Gyönyörű helyeken szánkózhatsz, síelhetsz itthon: addig menj el a családdal, amíg lehet

A napokban még van rá lehetőségünk, hogy hódoljunk itthon is a téli örömöknek, azaz szánkózhassunk vagy épp síelhessünk egy jót, az időjárás a héten ugyanis lehetőséget ad erre, hiszen maradnak a mínuszok egyelőre. Mutatjuk, hol lehet az országban szánkózni és síelni, de sajnos rossz hírünk is van: három, korábban népszerű sípálya az idei szezonban zárva tart.

Csütörtökön országszerte derült, napos időben lesz részünk, felhő sehol sem lesz az égen. Északnyugaton megélénkülhet a délies szél. Hajnalban -11, -6, a fagyzugokban néhol -15, napközben 1-5 fok várható. Pénteken is sok napsütésre, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhetnek meg felhők az égen. A nyugatias szél az ország északi felén többfelé megélénkülhet. A reggel ismét erősen fagyos lesz. Napközben 3 és 7 fok közé melegedhet a levegő, írja az Időkép.

Ezeken a helyeken szánkózhatsz itthon

1. Normafa

Szánkózni lehet a Normafánál, a hétvégére ismét télies idő várható, tehát valószínűleg lehet síelni néhány magyarországi síterepen. A Normafa Park üzemeltetői a hétvégén be tudták indítani a hóágyúkat, amelyek segítségével behavazták a szánkó-, illetve a sífutópályát. Mostantól mindkét pálya este 10-ig világítás mellett használható

A Normafa Park tájékoztatása szerint a klasszikus és skating nyomot is fektettek. A teniszpályán megszokott gyakorló csíkok is vannak, a pályát este 10-ig kivilágítják. Mindenkit kérnek, hogy kizárólag sífutó felszerelésben használják a sífutópályát! Szánkóval, csúszkával a játszótér alatti szánkópálya használható.

2. Dobogókő

Ugyan ide főként síelők jártak, de van olyan terület, ahol szánkózni is lehet. Erre megfelelő lejtő például a sípályán túli átjátszóállomástól a sípálya tetejéig vezető, nagyjából 200 m hosszú szakasz és az Ady Endre útról induló lejtő is.

3. Visegrád

150 m-es szánkópálya van a síelők számára fenntartott kezdőpálya mellett, és a Déli oldalon is van egy 300 méteres a bobpálya mellett.

4. Mátrafüred

Mátrafüreden két szánkópálya található: a központból a sárga háromszög jelzésen elindulva, mintegy 1,7 km-re található az egyik. A pálya legmagasabb pontja tengerszint felett 450 m-re, a legalacsonyabb 380 m-re található. A központból a sárga sáv jelzésen déli irányba (Gyöngyös irányába) haladva, a kisvasút nyomvonalát keresztezve lehet eljutni el a Pipis-hegy északi oldalára, mintegy 1450 métert megtéve. Itt található a másik szánkózásra alkalmas terep. Mátraházán pedig a parkolóból a sárga háromszög jelzésen 330 métert haladva juthatunk el a szánkópályáig, melynek legmagasabb pontja 710 m tengerszint feletti magasságban van.

5. Kékestető

Kékestetőn, az Angyalok tisztásán 60-80 m hosszú pályán vagy a Déli sípálya alján, közel 1 km-es szakaszán csúszhatunk. A sípálya idén nem üzemel.

6. Zebegény

A 2012 óta nem üzemelő sípályán korábban elkülönített szánkópálya is volt, de szánkózásra most is alkalmas, kellő körültekintéssel használható.

7. Kőszeg

A Szabó-hegyen külön szánkópálya várja a szánkózókat, persze ha megfelelő mennyiségű hó esik.

8. Börzsöny

Királyréten van kialakítva külön szánkópálya, a Nagy-Hideg-hegyen a turistaház és a Cseresznyés parkoló között is lehet csúszkálni.

9. Bánkút

A bánkúti sípálya Észak-Magyarország egyik legszebb részén fekszik a Bükki Nemzeti Park területén. A bánkúti Sí Klub összesen 7 húzóliftet üzemeltet, melyből 4 tányéros, 3 pedig tolókaros. Itt mindenki megtalálja a neki való pályát, ugyanis a pályarendszer 6 különböző nehézségű lesikló pályából és 2 könnyebb tanulópályából áll.

