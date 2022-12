5+1 bakancslistás téli túratipp: ezek most a Dunakanyar leghangulatosabb helyei

Ha Pest megér egy estet, akkor nem csak a fővárost, hanem a környékét is érdemes télen is bebarangolnunk! A klasszikus látnivalókon túl a Dunakanyar megannyi apró titkot rejt: a szentendrei templomtornyok, a Visegrád környéki túraútvonalak csak egy-egy szelete annak a sok izgalmas helynek, amit télen is érdemes felfedezni.

Kezdjük a szárazabb tényekkel, a KSH mutatói szerint ugyanis a lesújtó inflációs adatokhoz és a szektort érintő gazdasági nehézségekhez képest 2022 őszén is meglepően jól teljesített a hazai turizmus és vendéglátás. Országos szinten a közép-magyarországi régió ért el kimagasló eredményt, azaz a vendéglátás-bevételek több, mint felét ez az egy régió adta. A járásokat illetően a gönci és a komáromi járás bevételeinek növekedése, a turisztikai térségek közül pedig a Balaton vendéglátás-bevételeinek csökkenése volt látványos – írta az igyutazunk.hu. Jócskán emeltek az árakon a vendéglátósok is A NAV online kasszás adatai alapján 2022. októberében a vendéglátás szektor 131 milliárd forint bevételt generált, mely 2021 azonos időszakához képest 23,2%-os, 2020-hoz képest 72%-os, 2019-hez képest pedig 42,8%-os növekedést jelent. Az előző hónaphoz viszonyított változást tekintve az látszik, hogy az előző évekhez képest idén októberben nőttek a vendéglátás-bevételek a legnagyobb mértékben. A NAV adatai alapján a szektor által októberben generált bevétel a teljes nemzetgazdasági bevétel 9%-át jelenti, mely 0,4 százalékponttal magasabb az előző év októberében mért értékhez képest. Az adatoknál maradva, régiós szinten a vendéglátás-bevételek több, mint fele, 50,8% a közép-magyarországi régióból származott, a bevételek másik fele a többi hat régió között nagyjából egyenletesen oszlott el. E hat régió közül legnagyobb arányban, 9,5%-kal a Nyugat-Dunántúl, a legkisebb mértékben, 6.1%-kal pedig a Dél-Dunántúl járult hozzá az összes vendéglátás-bevételhez. Az előző év azonos időszakához mért növekedést tekintve a közép-magyarországi (+32,95%), a nyugat-dunántúli (+23,6%) és az észak-magyarországi (+20,2%) régió teljesített a legjobban. Megyei szinten Budapest (42,1%), aztán Pest megye (8,7%) és Győr-Moson-Sopron (5,2%) járultak hozzá legnagyobb arányban az összes vendéglátás-bevételhez. Az előző év azonos hónapját vizsgálva az összes-megyében növekedtek a vendéglátás-bevételek. Legnagyobb mértékben Budapesten (+36,5%), Győr-Moson-Sopron (+26,3%) és Békés (+24%) megyében, legkisebb mértékben pedig Nógrád (+8,7%), Hajdú-Bihar (+14,5%) és Fejér (+14,8) megyében emelkedtek. A turisztikai térségekben generált vendéglátás-bevételek az összes vendéglátás bevétel 42,5%-át tették ki. A kiemelt térségek közül legnagyobb arányban Budapest környéke (12,7%), Balaton (5,1%) és Mátra-Bükk térsége (4,2%) járult hozzá az összes vendéglátás-bevételhez. Az előző hónaphoz viszonyított növekedést tekintve a Mátra-Bükk (+7,6%) és Gyula térsége (+7,5%) érte el a legjobb eredményt, egyedül a Balaton térség bevételei csökkentek (-13,4%). Az előző év azonos időszakához képest Gyula térsége (+33,3%), Győr-Pannonhalma (+28,4%) és Sopron-Fertő (+26,5%) vendéglátás-bevételei nőttek a legnagyobb mértékben. Hogy is áll a turizmussal Budapest környéke, tényleg ennyire népszerű? A Budapest környéki turisztikai térséghez tartozó települések közül a legnagyobb szálláshelyi forgalmat - a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint –Visegrádon tapasztalták (14%), ezt követi Székesfehérvár, Gárdony, Esztergom, Velence, Vecsés, Komárom és Ráckeve. Ez a nyolc település adja a teljes turisztikai térség szálláshelyi forgalmának 61%-át. Pest megye kereskedelmi szálláshelyein (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) 2022 I. félévében 566 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek, ebből a belföldivendég-éjszakák száma több mint 391 ezer, a külföldivendég-éjszakáké több mint 174 ezer volt. Előbbiek száma 2,3-szerese, utóbbiaké 3,6-szerese lett az előző év azonos időszaki értéknek. A vendégéjszakák száma összességében 2,6-szeresére nőtt a járványügyi korlátozásokkal érintett 2021. I. félév értékéhez képest. Ha Pest megér egy estet, akkor tehát nem csak a fővárost, hanem a környékét is érdemes télen is bebarangolnunk! A klasszikus látnivalókon túl a Dunakanyar megannyi apró titkot rejt: a szentendrei templomtornyok, a Duna szigetei, a Visegrád környéki túraútvonalak, Pest legendás kertjei és az Etyeki borvidék csak egy-egy szelete annak a sok izgalmas, helynek, amit télen is érdemes felfedezni. A téli szünetben is megér egy kiruccanást Budapest környéke Szentendre csupán egy ugrásnyira van a fővárostól: HÉV-vel vagy akár hajóval is elérhető. A városka szűk macskaköves utcáin lépten-nyomon tetten érhető a magyar történelem. Érdemes télen is felfedezni Esztergomot, Magyarország korábbi fővárosát, de még mínuszokban is megér egy túrát a Dunakanyar csodás látványa, ami a visegrádi királyi palotából tárul elénk. De Gödöllő is méltán népszerű választás: a királyi kastély hazánk egyik legcsodálatosabb épületet, már csak mérete miatt is. Ez ugyanis a világ egyik legnagyobb barokk kastélya. a történelmi levegőjű Visegrád egyik ékköve a felújított királyi palota, benne a híres Herkules-kúttal. Nagymaros: azt mondják, Visegrád Nagymarosról a legszebb. De a város önmagában is gyönyörű – a Fő téri gesztenyefákkal, a hajóállomással, vendéglátóhelyeivel és a szombatonkénti piaccal.

