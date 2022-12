Őrült árak a vidéki jégpályákon: ennyiért korcsolyázhatnak idén télen a magyar családok

Nincs is annál jobb szórakozás télen, mint amikor a család apraja-nagyja korcsolyát ragad, és egy hétvégi napon - vagy akár hétköznap is - siklik egyet a jégen a friss levegőn, vagy ha ilyen lehetőség nincs a közelében, akkor a fedett műjégpályán kapcsolódik ki. Igazi, téli hangulatot garantáló móka, ami az egész testet átmozgatva roppant egészséges is. A megnövekedett energiaköltségek ellenére is akadnak olyan műjégpályák hazánkban a 2022/2023-as téli szezonban, ahol kikapcsolódhatunk, ugyanakkor több nagymúltú műjégpálya is zárva marad takarékossági okokból. Mutatjuk.

A Balaton Magyarország első számú üdülőterülete, amely minden hónapban a leglátogatottabb belföldi desztináció a vendégek körében. A térség kínálatában megjelenik a vízparti nyaraláson kívül a kulturális és egészségturizmus, bor és gasztronómia, aktív- és ökoturizmus, de a téli sportok szerelmesei is felkeresik, sokszor egybekötve egy lazulós hétvégével a hévízi tófürdő valemyelyik wellnesshotelében. Korcsolyázás a Balatonnál: első a biztonság Már jó néhány éve volt utoljára, 2017-ben, amikor a Balaton jegét hivatalosan is biztonságosnak nyilvánították, mert annyira befagyott, és korcsolyázni is lehetett rajta. Azóta be kell érnünk a közelében kialakított műjégpályákkal, ahol a panoráma szintén varázslatos, viszont a beszakadás veszélye sem fenyeget. Zene, friss levegő, forró italok és gyönyörű környezet várja a mozogni vágyókat a ezeken a balatoni korcsolyapályákon. 1. Balatonlelle A Balaton legrégebben üzemelő műjégpályája már meg is kezdte hatodik szezonját. A BL Yacht Club területén, közvetlenül a Balaton-parton található pályánál büfé is várja a látogatókat. Lehetőség nyílik korcsolya- és fakutya-bérlésre, korcsolyaélezésre, korcsolyaoktatásra, és számos különleges programot is szerveznek a tél folyamán. Hétköznapokon 14-től 20 óráig, péntek, szombat, vasárnap 10-től 20 óráig tartanak nyitva, a hétvégi nyitvatartás lesz érvényben az ünnepnapokon és a téli szünetben. Hétköznap 1000 forint, péntek, szombat, vasárnap pedig 2000 forint a belépőjegy (6 év alattiak péntek, szombat, vasárnap 1500 forintért korizhatnak). A balatonlellei lakosok lakcímkártya felmutatása mellett egész szezonban hétköznap ingyen használhatják a pályát. 2. Balatonboglár December 3-án megnyílt a hokimeccsekre is alkalmas balatonboglári jégpálya, és egészen 2023. január 8-ig várják a csúszni vágyókat a boglári kikötőben. A jégpálya mellett üzemelő Boglárka Bisztró területén üzemel majd a korcsolyakölcsönző, ahol 27-es mérettől egészen a 47-esig mindenféle méret megtalálható lesz. Lehetőség nyílik korcsolyaélezére és korcsolyaoktatásra is. Sokféle jeges programot is szerveznek, és újdonság lesz a kéthetente tartandó kézműves foglalkozás. Hétköznapokon 14-től 20 óráig, szombaton 10-től 21 óráig, vasárnap 10-től 20 óráig tart nyitva, csak december 24-én lesznek zárva. 3. Szigliget December 9-én újból megnyitja kapuit a nagy sikerű Várudvar jégpálya Szigligeten, ha egy kis téli kikapcsolódásra vágysz, messze a nagyváros zajától és az állandó rohanástól, akkor itt a helyed. Meleg italokat kortyolgathatsz a csúszkálás után. 4. Keszthely A Balaton-parti jégpálya várhatóan a téli szünetben fog üzemelni. Amint pontosabb információink lesznek a nyitásról hírt adunk róla! 5. Balatonfüred Balatonfüreden december 10-én nyitja meg kapuit a Zákonyi-parkban kialakított korcsolyapálya. A közel 900 négyzetméteres jégfelület többszáz csúszni vágyó ember képes befogadni. Idén is lesz zene, működik majd büfé és korcsolyakölcsönző. Ezeken a vidéki jégpályákon is élmény a korcsolyázás Nem mindenki ruccanhat le a Balatonra egy kis jeges élményért, de szerencsére számos vidéki nagy- és kisvárosban áll a korizók rendelkezésére műjégpálya. Álljanak itt most az idei év sláger helyszínei. 6. Debrecen Jégcsarnok Hamar kinőtte a város a 2004-ben átadott Derék utcai Debrecen Jégcsarnokot, pedig Magyarország egyik legmodernebb ilyen jellegű létesítménye volt a maga 1600 négyzetméteres korcsolyázható felületével már akkor is a 600 fő számára alkalmas lelátó alatt. A létesítmény a nyitás óta olyannyira népszerű lett, hogy az elmúlt években már nem tudta kellőképpen kiszolgálni a megnövekedett lakossági és egyesületi igényeket, így a szakemberek a bővítés mellett döntöttek: 2014 októberére készült el a Jégcsarnok „ikercsarnoka”, így immár két, nemzetközi szabványnak megfelelő pálya várja a sportolni vágyókat. A fejlesztésnek köszönhetően az „eredeti” épületben több idő jut a korcsolyázni vágyó lakosságnak (közönségkorcsolyázás, jégdisco, koritanfolyamok, műkorcsolya, jégkorong, gyorskorcsolya, curling), illetve itt játssza mérkőzéseit a DEAC Erste-ligás jégkorong csapata és a Debreceni Hoki Klub; az újonnan épült csarnok elsősorban a jégkorong utánpótlásnak ad otthont. A jégcsarnok közönségideje/lakossági nyitvatartás: szombat-vasárnap: 09.00 - 11.30 | 15.00 - 17.30 | 18.00 - 20.30 2022. szeptember 3-tól érvényes jegyárak: Belépőjegyek közönségkorcsolyázásra/érvényesek 1 alkalomra, 1 alkalom = 2,5 óra Felnőtt: 1900-Ft /alkalom

