Nem semmi attrakció vár a cirkuszi vadállatokra: autós szafarival dobnák fel az alföldi turizmust

Mi - tévesen – úgy tudtuk, már nem is lehet vadállatokat szerepeltetni a cirkuszi mutatványokban. De Richter József pontosít: ez egyelőre csak tendencia, errefelé halad a világ, de idehaza még nincs betiltva, hogy állatokat szerepeltessenek és utaztassanak. Ők viszont megelőzték a jogszabályokat, már korábban léptek. 2020-ban Szadán nyílt az első Szafari parkjuk – most új, nagyobb helyre költöztek.

Vagyis Magyarországon még lehetnek cirkuszban állatok, de ifjabb Richter József a Magyar Nemzeti Cirkusszal összefogva a pandémia idején döntött úgy, hogy a vadállatokat nem léptetik fel a továbbiakban. Ahogy mesélte:

Két évvel ezelőtt a pandémia miatt nem tudtunk turnéra indulni. Akkor ez a szadai szafari park nagyon – nagyon jól működött. Ezért is gondoltam úgy, hogy a pandémia végeztével sem térünk vissza az állatokkal a turnézáshoz, hanem akik szeretnék megcsodálni őket, azok jöjjenek inkább el, nézzék meg őket az erre a célra létrehozott helyen.

Ahogy említette, eddig is volt már kialakított terület a számukra, csak nem Nagykőrösön, hanem Szadán, ahol 2020 májusában nyílt meg az ország első és máig egyetlen autós szafari parkja. A park üzemeltetői folyamatos fejlesztést terveztek, ám Szada önkormányzata elutasította az állatkerti minősítéshez szükséges kérelmet. Így aztán 2021-ben a szafari park nem nyithatott ki. A tulajdonosok viszont nem adták fel, új helyszínt kerestek, melyet Nagykőrösön találtak meg. Ott egy hatalmas, több, mint 30 hektáros terület áll rendelkezésre, van rajta erdős rész, legelő, egy hatalmas tó  ideális az állattartásra.

Richter Safari Park Nagykőrös

Összesen 1200 állatnak adnak helyet, legnagyobb részük cirkuszban dolgozott, de a vadállatok mellett lesznek háziállatok is. Az elefántok, zebrák tevék zsiráfok mellett szürkemarhák és skót marhák, rengeteg láma, nagyon sok szamár és emuk, struccok is.

A Safari Parkban is ugyanúgy lesznek istállók, mint az állatkertekben, állatkerti feltételeket biztosítunk. Nem azt kell elképzelni, hogy este is kint lesznek az állatok a szabadban, ez tulajdonképpen egy nappali, autós állatkert.

– mondta el Richter József.

Hatalmas kifutókban vannak elhelyezve az állatok, és mindenki a saját autójával mehet majd végig köztük. Közel 3 kilométeres útszakaszon lehet majd haladni, nézelődni. Kihajolva az ablakból répával is etethetjük őket.

Milyen pénzből, hogyan valósulhatott meg mindez?

Ezt mind magánbefektetésből, saját zsebből finanszíroztuk, ami nagy kihívás számunkra. Nagyon bízok benne, hogy működni fog, és a látogatók érdekesnek találják majd. Itt a fő attrakció az lesz, hogy minden állatot sokkal közelebbről lehet látni, mint egy szokványos állatkertben. Lesz, amelyiket meg lehet simogatni, élményt tudunk ezzel is adni. Az állatokat répával lehet etetni is. A park lakói tudják, ha odamennek az emberhez, akkor azért jutalom jár, élvezik is

– folytatta a Hellovidék-nek a nyilatkozó tulajdonos.

De a látnivalóknak még nincs vége ezzel, az autós körút mellett helyet kap még egy dínópark, állatsimogató, cirkuszi és motoros bemutató  és végül lesz egy gyalogos park is.

A megnyitóra készül el majd egy óriáskerék, ami Magyarország legegzotikusabbja lesz. Nem sok helyen lehet ugyanis 30 méteres magasságból figyelni az elefántokat és zsiráfokat, így önmagában is rendkívüli attrakciónak ígérkezik.

Az árakról is kérdeztük Richter Józsefet. Elmondta, úgy tervezik, hogy a gyerekjegy (14 éves kor alatt) 2 500 forintba fog kerülni, a felnőtt belépő sem sokkal drágább, az 3 000 Ft lesz.

Richter Safari Park Nagykőrös

Nem könnyű ma cirkuszosnak lenni

A közelmúlt cirkuszi életéről és a közeli kilátásokról is beszélt a HelloVidéknek ifjabb Richter József:

A cirkusz világának nagyon nehéz két évén vagyunk túl. Nem tudtunk teljes turnét csinálni. Most már, június 11-én lesz egy premierünk Budapesten a cirkusszal. És remélem, azt követően már országos turnéra is tudunk menni, nem jön közbe semmi vírus. Ami megint rontja a helyzetet, az a háború Ukrajnában. Például ukrán zenészek kellett volna, hogy jöjjenek. Ők már több mint tíz éve a csapatunk tagjai és most nem tudnak jönni az előadásainkra.

Nem fognak hiányozni az állatok a cirkuszi munkában?

Megszokták, az előadók és a közönség is, hogy az állatok szerepeltetése része a cirkuszi előadásoknak. És Richter József elmondása szerint a lovak, a kutyák, a háziállatok maradnak is a porondon. E mellett nagyobb hangsúlyt kapnak majd az akrobaták, a komikus, és az artista produkciók. Tehát ha kicsit változik is, a cirkusz élni fog.

Címlapkép, fotó: Richter Safari Park Nagykőrös