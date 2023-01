Kész őrület, mennyiért bálozik idén a vidéki elit: akár százezres kiadás is lehet egy táncos este

Jól tudjuk, a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsang hagyományosan a bálok és a téli mulatságok időszaka. Pár évtizeddel ezelőtt vidéken még nem telt el egy olyan hétvége, hogy ne rendeztek volna valahol egy jelmezes vagy nagyestélyis mulatságot. A hazai nagyvárosokban évtizedeken át nagy divat volt városi és megyebálokat is tartani. A Covid-járvány, vele a bezárkózás, ezen a téren is gyökeres változásokat hozott. Hol és mennyiért farsangolhatunk vagy bálozhatunk idén? A Hellovidék most ennek járt utána.

Vas megyében például hagyományosan január elején, a Megyebálon osztották ki a Príma Primissima díjakat. A rendezvénynek, ahogy a városi báloknak is évtizedes hagyománya volt. Idén azonban már csak sajtóesemény lett a díjátadóból – közölte a megyében dolgozó közösségszervező. Bár nincs vírushelyzet, mégis elmaradt a megyei mulatság, amit utoljára 2020-ban tartottak meg, akkor Celldömölkön. Szombathelyen pár évtizeddel ezelőtt még a média munkatársai külön bálsorolókat készítettek, annyi táncos rendezvényt szerveztek szerte a városban a farsangi időszakban. Szinten minden szakma-csoport rendezett saját táncos mulatságot, de évtizedeken át külön tartották a városi és a megyebált is, de a fiataloknak – hazai sztárokkal - még Valentin bált is szerveztek.

A szombathelyi programszervezők már a korábbi években is arról panaszkodtak, hogy egyre nehezebb megtölteni a város báltermeit.

Ahogy a szombathelyi közösségszervező a HelloVidéknek elmondta, a városi és megyebálra már évekkel ezelőtt megcsappant az érdeklődés, ezért is alakult úgy, hogy 2018-ban már együtt – egy közös bulin bálozott a megye és a város, aztán még pár évig folytatódott így, de mára ennek is befellegzett. Míg korábban januárban és februárban szinte egymást érték a szombathelyi sportházban is a nagyközönség számára meghirdetett nyitott bálok, addig mára alig maradt belőlük.

Más megyeszékhelyeken is hasonló a helyzet

Ahogy más megyeszékhelyek rendezvényeknél is rákerestünk, nem egyedi jelenség a szombathelyi, más megyeszékhelyen is - először a Covid, aztán a mostani energiaválság miatt is hasonló a helyzet. 2023-ra eléggé megcsappant a nagyszabású bálok városi és megyei száma. Ami jellemzően megmaradtak, azok az iskolai alapítványi bálok és a szalagavatók. Találni persze a programajánlatok között számos zenés-táncos mulatságot (szemezgetünk is belőlük), amihez hagyományosan - bálról van szó – több fogásos vacsora, dressing code, élőzene is dukál.

Az árakról

Ahogy rákerestünk: 2023-ban a bálokra jellemzően 15 ezer forint/főnél kezdőnek a belépőjegyek. Az iskolai, alapítványi rendezvényekre a belépést ennél olcsóbban is megúszhatjuk: 4-8 ezer forintért is táncolhatunk, de ezek jellemzően inkább batyus bulik. De ahogy látni fogjuk, van ahol haladva a korral több mint százezer forintot is elkérnek egy több napos „alakformálással” egybekötött exkluzív báli szórakozásért (itt egy este - vacsorával 60 ezret kóstál). Aki viszont csak táncolni szeretne, azok sok helyen olcsóbb belépőjegyet is vásárolhatnak, amiért nem jár menü, viszont szabadon élvezhetik a bulit.

De mielőtt bárkit lelomboznánk, aki a mostani farsangi szezonban, vidéken egy impozáns vacsorával megfejelt táncos estére vágyik – azért teljesen nem szűnt meg a műfaj, hozunk majd az ország minden szegletéből bálokat!

Tényleg, honnan ered a bálozás szokása?

A bál az olasz ballo, ballare kifejezésekből ered, ami annyit tesz, hogy táncolni. A reneszánsz idején virágzott fel a bál szokása, a klasszikus báli keretek és etikett azonban nem olasz, hanem francia hagyományokat tükröznek vissza: mindenki a Napkirály, XIV Lajos báljait másolta. A magyarok köreiben a XVIII. századi bécsi, pozsonyi és fertődi bálok voltak népszerűek, és az országhatárokon túl is elismertek. A 19. század közepén élték magyarországi fénykorukat ezek a rendezvények, ugyanakkor a bálok már nem számítottak kizárólag főúri mulatságnak. A polgári réteg mellett a vidéki városok és falvak is megrendezték saját báljaikat, illetve keresztelték át és gondolták újra saját hagyományaikat báli keretek közt – írták a Mrsale oldalán.