Ez most a helyzet a magyarországi sípályákon

Jelenleg 9 hazai sípályán van működőképes felvonó, ezek közül három helyen idén nem nyitnak ki, nem lesz síszezon, de ennek oka nem az energiaárak drágulása - írja a Síelők.hu.

1. Kékestető: a sícentrum technikai okok miatt nem üzemel

Ahogy a lap megjegyezte, a történet hosszú és szövevényes, de a lényeg, hogy nem tudják megoldani a a Kékestetőn a hóágyúk vízellátását, ezáltal a sípályák behavazását. A mátrai síterep már a 2021-22-es szezonban sem tudta fogadni a síelni vágyókat, csak a síiskola mini köteles felvonója üzemelt fenn a Toronynál.

Kékestető sítérképe: csak az 5-ös számmal jelzett tanulólift fog működni.

Végtelenül szomorú ez, ismerve a hely kivételes adottságait. Az 1014 méteres Kékestető az ország csúcsa, innen indult egykor hazánk leghosszabb, és sokak szerint a legjobb sípálya, melyen egykor a Veronika-réten túl egészen Mátraházáig csúszhattunk. Ez sajnos már úgy tűnik, örökre a múlté.

- írták.

2. Dobogókőn sem várják a síelőket

Dobogókő évek óta hóhiánnyal küzd, a síelés lehetőségét csak intenzív hóágyúzással lehetne újrateremteni. Jelenleg átmeneti állapot van, a régi liftet már megszüntették, de új építése még nem kezdődött meg, tehát itt biztosan nem lesz idén síszezon. A régi tányéros felvonó oszlopai még állnak, de a drótkötélpályát és a fordítókorongot lebontották. A közeljövőben ülőlift építését, hóágyúrendszer üzembe helyezését és további fejlesztéseket terveznek itt.

3. Szilvásváradon sem lesz síelés a szezonban

A szilvásváradi kis sípálya sem fog megnyitni 2022/23 telén. A többi hazai sípálya várja a síelőket továbbra is. Szerencsére azonban maradt néhány hazai sípálya, ahol továbbra is várják a hó és a lejtő szerelmeseit. Íme:

4. Eplény

A Síaréna Vibe Park a Bakony szívében, festői erdei környezetben biztosítja a feltöltődést és az életre szóló élményeket egész évben az idelátogatóknak. A téli szezonban elsősorban a sportok szerelmeseié a hegy, hiszen az Eplényben található Vibe Park Magyarország legnagyobb és legmodernebb síkomplexuma is egyben. A park területén összesen 7908 méter hosszú pályarendszeren, 16 különböző sípályán hódolhatnak szenvedélyüknek a síelők, snowboardosok. Teljesen kezdőktől a profikig mindenkinek kínál élménydús kalandokat a Síaréna.

A hazai síközpontok közül talán itt a leghosszabb a szezon, ugyanis a modern és hatékony hógyártó kapacitásnak köszönhetően eredményesen ki tudják nyújtani a szezont akkor is, amikor éppen nem fedi természetes hótakaró hazánkat. A kezdőktől a haladókon át a profikig mindenkinek ideális környezetet nyújt az eplényi pályarendszer: a kezdőknek egy 100 méter hosszú, kék jelölésű pálya áll rendelkezésre, a gyakorlott síelők pedig a piros vagy a fekete jelölésű pályákat választhatják. Eplényben akár sötétedés után is lehet síelni, ugyanis 4 kilométer hosszan kivilágított sípálya várja a látogatókat.

5. Mátraszentistván

02.08-án, szerdán nyit a FIS 1-es sípálya! A kiváló hóviszonyok miatt 8:30-tól EARLY BIRD reggel szombat és vasárnap, AJÁNDÉK 1 óra síelés a korán érkezőknek és ESTI SÍELÉS pénteken és szombaton 20h-ig!

A Mátraszentistváni Sípark a Felső-Mátrában található, Galyatetőtől 6, Budapesttől pedig alig 100 km-re. A sípark 6 sípályájának hossza összesen 4300 métert tesz ki, melyek több mint 9 hektáros területen fekszenek. Többféle nehézségi fokozattal találkozhatnak az idelátogatók, az elmúlt évek fejlesztéseinek és a sok szolgáltatásnak köszönhetően pedig valódi családi sítereppé vált. A pályák közelében található víztározónak köszönhetően egész szezonban biztosított a hóágyúk vízszükséglete. Mátraszentistvánban egy síovoda, valamint egy tanulólift is kialakításra került, de itt található a Mátra egyik legmeredekebb sípályája is. A sípark egyik legjobb előnye, hogy rendkívül csodálatos panoráma tárul a síelők szeme elé, valamint éjszakai világítással is rendelkezik. A Mátraszentistváni Síparkban a felnőtt napijegy 7500 forintba, a gyermek napijegy 5500 forintba kerül.