Diák (14 éves kor fölött érvényes diákigazolvánnyal): 1650-Ft /alkalom

Nyugdíjas (érvényes nyugdíjas igazolvánnyal): 1650-Ft /alkalom

Diák jegy DE UniPass kártya felmutatása esetén: 1000-Ft /alkalom

Családi jegy 3 fő: 3900-Ft /alkalom

Családi jegy 4 fő: 5.100.-Ft /alkalom

Csoportos jegy (min. 15 fő esetén): 1400-Ft /alkalom Bérletek: 5 alkalmas felnőtt bérlet: 7100- Ft

10 alkalmas felnőtt bérlet: 13100- Ft

5 alkalmas kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet: 6400- Ft

10 alkalmas kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérlet: 10950- Ft

Jégpálya bérleti díj: 54000- Ft +áfa/ óra +1 Ünnepi korcsolyapálya a Nagytemplom előtt A debreceni főtéren felállított mobil jégpálya 750 négyzetméteren várja a szabadtéri korcsolyázás szerelmeseit a város karácsonyfája mögött a Nagytemplommal a háttérben. Minden nap 8 órától 20 óráig nyitva tart. A korcsolyázás 800 Ft-ba kerül, a pálya pedig január 8-ig várja a látogatókat. Nem feltétlenül szükséges saját korcsolyával rendelkezni, ugyanis a főtéren bérlésre is van lehetőség. A belépőjegy ára: 1000-Ft / fő / alkalom A korcsolyapálya nyitvatartási idejében lehetőség van korcsolyát kölcsönözni/bérelni

A korcsolya kölcsönzési díja 1000-Ft/pár/alkalom

A korcsolyacipők 25-47 méretig lesznek elérhetőek a helyszínen Lehetőség van természetesen saját korcsolya használatára is, melyet a helyszínen 1500-Ft/pár áron meg tudnak élezni, amennyiben a vendék igényt tart rá. 7. Miskolc Városi Szabadidőközpont A Miskolc Városi Szabadidőközpont második standard méretű, fedett jégpályáját 2014-ben adták át, azóta itt tartják a téli időszakban a közönségkorcsolyázásokat. Jegyünket pedig nem csak a pálya jegypénztárában, hanem online is megvehetjük. A maximális létszám 600 fő, a jegyek kiadása érkezési sorrendben történik. A jégpálya nyitvatartása a közönség számára: szombaton 18-21