A farsang mindig január 6-án, vízkeresztkor kezdődik, közvetlenül azon a napon, hogy lezárul a karácsonyi ünnepkör időszaka. A farsangi szezon végét ma is a húsvéti ünnepkör határozza meg, ami – tekintve, hogy egy mozgó ünnep – a farsang végét is mozgóvá teszi. A farsang farka a farsang utolsó hétvégéje, melyhez a húshagyó kedd és az azt megelőző hétfő is hozzátartozik. Ezt követően a régiek vallási okokból szüntettek be minden zenés-táncos mulatságot, a húsvétot megelőző böjti időszakban tilos volt minden ilyen összejövetel.

A bálozás azonban hagyományosan a farsangi időszakkal sem ért véget. Régi időkben a nyári bálozás elsősorban úri mulatság volt, jellemzően az olyan vidékeken alakultak ki báli hagyományok, ahol nyaralni szoktak – ezért is lett a nyár egyik legfontosabb bálja a füredi Anna-bál.

Az ősszel sem maradtak a magyarok bálozás nélkül. A régi századokban nagy hagyománya volt a szüreti báloknak. Ezeknek az eseményeknek a hagyományos magyar szőlőtermesztő vidékeken (Tokaj, Badacsony, Eger, Szekszárd környéke) nagy hagyománya volt a szüreti mulatságoknak.

Végezetül hozunk 10 vidéki bált, ahová érdemes lehet befizeti magunkat:

1. Csallóköz-bál – Bős (Időpont: 2023.01.20.)

Helyszín: Városi Művelődési Központ, Bős

Belépő díja: 35 euró/fő, mely a vacsora árát is tartalmazza

Zenél: Vida Gyuri és zenekara, fellép: Ambrus Lelkes Simona előadóművész

Szervező: Csallóköz hetilap és a Dunaszerdahelyi Felsőoktatási Központ.

2. Piroska Bál - RED PARTY Bük (Időpont: 01.21)

Helyszín: Hotel Piroska - Bük

Az egész estés fergeteges hangulatot Vanessza és a Happy End együttes garantálja!

Dresscode: valami piros! (Tippünk: Hölgyeknek piros ruhadarab, uraknak piros kiegészítő biztos siker!)

Öltözzön be Piroskának, vagy Farkasnak, a garantált ajándékért!

Az este programjai között szépségkirálynő választás is szerepel.

3. Mohácsi Evezős Batyus Bál (időpont: 01.21)

Helyszín: Dr. Marek József Szakközépiskola

Zene: NGR MUSIC BAND

Belépő vagy támogatói jegy: 4000 Ft/fő



4. Veszprém megyei Díjátadó Gála és Lovas Bál (Időpont: 2023.01.28.)

Helyszín: Sümeg, Hotel Kapitány Wellness****Bálterme - Királyok terme

Program:

17:00 Vendégvárás

18:00 Díjátadó gála

19:30 Svédasztalos vacsora

21:00 Élőzene,tánc

23:00 Tombola sorsolás

24:00 Tánc kimerülésig

Svédasztalos vacsora kínálat:

Sertéspörkölt házi galuskával

Bőrös sertéssült sült burgonyával

Zsivány tokány párolt rizzsel

Rántott halfilé édesburgonyával

Velencei pulykamell rösztivel

Bulgur rizottó zöldségekkel

Saláták, savanyúságok

Desszert

Jegyárak:

Felnőtt belépő 15.000 Ft/fő



Gyerek belépő (4-12 éves korig) 11.000 Ft/fő



Dress Code: elegáns

5. VenToura Bál Szombathelyen (2023.01.28.)

Helyszín: Pannónia Étterem, Szombathely, Fő tér 29.

17.45 Kapunyitás

18.30 Köszöntő

18.45 Vacsora

20.30 Maksa Zoltán humorista műsora

00.00 Tombola sorsolás értékes nyereményekkel

A zenéről egész éjszaka a ZeneZoli Music Produkció gondoskodik.

„A” menü:

Hideg előétel: Krém ízelítő: tökmagos juhsajtkrém, gomba tatár, vörös borban párolt házi kolbász, tejföl, kézműves kenyér

Főétel: Baconos csirkemell, parmezános burgonyakrém, petrezselyem

Desszert: Sajttorta, karamell, popcorn, körte

„B” menü:

Hideg előétel: Krém ízelítő: tökmagos juhsajtkrém, gomba tatár, vörös borban párolt házi kolbász, tejföl, kézműves kenyér

Főétel: Malac császár, rozmaringos parázsburgonya, gyöngyhagyma

Desszert: Mákos guba, meggy, angolkrém

Éjfél után: Mini töltött káposzta

A menü italt nem tartalmaz!

