Ennél viccesebbet ma nem láttál: a Wednesday-táncot is bevállalták a gyöngyösi könyvtárosok

Rezsisokk ide, infláció oda, a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár dolgozói ismét megmutatták humoros oldalukat, és bemutatják Wednesday-táncot. Közben rossz hírt is közöltek, de ez van...továbbra is zárva tartanak.

Már szilveszterkor is különleges videót készítettek a gyöngyösi könyvtárosok, most a sikersorozat ihlette őket az újrázásra - vette észre a veol.hu.

A helyzet azért annyire nem rózsás, hiszen, ahogy a videóban is elhangzik, az ország számos városi könyvtárához hasonlóan Gyöngyösön is: február 1-től április 15-ig továbbra is zárva tartanak, de szerdánként van lehetőség hátsó ajtós kölcsönzésre, továbbá, hogy február első hétvégéjén a Petőfi Irodalmi Múzeum mozgó múzeumbusza is begördül Gyöngyös főterére, és Mátrafüredre.

Ezek után pedig a híres Wednesday-táncot is bevállalták. Legalábbis egyikük. Egy ideig, de nézzétek inkább:

Volt, aki a mi videóikból tudta meg, hogy Gyöngyösön van könyvtár

Zsolt és Dénes könyvtárosként dolgoznak Gyöngyösön, akik életükben először azért rappeltek, hogy az orosz irodalmat reklámozzák. Ez olyan jól sikerült, hogy a Belga-paródiának is beillő klipjüket azonnal felkapta az internet, de a nagy nézettség nem a semmiből jött: 2019 óta folyamatosan gyártották a tartalmat a Könyvtári Hírmondó nevű csatornára és a városi könyvtár Facebook-oldalára:

Címlapkép: Getty Images