vasárnap 14-17 Teljes árú belépőjegy: 2 000 Ft; Diák/Nyugdíjas belépő (igazolvánnyal érvényes!): 1 500 Ft; Családi belépő (2 gyerek+ 2 felnőtt) 6 000 Ft Szeged - Városi Műjégpálya: idén zárva marad Egy 60x30 méteres, fedett, 1000 férőhelyes, lelátós, fedett műjégpálya áll a jégkorongcsapatok, a korcsolyázók és a közönség rendelkezésére. A pálya négy ciklusban használható. Péntek esténként nagy népszerűségnek örvendett, és jelentős tömegeket vonzott a látványos és hangulatos jeges est, a Jégdisco, ahol zenére lehetett korcsolyázni, az idei évig. Az önkormányzat 2022. október 21-i rendkívüli közgyűlése a Szegedi Sport és Fürdők Kft. sport- és fürdőlétesítményei tekintetében az alábbi döntés meghoztalára kényszerült a megfizethetetlenül magas energiaárak miatt: A Városi Műjégpálya a 2022/23-as szezonban nem nyit ki. 8. Békéscsaba - Csabai Korcsolyapálya Először 2016 novemberében nyitotta meg kapuit Békéscsaba frissen felavatott műjégpályája. A 600 m²-es pálya a Csabai Kolbászház rendezvénypajtájában található. A helyszínen oktatók és korcsolyapingvinek segítik azokat, akik nem tudnak korizni. A rendezvénypajta ősztől márciusig jégpályaként szolgál. Fedett, 600 m2 igazi jég vár Békéscsabán a Gyulai úton, ahol kellemes környezetben jó hangulatban, felszabadultan korizhatsz. Az sem akadály, ha nincs korcsolyád, nálunk mindenki talál méretének megfelelőt! Sőt élezést is vállalunk! Szólj apának, anyának vagy hívd el a haverokat, és irány az igazi jég - olvashatjuk az oldalukon. Ha kifáradunk, a Hüttében pihenhetünk, a Pajta Street Foodban pedig forralt borral, teával, forró csokival, és kézműves hamburgerekkel várnak. A pajta mellett kialakított hatalmas parkolóban kényelmesen és biztonságosan lehet parkolni is. Békéscsabán tehát minden adott tehát egy kellemes, igazi jégen történő csúszkáláshoz. A korcsolyapálya időbeosztása: 10:30-12:00

12:30-14:00

14:30-16:00

16:30-18:00

18:30-20:00

20:30-22:00 Árak 2022. december 1-től: Korcsolyapálya használat: 1500 Ft/fő/idősáv

10 alkalmas bérlet: 13000 Ft

Jégkorong pályahasználat: 20000 Ft

Csapatépítő korizás (kedd, péntek, vasárnap) 20:30-tól: 30.000 Ft (50 főig)

Korcsolyacipő bérlés: 1000 Ft/fő/idősáv

Pingvin/jegesmaci tanulóeszköz bérlés: 1000 Ft/idősáv

Kesztyű (gyerek-felnőtt): 800 Ft 9. Pécsi Műjégpálya November 22-én nyitotta meg kapuit a létesítmény idén. A nyitvatartás nem változik a korábban megszokotthoz képest. Kedden, szerdán és csütörtökön délelőtt kilenc és tizenkettő, illetve délután egy és négy között lehet majd korcsolyázni. Pénteken, szombaton és vasárnap pedig délelőtt kilenc és tizenkettő, délután egy és négy, illetve délután öt és este nyolc között lehet majd használatba venni a jégpályát. Az idei szezonban annyi a változás, hogy a drasztikusan emelkedő energiaárak miatt módosítani kellett a jegyárakon is. A felnőtt belépő 1500 forintra emelkedett, a 4-6 éves korosztály után pedig 750 forintot kell majd fizetni. A diák- és nyugdíjasbelépők ára nem változott, továbbra is 1100 forint három órára. 10. Győr helyett Ásványrárón vár idén a jégpálya Sokan sajnálták, hogy idén Győrben nem lesz műjégpálya a Dunakapu téren. Aki nagyon szeretne korizni, Likócson, a műjégpályán tud, bár az fedett csarnok, más érzés, mint a csillagos ég alatt vagy hóesésben siklani a jégen Aki a szabad ég alatt korizna idén, Győrből valamennyit autóznia kell. November 25-én nyílt meg ugyanis az ásványrárói kempingben (Kikötői utca 51.) a műjégpálya. Nyitvatartás: Hétfőtől csütörtökig: 10:00 - 20:00 óra

Péntektől vasárnapig: 10:00 - 22:00 óra A pálya szükséges karbantartását figyelembe véve a korcsolyapálya a nyitvatartási napokon az alábbi időintervallumokban használható: 10:00-13:00 óra, 13:30-16:30 óra, 17:00-20:00 óra (hétvégén 21:00-ig). Árak: 14 éves kortól 2000 Ft/fő/alakalom

5-14 éves korig 1500 Ft/Fő/alkalom

5 éves kor alatt díjmentes

Korcsolyabérlés: 1500 Ft/Fő/alakalom (26-46-os méretig ) 10 alkalmas pályahasználati bérletek: 14 éves kortól 15.000 Ft

5-14 éves korig 10.000 Ft

