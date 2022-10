A rezsiválság senkit nem kímél: hogy fogják ezt túlélni a hazai állatkertek?

A rezsiválság bejelentése óta folyamatosan mindenhol arról van szó, hogy a színházakkal, fürdőkkel és vendéglátóhelyekkel mi lesz. A HelloVidék-et az érdekelte, hogy milyen módon élik túl a hazai állatkertek, ahol mint egy kórházban, nem lehet átmenetileg sem szüneteltetni a szolgáltatást. Nézzük!

A Pécsi Állatkertnél Andricz Bertold ügyvezető igazgató előzményként elmondta hogy a SARS-CoV 2 vírus okozta járványhelyzet alatt a 40/2020. (III.11.), 46/2020. (II.16.), 484/2020. (XI.10) és a 194/2021. (IV.26.) Kormányrendeletek korlátozó intézkedései miatt, 2020. és 2021. évben becsléseik szerint 81.400 fő látogatót vesztettek. Így az állatkertek helyzete a 2022 évre fordulva nehéz volt. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a pandémiás időszak alatt több formában is részesültek kormányzati támogatásban.

Az őszi üzleti terv készítésekor még nem volt ismert, hogy ilyen arányú energia áremelkedéssel kell számolniuk. Földgáz esetében 7-szeres , villamos energia esetében 5-szörös energia egységár emelkedéssel szembesültek. Utóbbi ugyan a közbeszerzés lezárása után csak 4-szeres lett, így 50- 55 millió nettó többletkiadással kell számolni a földgáz és villamos energia esetében. Ez el is döntötte, hogy 2022 évben ismét a működés fenntartása a cél, fejlesztésre nem jut.

2023- ban a villamosenergia okoz majd jelentős problémát, mivel ez januártól (az eddigi indikatív ajánlatok alapján) a 2022 év egységárához képest 3x-os energia-egységár emelkedés prognosztizálható. Vagyis szemléltetve a villamos energia beszerzési ára 2021-hez képest 11-12 szeresére nőtt. Ez már nem kigazdálkodható többletköltség egy Nonprofit társaság számára. A Pécsi Állatkert esetében a villamos energia többletköltség százmilliós nagyságrendet jelent, ami a látogatókra nem áthárítható. Szerinte Kormányzati, vagy Fenntartói kompenzáció nélkül a 2023 év már nem túlélhető. Földgáz szerződésük 2023 októberéig van, így gáz esetében még túlélhető 2023.

A takarmány összköltség töredéke a közüzemi költségeknek. Megérzik, de nem ez teszi lehetetlenné a működést. Szemléltetésképpen a takarmány költség körülbelül hetede csak a villamosenergia költségnek.

Bevételi oldalról vizsgálva a helyzetet. A 603/2020. (XII. 18.) Kormányrendelet miatt nem emelhettek jegyárat, egészen júliusig. A Pécsi Állatkert összeségében 25%-os jegyáremelést vezetett be. Sajnos a látogatói létszámadatok is elkezdtek visszaesni, ennek több oka is lehet.

Létszámleépítést a tulajdonossal egyeztetve és egyetértve nem terveznek. A feladat nem csökken ugyanis. Így is a legalacsonyabb dolgozói létszámmal dolgoznak, ahol még a működés nem kerül veszélybe. A SARS-CoV 2 vírus okozta járványhelyzet miatt, az elmúlt években 8 hónapot volt bezárva az állatkert. Ezen időszakokban sem tudtak érzékelhető működési megtakarítást elérni. Az ok igen egyszerű. Az állatokat ugyanúgy el kell látni, és élettani igényüknek megfelelő mikroklímát kell biztosítani. A jogszabályban előírt karbantartási és üzemeltetési kötelezettségeiket a bezárás alatt is el kellett végeztetniük. (klíma karbantartás, felvonó karbantartás, tűzjelző üzemeltetés stb)

A rezsihelyzet miatt energiatakarékossági tervet dolgoztak ki, de az említett állatkerti állomány fenntartása miatt ez nem átütő mértékű. Egyszerűen fogalmazva az állatállomány egészség romlása nélkül nem tudnak működési megtakarítást elérni.

Személyes megítélése szerint segítség nélkül nem tartható fenn az állatkertük, ilyen energia árak és infláció mellett. A fizetőképes kereslet visszaesésével is számolniuk kell.

A Miskolci Állatkertnél az inflációt megelőzően, a Covid vészhelyzet alatt nem volt áremelés. A mostani helyzetben az inflációval kapcsolatban még nem született döntés az áremelésről. Az állatok takarmány ára az elmúlt hónapokban részint az aszály következtében 20-50%-kal emelkedett. Az Állatkert munkatársai igyekeznek minden ingyenes, vagy nagyon olcsó takarmányforrást felkutatni, nagyon sok mellékterméket használnak a takarmányozásban. Az állatkertben a gáz és a villanyáram ára 5-10-szeresére, az egyéb anyagok és szolgáltatások ára 30-50%-kal nőtt. A téli időszakra takarékos világítási és fűtési megoldásokat, ablak- és ajtószigetelést, épületek használatának átszervezését, összeköltöztetéseket, és hagyományos fatüzelést használnak, ahol meg tudják oldani.

