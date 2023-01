Kifogták az év első gigahalát: 43 percet vártak a méretes példányra +Fotó

Vannak olyan elhivatott horgászok is, akik még a szilveszter éjszakáját is a vízparton töltötték. A Debrecen melletti Látóképi-víztározón 43 percet kellett várni az év első gyönyörű halára – számolt be a dehir.hu.

Soha rosszabb évkezdetet! Hasonlóan szerencsés, sikerekben gazdag, boldog új horgászévet kívánok minden Horgásztársnak! - jelent meg a jókívánság a Látóképi-víztározó Facebook-oldalán. A téli horgászat kapcsán a dehir.hu megjegyezte, hogy míg egy évtizede szinte minden horgász elpakolta télre a felszerelését, az időjárás enyhülése, a horgászmódszerek és a védőruházatok fejlődése azt hozta, hogy egyre többen horgásznak télen is, s nem csupán ragadozó halakra. Megdőlt az a korábbi nézet, hogy télen a pontyok elvermelnek, és nem táplálkoznak. Télen nem lehet olyan intenzív pecára számítani, mint a nyári, őszi vagy tavaszi hónapokban, sokkal több türelemre van szükség, az etetőanyag és a csali kiválasztására is nagyobb gondot kell fordítani, a végszerelékeket le kell finomítani, lévén óvatosabban táplálkoznak a halak. Ha azonban mindent jól csinál a horgász, kellően kitartó és szerencséje is van, nagy testű pontyot is foghat - írja a lap.