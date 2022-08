Hiába az aszályos időjárás: most ideális a Bodrog és a Tisza a vízisportok számára

Idén sem kerülik el a hőségrekordok hazánkat, amelyek a vízállásban is megmutatkoznak. A vízisportok szerelmeseinek így körültekintően kell úticélt választania, ha nem szeretnének alacsony vízállással találkozni. Magyarország természeti kincseiben egyik leggazdagabb térsége, a Tokaji régió folyói ebben a kritikusan száraz időszakban is kedvezőek a vízisportok számára, ugyanis lassú folyása és kétméteres vízállása most ideális SUP-pal, kajakkal vagy kenuval túrázni indulóknak. A Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint Sárospataknál a Bodrog valaha mért legkisebb vízállás 13 cm, a legnagyobb pedig 740 cm volt, 500 cm magasságnál pedig már az árvízkészültség első fokra lép, így elmondható, hogy a jelenlegi vízszint egy kellemes középállapotnak felel meg.

Tokaj-Hegyalján is beköszöntött a nyári forróság, viszont a Tisza és a Bodrog épp most ideális a vízisportokhoz. Ezzel párhuzamosan tapasztaljuk, hogy a Bodrog egyre népszerűbb a vízisport kedvelők körében, legyen szó SUP-ról, kajakról vagy kenuról. Aki pedig inkább passzív pihenésre vágyna, nyaraló- és sétahajózás programokkal várjuk

- nyilatkozta Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Az idei “Tokaj-hegyaljai Nyár” rendezvénysorozat programjai a vízi sportok szerelmeseinek igényeit is számontartva született meg. A bőséges kulturális és gasztronómiai jellegű programok között feltűnnek olyan szabadidős programok is, mint az augusztus 8-ára kitűzött Omlás Dűlőtúra, vagy éppen az augusztus 20-i Ünnepi vizes programok, melynek Sárospatak ad otthont. Emellett növekvő számban szerveznek kerékpártúrákat is a térségben, terepen és országúton egyaránt. A régió keleti részén, Pálháza és Sárospatak között visz egy összefüggő kerékpárút, a környezetében lévő murvás, valamint kis forgalmú országutakon pedig akár egy szlovákiai kirándulást is betervezhetnek a látogatók.