Az állatkertbe létszámleépítést nem terveznek. A jelenlegi nagyságú állatállomány ellátása, gondozása, és a park fenntartása nem megoldható kevesebb emberrel. Számítanak a kormány segítségére, de megtesznek minden tőlük telhető intézkedést, amivel átvészelhetik a nehéz időszakot, miközben folyamatosan várják látogatóikat.

A Nyíregyházi Állatparkban Gajdos László igazgató elmondása szerint az állatparkok általában szerényen, csendben hallgatnak. Az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sokat hallani arról mi lesz a színházakkal és a fürdőkkel, de arra senki nem gondol, hogy vajon mi lesz az állatparkokkal. Szörnyű kimondani, de lehet élni színház, fürdő nélkül, sőt lehet állatkertbe járás nélkül is. A probléma, hogy míg a színházban, fürdőkben az emberek miatt kell világítani, fűteni, és le is lehet állítani ezeket a szolgáltatásokat, addig az állatkerteket nem lehet leállítani, mert ami ott nagy költség, az ottlakó állatok tartása és a megfelelő életkörülmények biztosítása. Ez ugyanolyan, mint a kórházak helyzete, mert ott sem lehet takarékoskodni az árammal és igazán a fűtéssel sem. Az állatkertek talán a legnehezebb körülmények között lévő intézmények, ugyanis az áremelés minden téren sújtja őket. Az aszály miatt nagyon megnehezült a takarmány beszerzése, mert nem egyszerűen drága, hanem hiányzik a jó és megfelelő mennyiségű széna, kukorica, abraktakarmányok és a zöldségfélék. Vannak cékla és répatermelőik, akiknek az idei évben nem sikerült jól a termelés, így sokszoros áron tudja a ZOO a takarmányt beszerezni. . Euróért vesznek tengeri halat és Európában készülő speciális tápot az állatoknak. Át lehet számolni, hogy a jelenlegi euro árfolyam mellett, mennyiért tudják beszerezni az állatok ellátásához szükséges takarmányt. Ezek a problémák hazánk szinte összes állatkertjére igazak lehetnek.

Innen jön a neheze. A Nyíregyházi Állatparkban idén 100 millió forintba került a gáz és 200 millió forintba a villany. Most úgy néz ki, hogy ez a két összeg 1 milliárd forint lesz. Még a szerencsésebbek közé tartoznak, mert a gázszerződést már megkötötték és az adott körülményekhez képest egészen jó megállapodást sikerült elérni. Jelenleg még a villamosenergia közbeszerzési eljárása zajlik, remélik, hogy szerencsések lesznek, de a jelenlegi tőzsdei árak szerint az említett milliárdos rezsi prognosztizálható.

Idén júniustól már készültek az őszi időszakra spájszolással, takarékoskodással. Nagyon jó szezont zártak, 500 ezer vendég fordult meg náluk, a magyarok mellett sok szlovák vendég érkezett, akiknek köszönhetően lehetővé vált, hogy az idei évet még át tudják valahogyan vészelni saját erőből. Három évig nem emelhettek árat az állatkertek, hiszen a pandémia alatt állami támogatásban részesültek, de idén július 1-től a Nyíregyházi Állatparkban 40 százalékot, míg a többiben átlagosan 30-40 százalékos emelkedést vezettek be, azonban jövőre már nem szeretnének ilyen drasztikus áremeléseket meglépni.

2014-ben tartottak attól, hogy nem lesz megfelelő a gázellátás Magyarországon, ezért 4 nagyméretű, fatüzelésű kazánt állítottak be az állatkertbe és néhány nagyfogyasztású állatházat rákapcsoltak, hogyha baj lenne, akkor ideig-óráig fával tudjanak fűteni.

Eddig nem került rá sor, de most beüzemelik a kazánokat, mert rákényszerültek és két szezonra elegendő fával rendelkezek. A kis állatházakból a nagyobb fűtendő állatházakba állatokat visznek át, átcsoportosítanak, télre összébb húzódnak.

Nem küldenek el kollégákat, mert szeretnének mindenkit megtartani és senkit nem akarnak nehéz helyzetbe hozni, másrészt speciális szakemberekről lévén szó, rájuk szükség van folyamatosan, hiszen az állatokat el kell látni és a jövő szezonban is sok vendéget várnak, mert sok saját bevételt kell termelniük a fennmaradás érdekében.

Az irodai dolgozók beköltöznek az állatházakba, hogy az irodaépületet csak temperált hőmérsékleten (10 fokon) tartsák a fagyveszély elhárítása érdekében. Ennyit tudnak tenni spórolásképp. Általánosan 2-4 fokkal csökkentik, az állatfajok tűrőképességétől függően a hőmérsékletet. Áttértek a ledes világításra, rövidített nyitvatartással, télen három órával hamarabb zárnak, amivel jelentős energiát takarítanak meg. A park díszkivilágítását régebben megszüntették, ez ígyis marad. Minden segítségre számítanak, elsősorban a tulajdonons önkomrányzattól remélik a támogatást és bíznak abban hogy ha a kormány teheti, megsegíti az önkormányzatot.

Címlapkép: Getty Images