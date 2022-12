Kész horror lesz: súlyos áremelést kapnak a nyakukba a magyar horgászok 2023-ban

Az állami horgász-, halászjegy és az Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH) díjának megfizetése alól továbbra is mentesül minden gyermek, értelmi fogyatékos, az állapotát igazoló okmányokat benyújtó mozgásszervi vagy hallási fogyatékos, vak vagy gyengénlátó, illetve minden hetvenedik életévet betöltött személy – írta meg cikkében a Teol. A jövő évi állami horgász-, halászjegy és fogási napló díja tizenegyezer, az általános országos területi jegy 98 ezer forint lesz.

Ezt a drágulást sem ússzuk meg, jövő évben felszökik a horgászengedélyek ára is. A jövő évi állami horgász-, halászjegy és fogási napló díja tizenegyezer forint lesz. Az állami horgász-, halászjegy és az Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH) díjának megfizetése alól továbbra is mentesül minden gyermek, értelmi fogyatékos, az állapotát igazoló okmányokat benyújtó mozgásszervi vagy hallási fogyatékos, vak vagy gyengénlátó, illetve minden hetvenedik életévet betöltött személy. Esetükben továbbra is csak a fogási napló ára fizetendő, ami évi ötszáz forintot jelent - írta a Teol.

Az előző évi fogási naplót határidőn túl (2023. február 28. után) vagy összesítés nélkül leadó felnőtt horgászok a jövő évi okmányt továbbra is emelt áron, jelen esetben tizenhatezer forintért, a hetven év felettiek ötezerötszáz forintért vásárolhatják csak meg.

Az egyesületi tagdíj minimális mértéket január elsejétől, a jogszabály alapján az egyesületi tagságra kötelezettek esetében általánosan változatlan kettőezer forintos összegben határozták meg

– emelte ki Szakács Szabolcs, a TOHOSZ ügyvezető elnöke.

A Választmány a MOHOSZ haszonbérletébe tartozó vizek esetében kötelező érvénnyel, a többi horgászkezelésű vízterületnél ajánlásként kereteket határozott meg az adott díjak halgazdálkodói jogkörben történő emelésére. Ez a felnőtteknél alapesetben maximum harminc százalékot, a gyermekeknél húsz százalékot jelent.

Éves általános országos területi jegy ára 2023-ban:

A teljes árú felnőtt jegy: kilencvennyolcezer forint

a kedvezményezett: hetvenkétezer forint

a gyermek: háromezer forint

Éves általános, összevont dunai területi jegy ára 2023-ban:

A teljes árú felnőtt jegy: hatvannégyezer forint

a kedvezményezett: negyvennyolcezer forint

