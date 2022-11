6 +1 legendás vidéki kisvasút: 2022 adventi hétvégéin ezeket mindenképp látnod kell

Vasárnap beköszönt az adventi időszak, nyitnak a vidéki vásárok, és megannyi programot kínálnak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. De nem csak forralt bort inni, nézelődni vagy épp vásárolgatni tudunk a szebbnél szebb helyszíneken. Most azt szedtük egy csokorba, hol ülhetünk fel egy igazi Mikulás vonatra, vagy épp utazhatunk egy nagyon exkluzív, fényárban úszó adventi villamoson vidéken. Ezekre a programokra vágyik minden gyermek.

Októberben elértük a 20 százalék feletti inflációt, az energiaárak pedig sokszorosukra emelkedtek, így sok helyen spórolni kényszerülnek az önkormányzatok, nem egyszerű a fényűző adventi ünneplést kigazdálkodni a városi költségvetésből. De szerencsére azért így is akad jó néhány olyan vidéki város, ahol idén is fényárban ünnepelhetnek majd kicsik és nagyok az adventi időszakban, és nem maradnak el a megszokott programok, így a vonatozás a Mikulással vagy épp az adventi villamosozás sem.

1. Vál-völgyi Mikulásvonat, Felcsút

Varázslatos kalandra hívja a család apraját-nagyját a Vál-völgyi Mikulásvonat! A feldíszített és kivilágított vasút december 3-án és 4-én, 10 órától 18 óráig közlekedik majd. A vonaton és a felcsúti vasútállomáson felállított, fűtött sátorban ünnepi programok sokasága várja a gyermekeket, retró mesevetítéstől kezdve arcfestésig és mézeskalács-díszítésig. Természetesen a Mikulás is tiszteletét teszi a téli eseményen.

Felnőtt jegy ára 1600 Ft, gyermek jegy ára: 800 Ft, nyugdíjas, diák jegy ára 1200 Ft, helyi lakosoknak 1400 Ft.

2. Fényvonatozás Gödöllőn

Idén is ellátogat a Télapó Gödöllőre, aki szánját fényvonatra, rénszarvasait kismozdonyra cseréli. Érkeztére december 9-10-én számíthatunk. A körülbelül 60 perces program keretében miután megérkezett a mikulás, elvisz minket Mikulás országba, ahol mindenkinek lehetősége van vele való találkozásra és beszélgetésre, illetve megtörténik a mikulás csomagok kiosztása. Ezután egy kb. 20 perces vonatutat megteszünk Gödöllői Erdei Vasút szakaszán. Gyermekek kézműveseink segítségével karácsonyi díszeket készíthetnek, amit ezután haza is vihetnek. Ehhez a hozzávalókat mi biztosítjuk. Vonatjaink részben fedett fűtött, részben nyitott kocsikkal közlekednek. Állomás épület valamint a mikulásország fűtött helység. Program Csemete rét állomásról indul és ott is végződik, mely gépjárművel megközelíthető és parkolás biztosított.

Programon való részvételi díj gyermekeknek 2-14 éves korig: 2000forint/fő, ez tartalmaz minden programmal kapcsolatos költséget (vonatozás, mikuláscsomagok, kézművesfoglalkozás és alapanyagjai). Felnőtt kísérőknek 1500forint a jegy, 2 éves kor alatt ingyenes.

Részvétel csak előzetes helyfoglalással lehetséges, amit a részvételi időpont és résztvevők számának megjelölésével a godollokisvasut@gmail.com címen jelezhetünk.

3. Fehérvári Fényvonat

Advent első hétvégéjén, egészen pontosan november 26-án felölti ünnepi gúnyáját Székesfehérvár belvárosa, és elindul első idei útjára az adventi fényvonat. A Városház tér és a Zichy-liget között közlekedő, városnéző vonat sötétedés után, 16:30-kor, 17:20-kor és 18:00-kor indul a zeneiskola elől. Igazán különleges élmény a fényvonatról gyönyörködni a város fényeiben, miközben ünnepi dallamok szólnak a háttérben. Jegyvásárlásra a helyi Tourinform irodában van lehetőség.

Idén ismét útra kel Székesfehérvár ünnepi díszbe öltöztetett kisvonata, hogy fényvonatként suhanjon körbe a gyönyörűen feldíszített városon. A városnéző fényvonaton ülve, ünnepi dallamok kíséretében megcsodálhatjuk a különleges fényeket a Várkörúton és a Zichy-liget körül. Az utazás ideje fél óra.

