Tömegek látogatják idén télen ezt a gyógyító helyet: de vajon mi lehet a titka?

A Magyar Fürdőszövetség még 2022 novemberében, Esztergomban megtartott őszi közgyűlésén, az Aquaticum Debrecen Kft. vezetősége ünnepélyes díjátadón vehette át az Aquaticum Spa számára megítélt Nemzeti Tanúsító Védjegyet. A magyarországi fürdők 5 év időtartamra nyerhetik el ezen rangos minősítés valamely fokozatát, mely rang és minőség megőrzését az évente kötelezően előírt, a szakemberekből álló Minősítő Szakbizottság által elvégzett minősítési felülvizsgálatok garantálják. Az Aquaticum SPA egységei: az Aquaticum Termálfürdő, az Aquaticum Mediterrán Élményfürdő, wellness és gyógyászati részleg és az Aquaticum Debrecen Strand. A szakmai bizottság 2022. augusztusi helyszíni értékelése alapján az Aquaticum Spa „Gyógyfürdő, Élményfürdő, Medical Wellness és Strand” kategóriákban egyaránt a legmagasabb, 5 csillagos minősítést érte el, melyet először 2015-ben érdemelt ki a komplexum.

De vajon hogyan alakult a térség meghatározó fürdőkomplexuma számára a 2022-es év az energiaválság, az infláció, a háború és a fürdőbezárások árnyékában, valamint milyen várakozásokkal tekintenek 2023-ra, mire számítanak a januári forgalmak alapján? Többek között erről beszélgetett a HelloVidek Holléry Tiborral, az Aquaticum Debrecen Kft. fürdőszolgáltatási igazgatójával és Kovács Dániellel, a fürdőkomplexum marketing igazgatójával.

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy a Nagyerdő szívében található Aquaticum Debrecen fürdőkomplexum egész Kelet-Magyarországon meghatározó és közkedvelt fürdőközpont: termál-, gyógy-, strand-, élményfürdő és wellness részlegeivel minden generáció számára komplex szolgáltatást kínál. A fürdő minden pontjával közvetlen kapcsolatban lévő, családbarát, négycsillagos Aquaticum Termál & Wellness Hotellel együtt a távolabbról érkező vendégek minden igényét ki tudja elégíteni a komplexum.

HelloVidék: Milyen szerepet tölt be az Aquaticum Debrecen, a fürdő és a hotel a régióban?

Holléry Tibor: Úgy gondolom, Magyarországon a fürdőkultúra kiemelten kezelendő fogalomkör, melynek létjogosultságát meglévő több száz fürdőnk, és számos gyógyfürdőnk támasztja alá. A fürdők tekintetében is azt kell mondjam, hogy a Duna egy képzeletbeli elválasztóvonalat jelent a látogatói vendégcsoportok tekintetében, de mégis sikerül kiemelt szerepet játszanunk az ország „vizes” életében. Beszélhetünk akár helyi kis fürdőkről, de a nagy komplexumok „sűrűsége” is említésre méltó. A desztinációban egy patkó alakban helyezkedik el pld.: Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, de elérhető távolságban van Gyula és Szeged is.

Az előző felsorolás is jól szemlélteti, hogy a piaci pozíciókért mindenkinek meg kell dolgoznia, azonban a kemény munka ellenére kijelenthetem, jól teljesítünk. Debrecen tekintetében van még egy egyedi plusz faktor, mely a környék turizmusában is jelentős szerepet képvisel, ez pedig a repülőtér. Örömmel mondhatom, ha megnyílik egy új ország szabadidős légifolyosója irányunkba, az az Aquaticum Hotel foglaltsági mutatóin azonnal érzékelhető a jelentős belföldi érdeklődés mellett is. Bár a hotel kapacitása nagyságrendileg nem összehasonlítható a fürdő vendégforgalmával - a fürdőkomplexumot évente mintegy 750-760 ezer ember látogatja -, de szolgáltatási palettáján keresztül vezető szerepet képvisel a cég működésében, szimbiózist tartva a kapcsolódó fürdőszolgáltató egységekkel. Példaként említeném az izraeli csoportokat, akik elsősorban a termálvizes szolgáltatásaink iránt érdeklődnek, de rendkívül népszerűek a közvetlen szomszédságunkban található nagyerdei attrakciók, természeti környezet.