ahogy közkedvelt nevén nevezik, a Kerektemplom egyes források szerint a Bazilika elődjének tekinthető, alaprajza teljesen kör alakú. Az épület ezüstből készült makettje is megtekinthető. Esztergomi dzsámi: nemcsak az épület tarthat számot az érdeklődésre, hanem a város török kori történetét is bemutatja. Időszakos kiállításokat és különböző előadásokat is tartanak az egykori imatérben.

itt, a magyar történelem meghatározó színhelyén, az ország legnagyobb egyházi épületének a helyén koronázhatták meg István királyt. A Kincstárban látható a legtöbb olyan tárgy, melyeket a koronázás alkalmával használtak. Váci Diadalív (Kőkapu): a Dunakanyarnak is van diadalíve, amit a köznyelv Kőkapunak nevez. Az országban egyedülálló építményt Migazzi püspök építtette Mária Terézia fogadására, az akkori Vác határában. Ezek a legmenőbb turistacélpontok: Prédikálószék: a fővárostól mindössze egy ugrásra, Dömös településhez közel a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében lévő területlen bújik meg az egyedülálló panorámát nyújtó Prédikálószék és a kilátó. A csúcsra érve hazánk egyik legszebb panorámája tárul elénk a Dunakanyarral, a Börzsönnyel, valamint Nagymarossal és Visegráddal kiegészülve. A kilátó a legközelebbi településtől is bő 2 órányi gyalogútra található, havonta több mint háromezren másszák meg a 12 méter magasba nyúló lépcsősorait.

