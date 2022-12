5+1 toplistás adventi vásár vidéken: ahol a forralt bor mellett pompás forgatag is vár

Ilyentájt rengeteg magyar kerekedik fel, csak azért, hogy forralt bort vagy puncsot kortyolgasson az adventi forgatagban. Vasárnaponként sok vidéki városban tartanak közösségi gyertyagyújtásokat, de lehet már a főtereken sült gesztenyézni, közben vicces bögrék és rénszarvasos zoknik kavalkádjában ajándékok után kutatni. Összegyűjtöttük hát a legizgalmasabb és legnagyobb vidéki adventi helyszíneket, de azt is megnéztük, hol milyen árakon kóstolgathatunk!

Körbekérdeztünk, és a válaszokból az derült ki, idén jellemzően november utolsó hetében / hétvégéjén nyitottak meg az első vidéki karácsonyi vásárok, de van, ahol csak későbbre – december első napjaira hirdettek szabadtéri programokat. Tehát még semmiről sem maradtunk le, az adventi koszorún három gyertyagyújtás hátra van, és bár idén a vidéki önkormányzatok az óriási energiaár-emelkedés miatt takarékosságra kényszerültek, úgy tűnik, a legtöbb nagyvárosban az adventi vásár idén sem maradhat el. Több város viszont kénytelen volt meghúzni a nadrágszíjat, aminek az ünnepi programok látják a kárát. Az energiaválság miatt Sopronban például visszafogták az adventi fényeket, de Miskolcon is takarékoskodnak, idén ott sem lesz díszkivilágítás. Pár hónappal ezelőtt Székesfehérvár önkormányzata is jelezte, hogy csökkentett programmal fogják megtartani a belvárosi adventi vásárt.

A rezsicsökkentés jegyében Szombathelyen például idén nem lehet óriáskerekezni, a Fő térre se állították fel a mini korcsolyapályát, de azért az adventi kézműves vásárt megtartják. Lehet ajándékokat keresgélni, szaloncukrokat és díszeket vásárolni, a bódésorokon vásári csemegék után kajtatni, de a nagyszínpadnál szabadtéri programok is bőséggel várnak minden hétvégén. Majszolhatjuk közben a kürtőskalácsot, vagy szerencsésebb helyeken sült gesztenyét, hozzá pedig jöhet az elmaradhatatlan vásári forralt bor – mert azért, valljuk be őszintén, ezek nélkül nem is igazi a karácsonyi készülődés! Lecsekkoltuk a bódék kínálatát is:

Szombathelyen idén 500 forintért lehet forralt borozni (decinként), ugyanennyiért kínálják a puncsot is, de 1000 forintért lángost, 2000-ért kürtőskalácsot is kóstolhatunk.

Szombathelyen a vásár kerekedői közösségének adományai fedezik a díszkivilágítás

Ahogy a HelloVidék a szombathelyi önkormányzattól megtudta, az idei szombathelyi Adventi Vásár 23,3 millió forintból valósul meg, ami a bérleti díjak és a beérkezett támogatások után nem igényel külön városi támogatást. Az elmúlt két évben Szombathelyen óriáskereket üzemelő vállalkozó az idei évben a költségeit mérlegelve döntött úgy, hogy nem állítja fel a szerkezetet.

Az idei vásár legnagyobb költség-megtakarítása abból adódott, hogy szombathelyi cégek, magánszemélyek és a vásár kerekedői közösségének adományai teljes egészében fedezték a díszkivilágítás kialakításának és áramfogyasztásának költségeit. Figyelünk a díszkivilágítás időbeliségére is: az időkapcsoló a közvilágítás bekapcsolásával indítja el az adventi fényeket (16.15 – 16.30 között), és 23.00 órakor kapcsolja ki.

- közölte kérdésünkre a város önkormányzata.

Az idei adventi vásárban a FÉHE (Fogyatékkal Élőket és Hajléktalannokat Ellátó Nonprofit Kft.) és a Karitász szervezetekkel együtt összesen 45 kereskedő és vendéglátós árulja portékáit. Valamivel több, mint az elmúlt években. A vásár mellett újdonságként megjelent a gyerekek legnagyobb örömére egy karácsonyi játszópark is

– tudatta lapunkkal Szombathely önkormányzata.

