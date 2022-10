Ennek rengeteg magyar örülni fog: újra kinyitott az ország népszerű élményfürdője

Már nem sokkal péntek reggel 9 után megérkeztek az első vendégek a Miskolctapolca Barlangfürdőbe bizonyítva, hogy helyes döntés volt a Közép-Európában egyedülálló termálfürdő országosan is példátlan összefogással megvalósuló újranyitása.

Veres Pál, Miskolc MJV polgármestere a nyitás apropóján elmondta, a közös akarat és a közös teherviselés tette lehetővé, hogy az energiaárak és a rezsidíjak brutális drágulása miatt átmenetileg bezárni kényszerülő komplexum újra megnyithassa kapuit. Ezzel Miskolc megmutatta, hogy összefogással a legnehezebb helyzetben is lehet sikereket elérni, és Miskolc ismét bizonyította, hogy a miskolciak számíthatnak egymásra, hogy a miskolciak csak egymásra számíthatnak igazán.

Az összefogásban Miskolc MJV Önkormányzata vállalta, hogy az átmeneti zárvatartás melletti rezsidíjhoz, egyéb költségekhez szükséges 100 millió forinton túl további 22 milliót biztosít az újranyitáshoz, a miskolci turisztikai vállalkozások képviselői pedig szándéknyilatkozatban rögzítettek, hogy több mint 20 millióval járulnak hozzá a fürdő nyitvatartásához. Amíg a vállalt összeget előteremtik, addig az önkormányzat az energiaárak és a rezsidíjak elszabadulása miatt kialakult válsághelyzet kezelésére létrehozott Városvédelmi Alapból előlegezi meg a 20 milliós részvállalásukat.

Az összefogás harmadik eleme a kormányzati szerepvállalás lenne a fürdő nyitvatartásában – a BOKIK vállalta, hogy egy szintén legalább 22 millió forintos hozzájárulás biztosítása érdekében közvetít és párbeszédet kezdeményez a kormányzattal.

A péntek reggeli nyitás kapcsán Szopkó Tibor, Miskolc MJV turisztikáért is felelős alpolgármestere úgy fogalmazott: friss hír, hogy Nyíregyháza országos hírű fürdője is bezárni kényszerül. „Amikor azonban mások zárnak, akkor mi nyitunk, és várjuk a vendégeket szerte az országból és a határon túlról is egyaránt” – fogalmazott az alpolgármester.

Azt, hogy milyen fontos szerepet játszik Miskolc turizmusában a Barlangfürdő, jól mutatja, hogy korán reggel, kapunyitás után nem sokkal kisebb sor alakult ki a jegypénztáraknál, és folyamatosan érkeztek a vendégek az újranyitó termálfürdőbe.