A fürdőre visszatérve, mindenképp szót szeretnék ejteni a létesítményünkben fiatalnak mondható, de már nemzetközileg is elismert szaunaéletünkről/-kultúránkról. 2014-ben nyitottuk meg Termálfürdőnk területén azt a modern Szaunavilágot - ezzel megszólítva a szakmai közönséget is -, mely elsősorban az észak-európai szaunakultúrát képviseli. Gyakorlatilag a hét minden napján tematikus programokkal várjuk a fürdőbe látogató vendégeinket, melynek eredményét ezen programok népszerűsége mutatja. Sok embernek a meztelenség jut eszébe, de ez nem az. Fürdőruha mentesség, szaunalepedő, törölköző használatával. Természetesen a korábban már létező, hagyományos, fürdőruhás szaunánk is megmaradt a Mediterrán élményfürdőnk területén, de az új népszerűsége megkérdőjelezhetetlen, évről évre csúcsokat dönt, felülírva az előző évek pezsgését. Rendezünk szaunamaratonokat, a külföldi szaunamesterek programjai nagyon népszerűek, egészen varázslatos, egyedi hangulatot teremtenek egy-egy tematika mentén. A felöntésekre szóló jegyek egy-két perc alatt fogynak el egy-egy ilyen esemény során.

Milyen évet zárt a fürdőkomplexum és a hotel a 2022-ben, az energiaválság és az infláció árnyékában?

Kovács Dániel: Vissza kell mennünk egészen a Covid időszakához, hisz alapvetően befolyásolta a járvány a turisztikai szektort. A 2019-es év a referenciaévünk, amikor még sem a Covid, sem az energiaválság, sem a háború nem árnyékolta be a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásokat, így a fürdőket, a hoteleket sem. A Covid visszaesést, bizonytalanságot hozott, de miután a korlátozások megszűntek, a szabályok letisztultak, nyilvánvalóvá vált, hogy a vendégek ragaszkodnak hozzánk és utazni szeretnének, így 2021 nyarán megkezdődhetett a turizmus feléledése.

2020-ban, az első Covid járvány időszakában nyílt meg a teljesen megújult szabadtéri strandunk. Óriási várakozásokkal tekintettünk a nyitás elé, hiszen a korábbi hagyományos, mondhatni retró strandot teljesen átépítettük. A pandémiával terhelt időszak ellenére 160 ezer vendégünk volt az első évben, a másodikban már 174 ezer, a harmadik, szezonban pedig elértük a kitűzött célt, hiszen pár fő híján 200 ezren látogattak el a Strandra. Szezon közben és azon kívül is figyelünk a vendégeinkre, kíváncsiak vagyunk, mi az, amit látni szeretnének a Strandon a következő szezonban, és igyekszünk azt a lehetőségeinkhez mérten megvalósítani.

Holléry Tibor: Nehéz összehasonlító adatokat prezentálni, hisz a korlátozások nélküli látogatásra 2021. július 1-től nyílt újra lehetőség: ekkortól ismét bárki bárhová mehetett korlátozások és korosztályos megszorítások nélkül. Ezen tényből kiindulva bázisértéket nagyon nehéz mondani, de összességében megállapítható, hogy visszatértek a vendégek, „happy end” lett a történet vége. Nagy kérdés volt az is, hogy a 2020-as nyitáskor az újdonság hatására volt-e magas a látogatói létszám, vagy vissza is térnek majd a vendégek szezonról-szezonra, de erre is csattanós, pozitív választ kaptunk az emberektől.

A szakmán belül is nagy elismerés övezi szabadtéri attrakciónkat, jelenleg Magyarország legszebb strandjaként tartják számon. Funkcionalitásában jól összerakott, a nemzetközi építészeti, attrakciós megmérettetéseken sorra nyeri a díjakat. Érdekessége és egyedülálló építészeti jellegzetessége a főépület vertikális „terjeszkedése”, mely a rendelkezésünkre álló, viszonylag kis földterületen a tervezett funkcionalitás maximális kihasználhatóságát tette lehetővé.

A strandra rendszeresen visszatérő látogatók nem hiányolták a régi hangulatot, a megszokott közeget?

Holléry Tibor: Pozitív visszajelzéseket kapunk, persze volt, akinek hiányzott a hagyományos, retró strand érzület, de a régi szeretett strandunk a 2023-as szolgáltatási elvárásoknak már nem felelhetne meg, ezért is építettünk szinte teljesen újat a megszokott helyen, 2017-től megkezdve a munkálatokat. Viszont egy fontos elem megmaradt: az egykori hullámmedence. Pontosabban az egyszerű hullámkeltési technológiát sikerült átmentenünk. Alapvetés volt a kivitelezés során, hogy a régi strandon megszokott és megkedvelt hullámkép jelenjen meg napjainkban is, a régi időket idéző tarajos hullámokkal, melyeket mindenki szeretett. Népszerűsége azóta is töretlen a strandra járók körében.

A strand látványos felújítása, tulajdonképpeni átépítése óta történtek-e hasonlóan komoly, átfogó fejlesztések mostanában?