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő

(az ár tartalmazza a választott menü vacsorát, éjféli étkezést, a műsort, egész éjszakai zenés mulatságot)

6. Alakreform tábor és Bál a Spirit Hotelben (Időpont: 01. 29., 14:00 – 01. 31., 12:00)

Árak és opciók:

BÁL+Alakreform tábor (2023. január 29-31.): 159 990 Ft/fő



BÁL+vasárnap éjszaka (2023. január 29.): 109 990 Ft/fő



CSAK A BÁL (2023. január 29.): 56 990 Ft/fő



7. Református Bál Sárváron (Időpont: 2023.02.04)

Helyszín: Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa

Fellép a Sárvári Néptánckör

Zenél: Galaxy Tánczenekar Sopron

Báli menü

LEVESEK

Ököruszály leves

Zellerkrém leves palacsinta tészta csikokkal

ELŐÉTELEK

Vasi vegyes izelítő, házi tepertő, szalonna, kolbász, kőrözött, házi májas, paraszt sonka, primőrök, torma, mustáros lilhagyma mézzel

FŐÉTELEK:

Rántott pulyka szeletek

Vadas marhaszeletek

Fokhagymás mézzel sült csülök sörös savanyúkáposztán sütve

Ázsiai tengeri halderék újhagymával, csírákkal, paraj levelekkel

KÖRETEK:

Sonkás zsemle gombóc

Kemencés burgonya

Jázmin rizs

Párolt zöldségek

KÍMÉLŐ ÉTEL

Párolt jérce kurkumás köles rizottóval és magvas zöldségekkel

DESSZERTEK:

Somlói galuska

Meggyes-mákos máglyarakás

A belépő ára 8000 Ft/fő, mely 4 fogásos meleg vacsorát és egy pohár köszöntő italt foglal magában.

8. Mohácsi Sokac Bál - Mohački šokački bal (Időpont: 2023.02.11.)

Helyszín: Mohácsi Ifjúsági Centrum

Idén újra a farsangi időszakban, 2023. február 11-én (szombat) kerül megrendezésre nagyszabású eseményünk, a Mohácsi Sokac Bál. A rendezvénynek idén is az Ifjúsági Centrum ad helyet.

Az egész estés kiváló hangulatról ezúttal is a BADEL zenekar gondoskodik.

Felnőtt belépő: 2.500 Ft/fő



Diák belépő: 1.500 Ft/fő



Jegyek KIZÁRÓLAG elővételben vásárolhatók január 10-től a mohácsi Tourinform irodában (Selyemgyár, Szent János u. 5.)!

A bál batyus jellegű!

9. Schwabenball - Sváb bál Pécsen (időpont: 02.17)

Helyszín: Pécs, Megyeri út 72. - EXPO CENTER

Kapunyitás18 órától.

A jó hangulatról az UnterRock zenekar gondoskodik.

Belépőjegyek elővételben vásárolhatók 2023. január 9-től az iskolában, illetve a helyszínen 18:00 órától:

Felnőtteknek (14 év feletti külsős személy) 4000 Ft-os,

jelenlegi kochos óvodásoknak, tanulóknak 2000 Ft-os áron.

A bál nem batyus, a büfékben várjuk kedves vendégeinket.

10. Álarcos Bál a Bodri Birtokon (Időpont: 2023.02.25.)

Helyszín: Bodri Pincészet Szekszárd

Dress code:

- KÖTELEZŐ álarc viselés

- Hölgyek: alkalmi ruházat (estélyi/ koktélruha/egyéb csinos ruha)

- Urak: elegáns viselet (öltöny/ zakó/ ing)

Zene: DJ Hefner

3 fogásos vacsora tányérszervizzel:

Ököruszály esszencia benne főtt zöldségekkel, fásgaluskával

Gyömbéres-mézes sertés szűzérmék kékfrankos szilvával töltve, vajas burgonyával, grillezett bébi vargányával

Sárgabarackos csokoládé szelet pirított mandulával, „bogyós” gyümölcsökkel

(minden fogás gluténmentes)

A rendezvény ideje alatt korlátlan italfogyasztást biztosítanak.

Belépőjegy:

15.000 Ft/fő – január 13 - február 2-ig vásárolható

17.000 Ft/fő – február 3 - február 16-ig vásárolható

(A megrendelő köteles a belépőjegyet előre megvásárolni a megrendelésétől számított 8 napon belül, mely összeg a belépőjegy teljes ára.)

Vacsora nélküli belépőjegy: 8.000 Ft/fő – február 24-ig és a helyszínen is.

A teljes összeg felajánlásra kerül a Szekszárdi Gyermekkórház részére!

Címlapkép: Getty Images