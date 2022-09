Hihetetlen programkavalkád ősszel is: sztárfellépők szórakoztatnak Tokajban

A Tokaj-Hegyalján található Tállya ad otthont az idén hetedik éve megrendezésre kerülő háromnapos eseménysorozatnak szeptember 16-18 között. A Kerekdomb Fesztivál eseményei között egyaránt megtalálható a szabadidősport, gasztronómia, a különböző színvonalas filmvetítések magyar versenyfilmekből, könnyűzenei és színházi előadások az egyéb kulturális események mellett.

A három nap alatt több, mint 100 programelem közül választhatnak a résztvevők. Fellép többek közt a Margaret Island, a Blahalouisiana, a Honeybeast és a Budapest Bár, Caramel akusztikus koncerttel készül, de hallhatjuk még Apey, Palya Bea és zenekara, a Sorbonne Sexual, a Hét Hat Club, Saya Noé, a Kertekalatt, a Platon Karataev duo, a The Anahit akusztik duó és a Szilárd Piano Projekt dalait is. A színházban ezúttal az Art-Színtér és a Művészetek Völgye közös darabját, a Mr. és Mrs-t mutatják be, valamint Edward Albee, Három magas nő című előadását. Különleges előadással készül Pokorny Lia, Beck Zoltán Vecsei H. Miklóssal közösen, Prieger Zsolt és Törőcsik Franciska pedig Pilinszkyt idézik meg. A tállyai evangélikus templomban játszik a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a Cziffra Fesztivál Tehetség-díjasa, Berecz Mihály zongoraművész, valamint Rohmann Ditta és Szirtes Edina Mókus. A látogatók a helyi borokat és borászatokat is megismerhetik, sok pincészet külön programmal, dűlőtúrával, kóstolóval készül a fesztiválra.

A teljes programkínálat a www.kerekdombfeszt.hu oldalon érhető el.

Címlapkép: Getty Images