Holléry Tibor: Napjainkra teljesen megvalósult az a fajta szolgáltatói integritás, amit kezdettől fogva terveztünk. A vendégek a fürdő teljes területén minden szolgáltatást igénybe tudnak venni készpénzmentesen, a komplexum bármely részét elérhetik a hozzánk látogatók, legyen az hotel, vagy fürdővendég, megvásárolt jegytípustól függetlenül, a különbözetet pedig elég távozáskor rendezni. A szállóvendégek esetében a fürdőbelépők többnyire benne vannak a csomagajánlatokban, de vendégeink bármilyen szolgáltatást igénybe vehetnek a karórájuk segítségével, ehetnek, ihatnak, masszíroztathatnak, és végül mindez a szobaszámlájukra terhelődik. Ehhez komoly informatikai fejlesztésekre volt szükség, mely által a külső szolgáltatókat is integráltuk az értékesítő rendszerünkbe: a vendéglátóegységeket, a gyógyászatot, a masszázsokat többek között. Apró finomhangolások ezek a megvalósulásban, de a háttérben nagyon komoly munkát igényelnek.

Ezek szerint nem esett vissza a vendégszám október után, nem kellett bezárniuk, zavartalanul működtek decemberben is, ahogy az elmúlt években? Az orosz-ukrán háború viszont biztosan éreztette a hatását, hiszen itt van a közelben...

Kovács Dániel: A bevételek tekintetében a 2021-es korlátozásokat még nagyon megéreztük, de 2022-ben visszatért a külföldi vendégforgalom is. A háború hatása az energiaválságon és az infláción túl is érződik a régió turizmusában, így nálunk is. A korábbi években komoly ukrán és orosz vendégforgalmat bonyolítottunk, ami most szinte eltűnt, cserébe viszont nagyságrendileg megnőtt a Romániából érkező vendégek száma.

Holléry Tibor: Még az általunk vártnál is sokkal jobban alakult a december, hiszen akkor még nem tudhattuk, miként alakul a Covid-os fertőzések nagyságrendje, lesz-e újabb bezárással fenyegető hullám. A háború hatásai is kiszámíthatatlanok, mennyire eszkalálódik, vagy éppen fordítva, konszolidálódik a helyzet. Most már elmondhatjuk, hogy szenzációs decembert zártunk, amihez az iskolai szünet meghosszabbítása is hozzájárult. A januárra áthúzódó téli szünet továbbá egybeesett a romániai iskolai szünettel, továbbá az ortodox karácsonnyal is. Igaz, a háború miatt ez utóbbi nem játszott akkora szerepet, mint a korábbi években. Idén téli vizes tábort is tartottunk a gyerekeknek a nyári mintájára, amit pozitívan, nagy érdeklődéssel fogadták a szülők is.

Milyen új beruházásokat eszközöltek a többletköltségek kiküszöbölésére, optimalizálásukra?

Holléry Tibor: A 2022-ben kezdődött energiaválság természetesen minket is negatívan érintett, lépnünk kellett. A tavalyi fejlesztéseink egy része erre irányult, hiszen a korábban fizetett távhő ára a mi esetünkben az eredeti 15-16 szorosára nőtt. Vannak saját termálvizes kútjaink, melyek adottságait a fürdőszolgáltatás és a gyógyászati célok mellett energetikai célokra is használni tudjuk, a belőlük kinyert magas hőmérsékletű víz fizikai tulajdonságaira építkezve. De most tovább léptünk, és fejlesztésünknek köszönhetően most már a komplexum minden részét - a hoteltől a fürdőegységekig - termálhővel tudjuk fűteni. A strandunk most zárva tart, de a nyári időszakban a medencék vizét is termálhővel fűtjük majd fel.

2022 őszén az élményfürdő polikarbonát tetőhéjazatát is kicseréltettük, melynek az állagmegóvás mellett energetikai hasznát is érzékelhetjük.

A termálvíz hőenergiájának hasznosítása egy fürdő esetében kézenfekvő és rendkívül hasznos dolog, ezért a termikus energiával rendelkező fürdők előszeretettel használják ki ezen természetes adottságaikat, melynek alapfeltétele az előírt hatósági engedélyek megléte. Területünkön továbbá egy gázmotor is található, mely a kitermelt termálvíz mellett termelődő gázt égeti el, ezzel elektromos áramot előállítva a napi üzemvitelhez.

Kovács Dániel: A termálvíz fontos természeti kincsünk, ennek megfelelően szigorú szabályozás vonatkozik a felhasználására. Az energetika mellett a környezetvédelmi aspektusa is nagyon fontos ennek a beruházásnak, mondhatni a jövőbe mutat, hiszen sokkal természettudatosabb választás az így megtermelt energiára építeni, mint a fosszilis energiahordozók elégetésére. Jelenleg még nem minden fürdő áll ebben a kérdésben azonos szinten. Ahol a termálvíz jelen van, a víz hője, a gázok rendelkezésre állnak, ezt előbb-utóbb érdemes kiaknázni.

