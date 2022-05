Hihetetlen programkavalkád három napon át: 250 méter rétes és önfeledt mulatság vár

A 2001 óta évente megrendezett Városalapítók Napja és Országos Rétesfesztivál idén is a városi szlovákság örökségének, valamint a térség gasztronómiai különlegességeinek és borkultúrájának bemutatása jegyében telik. A háromnapos rendezvény szombatján a helyi hagyományőrző csoportok és civil szervezetek régi tradíciókat követő szlovák lakodalmast adnak elő, vasárnap pedig az egész főtér megtelik rétessütő csapatokkal. A vendégek egész hétvégén kóstolhatják a kiskőrösi borokat és változatos zenei, kulturális programokon vehetnek részt.

Május 21-én a Szlovák Lakodalmason csaknem száz, népviseletbe öltözött táncos, népdalkörös és civil szervezet tagja mutatja be, hogyan is mulattak a múlt század elején a kiskőrösiek. A kiskőrösiek az újratelepítést követően 300 évvel sem felejtették el szlovák származásukat, szép, szlovák nyelvű egyházi énekeiket, viseletüket. A különleges esemény mindenkinek szól, akit érdekel a város színes kultúrája és tanúja szeretne lenni, hogyan lehet átültetni és bemutatni egy régi szokást napjaink modern környezetében. Kiskőrös három, közel eső helyszínén – a Szlovák Tájházban, a főtéren felállított 400 m2 alapterületű sátorban és az evangélikus templomban – két zenekar és két vőfély kíséretében idézik fel a régi szokásokat. A lakodalmas násznépének zömét a helyi Szűcsi óvodások, a Szivárvány Szlovák Táncegyüttes, a Kiskőrösi Szlovák Népdalkör és Citerazenekar, valamint a Szalkszentmártoni Néptánc Együttes tagjai alkotják, de viseletet ölt a helyi és a nemzetiségi önkormányzat számos tagja is, a menyasszony násznagya pedig Domonyi László polgármester lesz.

A Szlovák Lakodalmas hátterét a helyben lezajlott néprajzi vizsgálat, gyűjtés és helytörténeti kutatás adja. A ruhák eredetiek, nem egy esetben az 1930-as években készültek. Ez a garancia arra, hogy a lehető leghitelesebb legyen a száz évvel ezelőtti szokásrend bemutatása. A lakodalmas nap folyamán a közönség tanúja lehet a menyasszony öltöztetésének, a vőfélyek pedig felelevenítik az olyan, mára már elfeledett lakodalmi alakoskodásokat, mint például a tréfás temetés vagy a kaszás játék

- hangsúlyozta a program kapcsán Domonyi László, Kiskőrös polgármestere.

A helyi konyha klasszikus és különleges ízeit és a hagyományos kiskőrösi szlovák rétes elkészítésének titkait május 22-én, az idén 21. alkalommal megrendezendő Országos Rétesfesztiválon ismerheti meg a közönség.

A Városalapítók Napjának legfontosabb kulináris programján idén 80 kg liszt, 30 kg túró, 50 kg alma, 30 kg káposzta és 20 kg meggy kerül felhasználásra – a fesztiválon induló rétessütő csapatok a hagyományos ízek mellett olyan különlegességekkel is készülnek, mint a borzselés, az epres-rebarbarás vagy a juhtúrós-medvehagymás töltelékek.

Kiskőrös 1987 óta viseli „a bor és a szőlő városa” címet, a kiskőrösi kadarka pedig nemcsak a város életében, de az egész magyar borkultúrában meghatározó. Idén több, mint száz borászat versengett a Kiskőrös Városi Borversenyen. A nyertest május 22-én a Kiskőrös Város Bora díjátadó ünnepségén jelenti be a zsűri. Az elismerés korábbi nyertesei közé tartozik a Szentpéteri Borpince, az István Borház és a Vass Bor, amelyek közül az István Borház idén 26. alkalommal szervezte meg a Kadarka Nemzetközi Borversenyt, a Szentpéteri Borpince Cabernero 2020 Prémium rozéja pedig tavaly nyerte el az egyik legismertebb nemzetközi borverseny, a Le Mondial du Rosé aranyérmét. A helyiek és az ide érkező turisták az ünnepi hétvége egésze alatt Borutcán kóstolhatják a kiskőrösi borokat.

Változatos gyerekprogramok is várják a háromnapos eseményen a családokat színes koncertekkel, megújult vidámparkkal, légvárral és interaktív játszóházzal. Május 20-án este pedig a Tesla Show alkotóinak produkciója, a Vadak ura musical lesz megtekinthető.

Az aktív kikapcsolódásra vágyókat várja a kiskőrösi Rónaszéki Fürdő, illetve a XVIII. Petőfi-túra. A Eltájolók Turista és Szabadidősport csoport szervezésében május 21-én szombaton rajtoló túrát gyalogosan és kerékpárral is teljesíthetjük a Kiskőrös és Izsák között 40-90 km-ig terjedő, a teherbírásunknak megfelelő útvonalakon.

Címlapkép: Magócsi Anikó