Borsos áron kínálják az adventi koszorúkat: ennyibe kerül idén a Tescóban, OBI-ban, Oázisban

HelloVidék 2022.11.21. 14:03 Megosztom

A magyar családok körében népszerű az adventi időszak, hiszen sokan vásárolnak vagy készítenek adventi koszorút. Ez is a karácsonyra való hangolódás, készülődés része. Ráadásul a család minden tagja be tud csatlakozni a visszaszámlálásba, együtt várhatjuk a szentestét. Idén november 27-én kell meggyújtani az első, hagyományosan lila színű gyertyát, ekkor veszi kezdetét a karácsonyi ünnepkor és a keresztény egyházi év. De mennyibe is kerül idén egy adventi koszorú? Ennek jártunk most utána.

Advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja, amely Szent András napjához legközelebb eső vasárnap, egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Idén advent első vasárapja november 27-re esik. Ebben az időszakban hagyomány a magyar családok körében adventi korszorút készíteni vagy vásárolni. Azok, akik tartják ezt a szokást, advent első vasárnapjától egészen karácsonyig minden vasárnap meggyújtanak rajta egy gyertyát. Mennyibe kerül idén az adventi koszorú? Megnéztük, mennyibe kerülnek az adventi koszorúk a legnagyobb áruházakban, kézművesek kínálatában, illetve a nagyobb, árukereső portálokon. Azok, akik idén is szeretnék követni a hagyományt, mutatjuk, milyen árakra számíthatnak: A Tesco online shopjában az adventi korszorú 7699 forinttól kapható.

A OBI webshopjában a koszorú ára 4299-8999 forint áron vásárolható meg.

Az Oázis Kertészet oldalán a DIY - Csináld Magad! - Adventi koszorú ára 6790 Ft

A kézműves termékeket összesítő Meska oldalán 2300-30 000 forint között mozog az adventi koszorú ára.

Az eMAG gyűjtőoldalán az adventi koszorú ára 8990-21 000 forint között mozog. Jól látszik, hogy bizony, ahogy az alapanyagárak emelkedtek, úgy emelkedtek a kész koszorúk árai is. Nem szokatlan ma már az sem, hogy egy kézzel készült, kézműves koszorúért több tízezer forintot is elkérnek. Persze, aki kisebb koszorúval, minimális díszítéssel is megelégszik, az a nagyobb áruházakban kifoghat kedvező ajánlatokat. Vagy épp vásárolhat olyan adventi koszorút, amit saját maga rakhat össze és díszít, hogy kedve tartja. Ugyan ennek az ára is a kész termékekkel vetekszik, de talán még így is az olcsóbb kategóriába sorolható. Az adventi koszorú története Az örökzöld koszorúk már a pogány korban is a fény és a tavasz iránti vágyakozást szimbolizálták. A kereszténység elterjedésével ezek vallásos jelentőséget kaptak, főként bencés és ciszterci szerzetesek által. Gyertyákkal díszített koszorút legelőször Johann Hinrich Wichern (1808–1881) misszióalapító evangélikus lelkész készített 1839-ben, az általa alapított hamburgi Rauhen Haus gyermekotthonban. Wichern már 1838-ban gyertyagyújtással jelölte az adventi időszak napjait: minden nap egy új gyertyát gyújtott meg egy tartóban, míg végül karácsony napján az összes gyertya égett. 1839-ben a gyertyákat egy két méter átmérőjű, örökzölddel díszített fa kerékre helyezte, ezzel megalkotva a mai adventi koszorú ősét. 20 piros gyertya jelképezte a hétköznapokat, 4 fehér pedig az advent vasárnapjait (1839-ben a karácsony szerdára esett, így az adventi időszak 24 napos volt). Közel egy évszázadig az adventi koszorút csak evangélikus, főleg ifjúsági körökben ismerték és használták; a katolikusoknál valószínűleg csak az első világháború után jelent meg.[2] Időközben kialakítása is egyszerűsödött: csak a vasárnapokat jelölték gyertyák (vagyis számuk négyre csökkent), így a koszorú a háztartások részévé válhatott. Széles körű elterjedése az 1930-as évekre tehető; ehhez a virágkötők is nagymértékben hozzájárultak. Mit szimbolizál az adventi koszorú? A keresztény szimbolisztika szerint az adventi koszorú formája Isten örökkévaló szeretetét jelképezi, az örökzöld ágak (leggyakrabban fenyő) a reményt és az életet, a gyertyák pedig a növekvő fényt, Jézus eljövetelének közeledtét. A koszorút almák és vörös szalagok is díszíthetik; az előbbiek a bűnbeesést és a megváltás ígéretét, az utóbbiak a keresztény imádatot jelentik. A négy gyertya advent négy hetét és ezenfelül négy fogalmat jelképez: 1. hit, 2. remény, 3. öröm, 4. szeretet. A római katolikus hagyományban ezen felül egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak: Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit)

Zsidó nép – amelynek megígérte, hogy közülük származik a Messiás (remény)

Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm)

Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez (szeretet) A katolikusoknál a gyertyák színei általában megegyeznek az advent időszakának liturgikus színeivel: három lila, egy pedig rózsaszín; a rózsaszín gyertyát advent harmadik vasárnapján gyújtják meg. Elfogadott az olyan koszorú is, melyen mind a négy gyertya lila vagy fehér. A protestánsok általában piros gyertyákat használnak. Egyes koszorúkon megjelenik egy ötödik, fehér gyertya is, az úgynevezett Krisztus-gyertya, melyet karácsony előestéjén gyújtanak meg. A 20. században egyes görögkatolikus és ortodox családok is bevezették a szokást. Mivel náluk a karácsonyt 40 napos böjti időszak előzi meg, az adventi koszorún hat gyertya van, az időszak hat hetét jelképezve. Címlapkép: Getty Images LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 7,78 százalékos THM-el, és havi 121 083 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Raiffeisen Banknál 8,4% a THM; az MKB Banknál 8,59%; a CIB Banknál 8,63%, a Takarékbanknál Banknál pedig 8,77%; míg az Erste Banknál 9,41%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!