Síterep adatok

magasság: 676 - 821 m

szintkülönbség: 145 m

sípályák hossza: 4,3 km

liftek száma: 8

- Működő pályák: FIS 1, 3, 4, 4B, 5, 5B, 6, 7, 8

- Működő liftek (9:30-16:30): Panorámalift H, C, D, E, F, G, R

- Szolgáltatások: Hütte, Kölcsönző, Síiskola

- ESTI SÍELÉS: pénteken és szombaton 20h-ig.

- EARLY BIRD reggel: szombat és vasárnap 8:30-tól (ilyenkor a Panorámalifttel indulunk, ajándék 1 óra a 3 órás jegyre nem érvényes)!

- FŐSZEZONI árak vannak érvényben

6. Visegrád

A Visegrádi sípálya túlzás nélkül Magyarország egyik legszebb fekvésű síterepe, ugyanis a lejtőről gyönyörű kilátás nyílik a Fellegvárra és a Dunára. A pálya a füves talajnak köszönhetően már kevés hómennyiség esetén is jól sízhető. Kiválóan alkalmas tanulóknak, mivel a pálya enyhe lejtésű, de dinamikus sízők is szeretik, mert elég széles a gyakorláshoz.

Visegrádon műanyag pálya, síiskola, szánkópálya és bobpálya is található, de tubing pálya és hóágyúk is várják a látogatókat. A 9 darab felvonó 4080 főt képes óránként szállítani. További előnye, hogy könnyen megközelíthető, büfé és melegedő szolgálja a látogatók kényelmét, ingyenes parkolást biztosítanak, továbbá sí- és snowboardkölcsönző, síoktatás is rendelkezésre áll.

Síterep adatok

magasság: 240 - 370 m

szintkülönbség: 130 m

sípályák hossza: 1,7 km

liftek száma: 9

7. Sátoraljaújhely

A sátoraljaújhelyi Magas-hegy hosszú sítörténeti múlttal büszkélkedhet, hiszen számos úttörőolimpia és alpesi verseny helyszíne volt. Jelenleg itt üzemel az ország leghosszabb és legszélesebb műanyag sípályája, ami 330 méter hosszan biztosítja a négyévszakos síelést. A pályán igény esetén esti sízésre is van lehetőség, a téli szezonban hóágyúzott pályaként üzemel.

A pályák mellett melegedő, hideg-meleg konyhás büfé várja a vendégeket, valamint az ország első és egyetlen símúzeuma. Síiskola, kölcsönző, öltözők és zuhanyzók is várják a látogatókat, valamint jégkorcsolya pályával is csalogatják a téli sportok szerelmeseit. A sípályákhoz való feljutást megkönnyíti Magyarország leghosszabb libegője, melynek középállomása a Magas-hegyen, a sícentrumnál található.

Síterep adatok:

magasság: 320 - 487 m

szintkülönbség: 167 m

sípályák hossza: 2 km

liftek száma: 5

8. Bánkút

A bánkúti sípálya Észak-Magyarország egyik legszebb részén fekszik a Bükki Nemzeti Park területén. A bánkúti Sí Klub összesen 7 húzóliftet üzemeltet, melyből 4 tányéros, 3 pedig tolókaros. Itt mindenki megtalálja a neki való pályát, ugyanis a pályarendszer 6 különböző nehézségű lesikló pályából és 2 könnyebb tanulópályából áll.

A pálya jól megközelíthető: Miskolcról a 15-ös jelzésű autóbusz végállomásáig kell menni, majd egy jó kis túrával lehet elérni a sárga kereszt turistajelzésen keresztül a síparadicsomba. Aki az autót választaná, az Miskolcról Lillafüred, Szentlélek, majd Bánkút felé veheti az irányt.

Síterep adatok:

magasság: 770-935 méter

szintkülönbség: 165 méter

sípályák hossza: 3,3 km

liftek száma: 7

Címlapkép: Getty Images