Emelkedtek-e az áraik az elmúlt évben és idén januárban, ha igen, milyen mértékben?

Holléry Tibor: Nagyon fontos lenne az energiaárak csökkenése, mivel ez a mértékű ugrás jegyáremeléssel már nem lekövethető. Hiszen nem csak az energiaárak nőttek, minden területen jelentkezik az árnövekedés. Sokszázmilliós nagyságrendű emelkedésekről beszélünk. Az energiaárak mellett a fürdők egyik legnagyobb tétele a vegyszerköltség, melyek emelkedése a jegyárak korrekciójával szintén nem kompenzálható. További érzékeny szektor a hotel és a fürdőszolgáltatáshoz tartozó vendéglátóegységek üzemeltetése, melyekre nézve szintén súlyos teher az alapanyagárak emelkedése.

A tavalyi évben egy alkalommal emeltünk 15 százalékot, majd 10 százalékot, most január elején pedig újabb 10-11 százalékot. Célunk, hogy szolgáltatásaink minőségét és árait egyensúlyban tartsuk, megtalálva azt a közös nevezőt, mely által a szolgáltatás minősége nem csorbul és vendégeink megtalálják az általuk elvárt nyugodt és szabad időtöltést.

Történtek-e, ha igen, milyen mértékben változások a nyitvatartásban, a kihasználtságban?

Holléry Tibor: Minimális korlátozások mellett változatlan szolgáltatásokkal vendégeink rendelkezésére áll a teljes fürdőkomplexum, ugyanazon attrakciós portfólió mellett tudunk üzemelni, mint korábban. Minimális korrigálást végeztünk a nyitvatartásban, egy-egy órányi rövidüléssel, ami a vendégélményt és a kiszolgálást még nem zavarja. Körültekintően próbáltunk eljárni, minden esetben megvizsgáltuk az adott területen a kérdéses időszakok vendégforgalmát, és ennek figyelembe vételével döntöttünk az esetleges korlátozások bevezetése, vagy elvetése mellett. Fontos kiemelnem, hogy sem a gyógyászati szolgáltatások igénybevétele, sem az élményfürdőé nem esett vissza, sőt az utóbbi hónapokban minden egységünk volumene emelkedő tendenciát mutat.

Mit terveznek a 2023-as évre, milyen új programokkal várják a fürdőlátogató közönséget?

Kovács Dániel: Ez az év, bármennyire is nehéznek ígérkezik, egy nagyon fontos év a számunkra. Idén 20 éves a Mediterrán Élményfürdő, valamint a Hotel is jubilál, 25 éve működik, így dupla születésnapot ünneplünk. Februártól indulóan egy nyereményjátékkal készülünk megünnepelni ezt a kettős jubileumot. Az elmúlt hónapokban megújult a honlapunk is és a teljes fürdőt érintő jegyértékesítési rendszer is hamarosan új, a vendégek számára kényelmesebben használható formában működik majd tovább. Szükségünk is van rá, hiszen egyre szélesebb körben történik az online jegyértékesítés, 2020 óta több, mint az ötszörösére nőtt ez a jegyértékesítési csatornánk.

Holléry Tibor: Igyekszünk a kezdeményezéseknek teret adni. A teljesség igénye nélkül: A termálfürdőnk kültéri medencéjében mozifilmeket vetítünk, magyar klasszikusokat, most Bujtor István Csak semmi pánik című filmje volt műsoron, de a Valami Amerikát is műsorra tűzzük. A Termálfürdőben volt pld. hangtálas foglalkozásunk, a Vizes VB ideje alatt pedig a mi Strandunkon található úszómedence volt a rendezvény egyik háttérhelyszíne – a világ legjobb vízilabda csapatai nálunk tartották az edzéseiket.

Kovács Dániel: A Strandon igyekszünk minél szélesebb körben teret adni a programoknak: a rendőrséggel együttműködve prevenciós előadásokat tartunk, az Állatkerttel, a bevásárlóközponttal, vagy akár világcégekkel együttműködve pedig roadshow-kat hozunk közel a vendégeinkhez. Tavaly augusztus végén egy középiskolások körében meghirdetett pályázat nyomán valósult meg az Aquaticum Strandfesztivál, melynek központi kérdése az volt: mit csinálnának, ha egy teljes nap programját ők szervezhetnék meg a debreceni strandon. Nagy siker övezte a kezdeményezést. Különböző programokkal igyekszünk a társadalmi felelősségvállalás irányába is lépéseket tenni.

Címlapkép: Getty Images