyen a Csónakázótónál és számos más városban is állítottak ilyet.

2. Az örök hűség titkát keresed? A fonyódi Kripta villában megtalálod

Állítólag azok a szerelmesek, akik a fonyódi Kripta-villa márványágya fölött megfogják egymás kezét, örökké együtt maradnak.

Bátran állíthatjuk, hogy a legszebb a balatoni panoráma Fonyódon tárul elénk, amelyet nem csak a kilátókról (Valkó kilátó, Várhegyi kilátó, Sipos-hegyi kilátó), hanem csak úgy, a Balaton partján sétálva is megcsodálhatunk. A legromantikusabb hely is itt áll, a Kripta-villában. A szerelmesek zarándokhelyén az a legenda járja, hogyha a kriptában, a kőből faragott nászágy fölött kedveseddel megfogjátok egymás kezét, örök szerelmet nyerhettek. A fonyódi Kripta Villát ezért is emlegetik az Örök szerelem házaként.

A mediterrán stílusú épületet 1941-ben építtette Abrudbányai-Rédiger Ödön, egykori menyasszonya emlékére. Magdus, Ödön menyasszonya az esküvőjük előtt 3 héttel, tragikus hirtelenséggel meghalt. Ödön fájdalma még évek múltán sem csillapodott, annak ellenére sem, hogy időközben megnősült és gyermekei születtek. Ödön sokáig járta Magyarországot, hogy megtalálja a legméltóbb helyet. Ekkor bukkant rá a fonyódi Sipos-dombra. Ideköltözött családjával, de a villa alagsorában egy kriptát alakított ki, amely közepén egy hatalmas márvány ágyon fekszik Magdus és Ödön szobra.

Jelenleg a Balaton egyik legszebb panorámájával rendelkező kávézója található a villában. Az épület udvarán pedig a fonyódi születésű, 1986-ban elhunyt Molnár Csilla szépségkirálynő mellszobra áll.

3. A Badacsonyi Rózsakő is csodákra képes, ha szerelemről van szó

A badacsonyi Rózsakő a legromantikusabb helyek egyike a Balaton környékén. A Kisfaludy-ház felett található bazalttömböt nevezik így, nevét pedig Szegedy Rózáról kapta, aki a hagyomány szerint gyakran üldögélt rajta férjével, a költő Kisfaludy Sándorral. Valószínűleg innen ered a legenda, miszerint ha két fiatal egymás kezét fogva ráül, háttal a tónak, akkor még abban az évben eljegyzik egymást. Mások szerint már az is bőven elég, ha a lány ül a kőre háttal a tónak, rágondol szerelmesére és felsóhajt. „Akire gondol, annak a szíve érte fog dobogni” – mondják.

4. Szerelem, szerelem…: Szamárkő Zamárdiban

Zamárdiról sokunknak a dübörgő nyári szezon és Balaton legnagyobb nyári zenés fesztiválja jut eszébe (segítünk: Balaton Sound), és talán kevésbé a település nyújtotta egyéb látnivalók. Tudtátok, hogy a Kárpát-medence legjelentősebb avar kori leletegyüttese rejtőzik itt a földben? Hogy Zamárdiban a Kőhegy tetejére egy kilátót is építettek? És láttátok már a Szamárkövet?

Az érdekes sziklatömböt Zamárdi nyugati végén, a Kiserdő dombhajlatai között találjuk. Az erősen lekopott, hullámos felszínű sziklán egy vályúszerű mélyedést és ennek végén “tűzgödröt” látunk. A sziklához délről egy kör alakú nehéz, faragott kő támaszkodik. A közelben álló kisebb kövön pedig két nyom látható. A legenda szerint erre járt a gyermek Jézus Szűz Máriával és Szent Józseffel szamárháton. A kő mellett elmenve a szamár odakapott a szikla oldalán kinőtt fűcsomóhoz, ezért lett a kő neve Szamárkő. A két nyom pedig Jézus lábnyoma és a szamár patájának nyoma – olvashatjuk Zamárdi honlapján.