nem könnyű elérni, de amit itt látunk, meghökkentő és lenyűgöző: maga a fenséges Dunakanyar, háttérben a hegyekkel. Néha úgy tűnik, ma is halljuk az angyalok hárfázását. Rám-szakadék: szinte kötelező penzum, de csak gyakorlott túrázóknak! A kirándulást kapaszkodók, láncok és létrák segítik. Sapkát és némi innivalót mindig vigyünk magunkkal!

itt találjuk a megye egyetlen látogatható barlangját. Mivel a terület katonai lőtérként funkcionált, szinte érintetlenül megőrizte természeti értékeit. Egy óra alatt bejárható az itt lévő - idén felújított - tanösvény, amelynek megtekintését érdemes a Kökörcsin Házban kezdeni. A Kis-Strázsa-hegy tetején álló kilátóból pedig csodálatos panoráma tárul elénk. Nagy-Hideg-hegy: az oda vezető utunkat páfrányok és csobogó víz hangja kísérik egészen a megpihenésre csábító turistaházig. Innen vezet az út a Csóványosra, ahová kilátótornyot építettek.

Dunakanyart őrző hatalmas, magányos, mészkőbányával megsebzett Naszály (652 m) tetejéről elképesztő panoráma tárul elénk. A Naszály jellegzetes hegytömbje a Cserhát legnyugatibb, egyben legmagasabb vonulata. Egy kissé kiesik a Dunakanyarba látogató turisták fő sodrából, de egy rövid, közepesen megerőltető túrával meghódítható, és az egyedi perspektívájú panoráma, valamint a hegy szépsége megéri a fáradságot. A Naszály csúcsát három oldalról lehet megközelíteni, északról a varázslatos Gyadai-rét felől egy meglehetősen hosszú, egész napos túrával, délről a legrövidebb út a Vác fölött lévő Gombás pihenőből, ez a variáció a legrövidebb, egyben a legmeredekebb útvonal, a legkönnyebb és szintén rövid csúcstúra a Kosd falu mellett lévő Kosdi pihenőtől indul. Véleményünk szerint ez a legkényelmesebb módja a Naszályra tett túrának. Visegrád, Zsitvay-kilátó: itt aztán pompás körpanoráma nyílik a Dunakanyarra! A Zsitvay-kilátót 1933-ban építették a 378 méter magas Nagyvillám tetejére, majd 2005-ben műemlékké is nyilvánították. Nevét Zsitvay Tiborról kapta, aki a múlt század egyik közismert személyisége, egyebek mellett igazságügyi miniszter, a Nemzetgyűlés és a Magyar Turista Szövetség elnöke volt. A kilátó és a Nagyvillám térsége a kiránduló- és turistaélet egyik fontos központja, tiszta időben a fővárost és 100 kilométeres környezetét is belátni, a Mátrától a Pilisen keresztül egészen és Zsámbéki-medencéig, sőt a Dunakanyar akár felhős időben is szabad szemmel látható. A jól azonosítható látnivalók irányát a kilátószinten ábrák és feliratok is jelzik. +2 ötlet, amit a télben ki nem hagynánk! Mária Valéria híd: azt mondják, hogy Esztergom Párkányból nézve a legszebb, de 50 évig kellett várni, hogy a hídon átsétálva ezt meg tudjuk tenni. Sokáig Csonka híd volt a neve, felújítása után, 2001-ben kapta vissza a Mária Valéria nevet.

Mária Valéria híd: azt mondják, hogy Esztergom Párkányból nézve a legszebb, de 50 évig kellett várni, hogy a hídon átsétálva ezt meg tudjuk tenni. Sokáig Csonka híd volt a neve, felújítása után, 2001-ben kapta vissza a Mária Valéria nevet. Visegrádi sípálya: Minden évszakban használható sípálya – különösen azoknak, akik gyerekkel jönnek. Kiváló gyakorló- és hóágyúzható pálya, esténként kivilágítva, ráadásul ingyenes parkolással.A legfrissebb hírek szerint még karácsony előtt, hamarosan nyitnak is: