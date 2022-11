Ez a magyar specialitás tarol a karácsonyi vásárokon: imádják, nem tudnak betelni vele

A Hyde Parkban található Winter Wonderland – azaz Téli Csodaország - 2007 óta működik, és évről évre egyre nagyobb és izgalmasabb. Mi több, idén második lett a világ 10 legjobb karácsonyi vására között - írja a Daily Star. A brit újságíró, Sophie Foster végigkalauzolja az olvasót a különleges helyszínen, ami hagyományos kézműves standokat, vidámparkba illő játékokat, és bőséges étel- és italválasztékot kínál, számol be róla a Ripost.

Akik szeretik a tradicionális német piaci ételeket, bőséggel találnak különböző sült kolbászokat a standokon, és lehet kapni sajttal és savanyú káposztával töltött hotdogot is, de Foster a cikkében külön figyelmet szentelt a magyar lángosnak, amiről azt írja:

Imádtam a hagyományos magyaros lángost is, ami egy forró sült tészta tejföllel és sajttal, mint egy pihe-puha pizza. Nagyon finom, ha látod, mindenképpen próbáld ki!

A lángost az egész világon ismerik

Nem csoda, hogy Londonban imádják a magyar lángost. Korábban Amerikából érkezett a hír, hogy egész New Yorkot meghódította, és Ausztráliában is keresik, ahol közel kétezer forintnyi ausztrál dollárt fizetnek egy jó magyar lángosért a helyiek. Svájcban még több pénzt is megadnak érte, de van lángosos Londonban, Malmöben, Koppenhágában - ezt a HelloVidek újságírói személyesen is kóstolták, mennyei - Berlinben, Prágában, Szingapúrban és Tajvanon is, sőt Amerika egyik leghíresebb éttermében is felkerült az étlapra.