Az idén 5 hétig tart az adventi vásár.

A vendéglátósok és a kereskedők összesen mintegy 22 és fél millió forint bérleti díjat fizetnek be. Egy átlagos pavilon bérleti díja öt hétre 400 ezer forint.

Mindeközben Szegeden...

Szeged azon szerencsés városok egyike, ahol – számolt be róla a Telex - a korábbiaknál nagyobb, 50 méteres, fényárban úszó óriáskerékről is gyönyörködhetünk az adventi forgatagban. (2500 forintos felnőtt- és 2000 forintos kedvezményes árú jegyért cserébe összesen három teljes kört tehetünk meg.) Itt is fabódék sora árasztja a finom illatokat, és kínálja étellel, itallal a bámészkodót:

2 deci forró teát itt 500-ért, szintén ennyi rumos puncsot 1500-ért, megint ennyi krampampulit 1800-ért kaphatunk, de kürtőskalács is van 1300 és 1600 forint között.

Kicsit odébb a sült hurkát-kolbászt kenyérrel és mustárral fogyaszthatják az éhes vásárlók, mindemellett a lepények széles választéka is itt foglal helyet, 1900-tól 3200 forintig. Az ételeken és italokon túl számos karácsonyi témájú kézműves- és ajándéktárgy is kelleti magát, a szokásos giccsektől kezdve a mikulásos–angyalkás zoknikon, kézműves szappanokon át a téli ruhákig minden van.

Európa 20 legszebb karácsonyi vására között a debreceni

A Travelmag magazin Európa legbájosabb tereit és vásárait vette sorra, és rendezte őket 20-as listára, melyen Debrecen és a Debreceni Advent is helyet kapott. A listát néhány kritérium szerint állították össze. Csak a kisebb, 40 és 100 bódéval rendelkező vásárokat vették figyelembe, és országonként csak egy vásárt határoztak meg. A minőségi termékeket és a helyi vagy regionális szezonális különlegességeket egyaránt árusító standok megfelelő kombinációját helyezték előtérbe, a festői környezetet, az ünnepi szórakoztató programokat és az ünnepi hangulatot is díjazták.

A Debreceni Advent fergeteges programokkal: gólyalábasokkal, görkorcsolyázó zongoristákkal, 24 mini karácsonyfával díszített “minivárossal”, valamint kézművesekkel és helyi művészek előadásaival várja az érdeklődőket. Ha pedig a klasszikus karácsonyi hangulatot fokozni szeretnénk, akkor ne hagyjuk ki a 750 négyzetméteres szabadtéri korcsolyapályát.

Pécsi Advent 2022

A Pécsi Adventen is lehet vásárolni díszeket, kerámia edényeket, bögréket, táskákat, pénztárcákat, de a gasztronómia szerelmesei is megtalálhatják a kedvükre való termékeket, helyi termelők mézeit, chili-szószait, teakülönlegességeket, csokoládét, édességeket és sós süteményeket, de számtalan programmal is készülnek. November 25-től megújult programokkal és új helyszínekkel várják az érdeklődő vendégeket egészen december 23-ig. A Pécsi Adventi Kézműves és Mesevásáron több mint húsz vendéglátó egység és harmincnál is több kézműves árus portékáiból válogathatnak.

A kültéri rendezvény helyi termelőknek ad teret, hogy az adventi ünnep alkalmából kézműves termékeiket árulják. Emellett számos családi program is van a Széchenyi téren és a belvárosban egyaránt. Az adventi ünnephez új helyszínként csatlakoznak a templomok is, ahol adventi orgonazenével kedveskednek.