A régi öregek azt vallják, hogy a követ a tihanyi tűzhányó dobta át ide. Vagy a vízözön hagyta itt. Egy régebbi balatoni ismertető pedig azt írja: A Szentföldről hozták a keresztes vitézek. A valóság persze az, hogy a kő helyben képződött a vulkáni utóműködés idején. A mélyből feltörő gőzök és gázok, a forró víz és a benne lévő ásványi anyagok cementezték össze a homokot szilárd kőzetté. A szürke homokkőben megkövült csigák láthatók.

Még azt is olvasni róla, hogy évezredekkel ezelőtt egy ismeretlen nép a kő körül termékenység-varázsló szertartást végzett.

5. Lánykérés egy álomszép tó partján: Apci tengerszem

A Zagyva-folyó völgyében fekszik a Széleskő-bányató, azaz az Apci tengerszem. A vadregényes környezetben fekvő tó kristálytiszta vize, és a környék szépsége különleges hátteret biztosít a romantikus pillanatokhoz.

Apc település északkeleti szélén találjuk meg a tengerszemet, amely valójában egy volt kőbánya több méter mély, vízzel megtelt gödre. Az Apc közigazgatási területén lévő bányató a Somlyó és a Nagyhársas hegyek közti nyeregben helyezkedik el. Az 1870-es évektől jó minőségű andezitet bányásztak itt, amit útépítésre használtak. Egy robbantás során a közeli források egyike elöntötte a bányát, és azóta a „tengerszem” a környék egyik legkeresettebb kiránduló, túrázó és pihenőhelye. A tópart a hazai lánykérő helyek között kiemelkedő helyen áll!

6. Ennél szebb helyszínt keresve se találnánk a béküléshez: a váli Szerelem-szobor

A monumentális Szeretet nevet viselő szobor a váli Haraszthy pincészet birtokán található. Alexander Milov 2015-ben készítette az amerikai Burning Man fesztiválra. Ezt a szobrot vásárolta meg 2017-ben aztán egy házaspár, így került a Haraszthy birtokra. Milov Szeretet szobra a férfi és a nő közötti konfliktust és vívódást formázza meg. Az egymásnak háttal ülő, drótból formázott alakok a konfliktust, míg a belsejükben található egymás felé forduló gyerekek az ölelést, az egymás iránti vágyódást szimbolizálják. A gyermekek alakja este fehér fénnyel van megvilágítva, szimbolizálva ezzel a tisztaságot és az ártatlanságot, azt, hogy a szerelmesek a sötét órákban is mindig számíthatnak egymásra. Az alkotás a szőlők között, a dombtetőn kapott helyet, ahonnan páratlan kilátás tárul az ide látogató elé.

7. Völgyben fekvő mesefalu

Jósvafő Miskolctól közúton körülbelül 65 kilométerrel északra, az Északi-középhegységben, azon belül az Aggteleki-karszt középső részén, az Aggteleki Nemzeti Park területén fekszik, a Jósva-patak forrásvidékén. Mindössze néhány kilométerre fekszik a szlovák határtól, de a falu közigazgatási területének nincs határszakasza, az államhatár melletti területek az Aggteleki-karsztnak ezen a szakaszán részben Aggtelekhez, részben Szögligethez tartoznak.

Az Aggteleki Nemzeti Park területén, Jósvafő határában található Tengerszem-tó hazánk egyik legcsodálatosabb mesterséges tava. A Tengerszem-tavat 1942-ben a Baradla-barlangból karsztforrásként kibukkanó Jósva-forrás felduzzasztásával hozták létre, áramtermelés céljából. Nem minden előzmény nélkül, ugyanis a mai tó helyén a Klein család már 1840-ben malmot, illetve villanytelepet létesített, s e telep később, 1917-től a falut is ellátta villamos árammal.

7+1 Isten tenyerében: Elképesztő panoráma, meghitt pillanatok

Az elmúlt időszakban hihetetlen nagy népszerűségnek örvend a Felsőtold és Hollókő között található Kéz-kilátó, amelyben nagyon szeretnek a párok közös képet készíteni. A kilátó remek helyszíne lehet egy Valentin-napi lánykérésnek is, akár az Országos Kéktúra útvonalán kirándultok, akár autóval érkeztek, a Cserhát vonulatai olyan panorámával ajándékoznak meg, amely izgalmas kiegészítője lesz a meghitt pillanatnak. De szimplán csak túrázni is jó program lehet erre!

Címlapkép: Getty Images