Jegyeket váltani készpénzben lehet a helyi Tourinform Irodában, hétköznapokon 9.00-18.00 között, a program napján 12.00-ig. Részvételi díj: 1500 Ft/fő, 3 év alatti gyermekeknek ölben ülve ingyenes. További információ kérhető a 22/537-261-es telefonszámon, illetve az idegenvezetes@szekesfehervar.hu e-mail címen.

Időpontok: 2022.11. 26-27., 2022.12. 3-4., 10-11., 17-18. napokon, 16:30, 17:20, 18:00 órakor

4. Zsuzsi Erdei Vasút Debrecen

A kisvasút idén december 3-án a Mikulás-várás jegyében Zsuzsi-fényvonattá avanzsál. A 140 éves, történelmi kisvasút a nagyvárost elhagyva az Erdőspuszták világába nyújt betekintést, homokos talajra, néhol nagyobb buckákra telepített akácosok, fenyvesek, tölgyesek között, vagy annak belsejében halad, melyeket szántóföldek, tanyák szakítanak meg.

Szeretettel várnak minden kicsit és nagyot egy közös Mikulás-várásra a Zsuzsi-vonat Ruyter utcai kiinduló állomásán idén is. Az állomás épülete erre a napra varázslatos téli mesevilággá alakul, ahol kreatív foglalkozásokkal, zenés gyermekműsorral, interaktív madárbemutatóval és mesesarokkal gondoskodunk a tartalmas kikapcsolódásról.

Érkezik a Mikulás is, nem mással, mint az ünnepi ruhába öltözött Zsuzsi nosztalgiagőzössel, amire fel is lehet majd ülni és a Mikulással közösen utazni egyet Erdészlak megállóig és vissza. A Mikulás természetesen nem érkezik üres kézzel, a gyerekeknek mikuláscsokival, vagy mézesangyalkával a zsákjában érkezik, valamint jókedvet és vidámságot hoz magával a gyerekek legnagyobb örömére.

Időpont: 2022. december 3. (szombat) 10:00-12:00, helyszín: Ruyter utca 1. szám alatti kiinduló állomás

Program:

10:00 Programok a Ruyter utcai állomás épületben; Kerekerdő Élménypark ünnepi műsora; Réti Tibi bácsi ünnepi gyermekkoncertje

Madársuli: a téli madáretetés és a téli madárvilág titkai témában, valamint interaktív madárbemutató és madáretető készítése otthonról hozott tejfölös dobozból

a téli madáretetés és a téli madárvilág titkai témában, valamint interaktív madárbemutató és madáretető készítése otthonról hozott tejfölös dobozból Alkotó kuckó , kreatív foglalkozások a környezetvédelem jegyében - „Mesék birodalma” – mesesarok

, kreatív foglalkozások a környezetvédelem jegyében - „Mesék birodalma” – mesesarok 11:00 Zsuzsi nosztalgiagőzös indulása Erdészlak megállóig, majd vissza

12:00 Program zárása egy vidám közös énekléssel

Az ünnepi eseményre nem érvényesek a Zsuzsi Erdei Vasút díjszabásában szereplő kedvezmények, a Zsuzsi gőzösön való utazás és a programon való részvételi díj mindenki számára (0-tól 99 éves korig) egységesen 2200 Ft (gőzös jegy). A Zsuzsi gőzösre a jegyet, a Ruyter utca 1. szám alatti jegypénztárban lehet megvásárolni.

5. Mikulás Expressz, Nagycenk

Mikulás Expressz érkezik a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasútra december 3-án! Ezen a különleges eseményen utazhatunk a feldíszített vonaton, finom forró italok mellett melegedhetünk, kézműveskedhetünk a karácsonyi Bütyköldében, és természetesen a Mikulással is találkozhatunk. Az ünnepi járat a nagycenki Kastély állomásról indul 13:30-kor, 14:15-kor és 15:00-kor. A jelmezben, mikulássapkában érkezőket meglepetéssel várják.

Találkozhatsz a Mikulással, zakatolhatsz a feldíszített Múzeumvasúton, ínycsiklandó forró italokat szürcsölhetsz, és kézműveskedhetsz a karácsonyi Bütyköldében.

Program:

13:30-15:30 Utazás a feldíszített Múzeumvasúton

Mikulás Expressz indul Nagycenk, Kastély állomásról 13:30, 14:15, 15:00 órakor

13:00-16:30 Fényképezkedés a Mikulással: Találkozz a Kastély állomáson a Mikulással, és örökítsd meg az élményt! A Mikulás nagyon kedveli a verseket, mondókákat és dalokat, így, ha van kedved, megörvendeztetheted vele.