A Pécsi Advent különlegessége a főtéri Dzsámi lesz, melyet minden este egy ünnepi, animált vagy akár gyermekrajzokat megjelenítő fényfestés díszít, sőt a mellette lévő városháza épülete is egyedi díszítést kap. Az adventi időszak alatt, szombaton és vasárnap hangulatos színpadi programok várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. A fellépők listáján szerepel a Muzsikás, a Wing Singers Gospel Choir, a Kentucky Harmony és a Hanga Banda, a Benkó Dixieland Band és a Rutkai Bori Banda is. Emellett Dániel András és a vele érkező számos neves író minden hétvégén karácsonyi meseolvasást rendez a gyermekeknek. Erről részeleteket itt találsz…

Győr meghúzta a nadrágszíjat, de lesz minden, mi szem-szájnak ingere

November 25-én már kezdetét vette a Győri Adventi Vásár, mely Közép-Európa egyik leghangulatosabb karácsonyi vására. A Széchenyi téren idén azonban minimális ünnepi kivilágítás lesz, azonban a hangulat és az ünnepi programok ugyanolyanok lesznek, mint az előző években. A közel 10 méter magas karácsonyfa ékessége a térnek, e köré építették meg a hangulatos faházakat, amelyekben forralt borokat, forró teát vagy forró csokit, valamint édes és sós finomságokat kóstolhatnak. Ahogy az elmúlt években, úgy idén is van dodzsem és óriáskerék is a Dunakapu téren. A Széchenyi téren kisvasút és díszes körhinta várja a gyerekeket, a fajátékokkal pedig ügyességüket tehetik próbára. Az adventi gyertyákat minden vasárnap 17 órakor gyújtják meg a Széchenyi téren.

További városok, ahol még érdemes lesz adventkor vásárba menni

Zalaegerszegen november 24. és december 24 között kerül megrendezésre az Egerszegi Advent. A vásár a Dísz tértől egészen a Mindszenty térig tart, ahol faházak sokasága, bennük árusok várnak. Karácsonyi világítás és díszek teszik még hangulatosabbá a tereket és a környéket.

karácsonyi vásár helyszíne idén is a főtér, ahol jégcsap motívummal és fényhálóval díszített faházak ragyogják be a vásárt. A fenyőfa hagyományosan a Takarékpalota előtt díszíti a teret. A közel 16 méter magas, negyven éves lucfenyőt több, mint 2000 méter hosszú fényfüzér, világító csillagok és aranyszínű gömbök dekorálják. A Kossuth téren 50 vendéglátó és árus kínálja finomságait és portékáit. A tér kávézói fűtött teraszaikkal mindig kiveszik részüket a nyíregyházi adventi forgatagból. A város főterén álló római katolikus templom tornyában kilátót alakítottak ki. A toronyba 94 lépcsőfok vezet, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a belvárosra. A látogatók minden nap 9 és 17 óra között 29 méteres magasságból élvezhetik nappal a város szépségét, este pedig a naplementét és a karácsonyi fényeket.

a hagyományoknak megfelelően minden évben gyönyörűen kivilágított és feldíszített utcákkal, terekkel vár. Így lesz ez idén is, az ünnepi hangulattal büszkélkedő belváros utcái nem csak faházak sokaságával, hanem gyermekek, kórusok és alapítványok által előadott színpadi produkciókkal kedveskednek az idei érkező vendégeknek. Miskolc városában a 2022-es adventi időszak kissé másként telik majd, mint az eddig megszokottak. A gyönyörű világítást és a korábbi mesevilágot az idén nélkülözniük kell a helyieknek, azonban a gyertyagyújtás kisebb programokkal nem maradhat el, a vásár pedig igazán egyedi módon kerül majd megrendezésre. Az idei adventi időszak itt leginkább az összefogás és egymás támogatásának jegyében telik majd, hiszen a helyi vállalkozók a sétálóutcában üzleteik elé kitelepülve kínálhatják áruikat a látogatóknak, illetve üzleteik kirakatának díszítésével megteremthetik a kellemes ünnepi hangulatot. A 2022-es év újabb különlegességeként utcai zenészek, táncosok, művészek és bábosok szórakoztathatják az arra járókat, ezzel is bemutatkozva a helyi közönségnek és természetesen tovább emelve az adventi vásár színvonalát.