Ezzel mindenki jól jár: közösségi házak nyithatnak ki újra Pest megyében, ez az oka

Közel 20 ingyenes koncerttel készül karácsonyig a Together Gospel Singers azokon a Pest megyei településeken, ahol az önkormányzat a közösségi tereket, művelődési házakat vagy könyvárakat hétvégén megnyitja melegedni. Tóth Mihály, a szervező Ökumenikus Egyház diakónusa szerint a koronavírus-járvány tapasztalataiból kiindulva nem szeretnék, ha az energiaválság miatt elvesztenék az emberek a szocializációs felületeiket. Az adó 1 százalékának felajánlásaiból finanszírozott jótékonysági adventi koncerteken a neves énekesekből gospelkórus az emberek lelkét töltené meg szeretettel.

A 2020 elején kirobbant koronavírus-járvány sok mindenre megtanította az emberiséget, a történtekből pedig erőt kell merítenünk. A kijárási tilalom és a lezárások idején az egyedül élő idős emberek teljesen elszigetelődtek a világtól. Akiknek a gyermekei más városokban élnek, az unokái pedig esetleg már külföldre költöztek, azokra esetenként hetekig senki nem nyitotta rá az ajtót, ami őrült pszichés terhet jelentett.

Ezen a télen is valami hasonlóval néznek majd szembe rengetegen, az energiaköltségek növekedése miatt bezárt könyvtárak, közösségi házak ugyanis rendkívül fontos találkozási pontként szolgáltak, ami most egyik napról a másikra kiesik az emberek életéből.

Tóth Mihály, az Ökumenikus Egyház diakónusa emlékeztetett, a pandémia alatt indították el mozgó lelkész szolgálatukat, és mások történetein keresztül döbbentek rá, mennyien maradtak egyedül. Ahhoz, hogy ezt idén elkerüljük, a Together Gospel Singers vasárnaponként ingyenes koncerteket ad az átmenetileg melegedni megnyitó művelődési házakban Pest megyében.

Mivel az energiakrízis árnyékában sorozatban mondják le a települések az adventi rendezvényeket, mi fordítottunk egyet a dolgon és oda megyünk, ahol nyitva van a közösségi ház. Első körben a Pest megyei önkormányzatok jelentkezését várjuk, hogy minden vasárnap minél több településre tudjuk elvinni a lélekmelegítő koncertünket

- mutatott rá Tóth Mihály lelkész.

Hozzátette, az üzemanyagot ők sem kapják ingyen és a dologi költségeket is állni kell, de a fellépéseket kivétel nélkül az Ökumenikus Egyház számára az adó 1 százalékából felajánlott összegekből finanszírozzák. Az önkormányzatoktól csupán annyit kérnek, csak főzzenek egy teát a résztvevőknek és adjanak helyet az eseménynek. A szervezők jelenleg úgy számolnak, hogy karácsonyig akár 20 helyszínre is el tudnak jutni.

A koncerteken Gajdos Attila, a Shygys frontembere, Mogyoróssy Adrienn énekesnő és az ismert zenészek háttérénekeseként is gyakran feltűnő Sándor Évi énekesnő-dalszerző ad majd elő jól ismert karácsonyi dalokat gospel stílusra átdolgozva, de felcsendülnek az Aretha Franklin által népszerűvé tett gospel dalok is egyaránt. Az ingyenesen látogatható eseményeken Tóth Mihály, az Ökumenikus Egyház diakónusa két szívhez szóló történetet is elmesél majd.

