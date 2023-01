Rém drága hobbi lett a horgászat: itt vannak a 2023-as területi jegyárak és kiadások listája

A világjárvány óta egyre népszerűbb sport Magyarországon a horgászat, ami mára az egyik legkedveltebb szabadidős tevékenység lett. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy évről-évre jelentős mértékben növekszik a regisztrált horgászok létszáma, ma már a teljes lakosság több mint hét százaléka rendelkezik horgászengedéllyel. Viszont az erőteljes inflációs hatás és áremelkedések a halgazdálkodási ágazatot sem kímélték, így néhány kivételtől eltekintve (pl. a MOHOSZ hasznosításában lévő a Velencei-tó esetében, ahol a nehéz körülmények miatt immár 10. éve nem történt áremelés, így ez a vízterület kínálja idén az egyik legkedvezőbb árú horgászati lehetőséget az országban), a halgazdálkodási hasznosítók is kénytelenek voltak emelni a területi jegyáraikat, jellemzően 15-35%-kal. Hányan rendelkeznek jelenleg horgászengedéllyel? Hogyan oszlik meg a nemek aránya? Milyen árakra számíthatunk az idei szezonben? A HelloVidék kérdéseire a Magyar Országos Horgász Szövetség főigazgatója, Dr. Dérer István válaszolt.

HelloVidék: Mit lehet tudni, hányan rendelkeznek jelenleg horgászengedéllyel?

Dr. Dérer István: Eddig mintegy 870.000 fő regisztrált horgászként a HORINFO szakrendszerben. A regisztrált horgászok közül 2022-ben mintegy 560 ezer fő rendelkezett érvényes állami horgászjeggyel mint horgász alapokmánnyal. Kapcsolódó adat, hogy 2022-ben mintegy 25 ezren tettek sikeres állami horgászvizsgát ingyenesen hazánkban.

HelloVidék: Hogy néz ki most a gyermek-hölgy és férfi horgászok aránya?

Dr. Dérer István: A horgászok nemek szerinti eloszlása tekintetében, a gyermekeket is beleértve a férfiak vannak többségben (88%), ugyanakkor egyre növekszik a női horgászok száma és aránya, jelenleg több mint 100 ezren vannak.A koreloszlás szerint a gyermekhorgászok 80 ezren (3-14 éves korig), az ifjúsági horgászok mintegy 15 ezren (14-18 között), a felnőttek pedig közel 430 ezren (18 év felettiek) voltak tavaly. Rajtuk kívül, kormegosztás nélkül közel 20 ezer külföldi horgász és 14 ezer fő turista állami horgászjegyet kiváltó „alkalmi” horgász volt tavaly.

HelloVidék: Hány horgászegyesület van ma hazánkban, illetve hány halgazdálkodási vízterület?

Dr. Dérer István: Összesen 1217 működő horgászegyesület, valamint 2338 darab nyilvántartott halgazdálkodási vízterület szerepelt a tavalyi évi nyilvántartások szerint.

HelloVidék: Hogyan változnak az árak? Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH) összege, a területi jegyek ára, illetve mit érdemes tudni a horgászkártyáról?

Dr. Dérer István: Annak, aki Magyarországon horgászni szeretne, először regisztrálnia kell a HORINFO szakrendszerben. Ezt online a https://horgaszjegy.hu honlapon vagy személyesen a forgalmazói pontok egyikén lehet megtenni. A regisztrációs folyamat lezárása után kerülhet sor a Magyar Horgászkártya igénylésére. A sikeres regisztrációt követően csak annak nem kell horgászkártyát is igényelnie, aki az adott naptári év december 31-ig nem tölti be a 15. életévét, külföldi állampolgár vagy a 90 napig érvényes turista állami horgászjeggyel szeretne horgászni. Mindenki más számára a horgászkártya egy kötelező horgászokmány, amelyet a horgásznak a horgászatkor magánál kell tartania, melynek legfőbb funkciója a horgász információs rendszerben való azonosítás. A horgászkártya igénylésének díja az öt éves érvényességi időre jelenleg változatlanul 2200 Ft. A Magyar Horgászkártya 2019. január 1-jét követően váltotta ki a korábbi papíralapú horgász igazolványt, majd a kapcsolódó szövetségi elektronikus alkalmazásokkal fokozatosan egyszerűbbé és gyorsabbá, valamint átláthatóbbá teszi az ügyintézést és az adminisztrációt, így az állami- és a területi horgászjegyek kiadását is. A horgászkártya mögötti nyilvántartás segítségével fokozatosan az összes eddigi további papíralapú horgászokmány és dokumentum kiválthatóvá válnak.

Az állami horgászjegy és fogási napló összevont díja, valamint az Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH) díja egyaránt 5500 Ft-ra emelkedett idén.

E díjak megfizetése alól továbbra is mentesül minden gyermek, értelmi fogyatékos, az állapotát igazoló okmányokat benyújtó mozgásszervi vagy hallási fogyatékos, vak vagy gyengénlátó, illetve minden 70. életévét betöltött személy. Ők mintegy 120 000 főt képviselnek és nekik továbbra is csak a fogási napló 500 Ft-os díját kell megfizetniük. A fogási naplót késve (2023. február 28. napját követően), vagy nem megfelelően kitöltött állapotban leadó, illetve nem leadó horgászok az új állami horgászjegyet csak emelt áron válthatják ki, amely a felnőtt horgászok esetében 10 500 Ft-os (állami jegy kétszerese és a fogási napló díja) összeget jelent. Az erőteljes inflációs hatás és áremelkedések a halgazdálkodási ágazatot sem kímélték, így néhány kivételtől eltekintve (pl. a MOHOSZ hasznosításában lévő a Velencei-tó esetében, ahol a nehéz körülmények miatt immár 10. éve nem történt áremelés, így ez a vízterület kínálja idén az egyik legkedvezőbb árú horgászati lehetőséget az országban), a halgazdálkodási hasznosítók is kénytelenek voltak emelni a területi jegyáraikat, jellemzően 15-35%-kal. A MOHOSZ által kiadott felnőtt, teljes árú összevont területi jegyek közül a több, mint 100 vízterületre érvényes országos viszonylatú 98 ezer, a hazai Duna szakaszokra és a Dunába befolyó vizekre érvényes 64 ezer, a hazai Tisza szakaszokra és a Tiszába befolyó vizekre szóló pedig 69 ezer forintba kerül (teljes jegylista: itt található) A gyermekek részére továbbra is kiváltható éves országos területi jegy – mely még a felnőtt jegyeknél is több vízterületre érvényes –, jelentős kedvezménnyel, mindössze 3000 forintba kerül.

Címlapkép: Getty Images