13:30-16:30 Karácsonyi Bütykölde: Készíts karácsonyi díszeket sajátkezűleg, erdei termésekből. Festhetsz tobozt, fabrikálhatsz baglyot, rénszarvast vagy karácsonyi manót és még sok mást.

13:30-16:30 Forró csoki készítés: Díszítsd magad a gőzölgő forró csokidat tejszínhabbal, színes szórásokkal, és finomságokkal!

13:30-16:30 Mikulás-mozi Pihenj le egy mese mellett a Teki Caféban!

Mikulás Expressz jegyár: tartalmazza a múzeumvasutazást és egy pohár forró italt a Teki Caféban; gyerek: 950 Ft/fő, felnőtt: 1150 Ft/fő

A jegyár 2 dl forró csokit, gyerekpuncsot vagy a felnőtt látogatók részére forralt bort tartalmaz. Ezen felül a büfé kínálatában található árak érvényesek. A jegyek megváltására a rendezvény napján, Nagycenken, a Kastély megálló jegypénztárában lesz lehetőség.

6. Rénszarvas Expressz, Kismaros-Királyrét

Két hétvégén, december 3-4-én, valamint 10-11-én újra Rénszarvas Expressz közlekedik Kismaros és Királyrét között. A járatokon a Mikulással és segítőivel utazhatnak együtt a szerencsések, sőt, még egy kis finomsággal is megajándékozzák az utasokat. A normál díjszabással igénybe vehető vonatok 10, 12, 14 és 16 órakor indulnak Kismarosról, majd bő félórás út után Királyrétről visszatérnek a kiindulópontra.

Menetjegy a 12 km-es úton egyszeri egyirányú utazáshoz teljes árú 1300 Ft, menettérti 2000 Ft, kedvezményes 1000 Ft, menettérti 1600 Ft.

Gőzös nosztalgiajegy egyszeri utazáshoz a 12 km-es szakaszon oda-vissza: teljes árú 2300 Ft, kedvezményes 1900 Ft.

+1 Adventi villamos Miskolc

Az elmúlt időszakban a 20 százalék feletti infláció és tízszeresére emelkedő energiaárak miatt sok kemény és kényszerű lépést kellett meghoznia a városvezetésnek és az országnak is. Az önkormányzat mindenhol igyekszik spórolni, hogy az elmúlt évek milliárdos kormányzati elvonásai után, illetve az előző városvezetés által felhalmozott hatalmas adósságokat követően valahogy kigazdálkodja a sokszorosára emelkedő energiaárakat.

De a sok negatív hír mellett jutott pozitív is, Veres Pál polgármester mindenkit biztosított arról, hogy a város büszkesége, az adventi villamos, az energiaválság ellenére is marad és szokás szerint közlekedni fog. Abban is bízhatunk, hogy ismét, immár sokadszorra elnyeri Európa legszebb adventi villamosának járó címet, számolt be a borsod24.hu.

2022-ben is elindul az ünnepi díszbe öltöztetett miskolci Adventi Villamos, melyet több mint 10 éve lelkesen díszítenek fel a város közlekedési vállalatának dolgozói. A gyönyörű adventi villamoson a hagyományos miskolci vonaljeggyel vagy bérlettel lehet utazni, és a Tiszai pályaudvar-Felső-Majláth útvonalat járja be november 27-től január 6-ig.

A villamos külsejét többszáz méter fénycső, számos fényfüggöny és 3D-s elem díszíti. 2022-ben a miskolci adventi villamos kinézete nem változott, ugyanúgy mézeskalács házikó formát öltött, belül pedig arany díszítést kapott.

A varázslatos karácsonyi hangulat mellett "A szépség és szörnyeteg" című mese szereplői: Belle, a Szörnyeteg, Kanna mama, a Gyertyatartó és Csészike várják az utasokat.

Európa legszebb villamosa

Európában hagyománnyá vált, hogy karácsony előtt a nagyvárosokban megjelennek a hangulatosan feldíszített adventi villamosok, egy cseh portál pedig minden évben megszavaztatja közülük a legszebbet. Az elmúlt három évben is az első helyen végzett, tavaly 11 ország 23 karácsonyi villamosát győzte le.

Az MHD86 nevű cseh weboldalon 2021-ben is lehetett szavazni a legszebb szerelvényre. A versenyt idén 5. alkalommal hirdették meg, a miskolci adventi villamost már 4 éve nem tudják letaszítani a trónról és most is komoly esélyekkel indul. A verseny eredményhirdetése 2023. január elején várható.

