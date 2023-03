Itt a nagy bejelentés: újranyitnak két vidéki fürdőt is, az árak viszont változnak

Március 3-tól a Tamási Termálfürdő részlegesen, a szegedi Anna Fürdő pedig teljeskörűen látogatható. A Tamásiban működő fürdő egyelőre heti két nap lesz nyitva, számolt be róla a Termál Online.

Ahogy a portál írja a Tamási Termálfürdő egy korábbi tűzeset miatt már jó ideje részlegesen üzemelt, de tavaly óta már teljesen zárva tartottál. Most viszont újra a működés mellett döntöttek az üzemeltetők még, ha csak részlegesen is.

A szolgáltatások közül március 3-tól a szaunavilág és egy kültéri termálmedence áll majd a látogatók rendelkezésére. Kicsit később, május 13-án kezdődik meg a strandszezon, így addig a fürdő csak pénteken és szombaton nyit ki. Pénteken 14 és 22 óra között, szombaton 11 és 22 óraa között lehet látogatni a komplexumot. Ami a belépőt illeti, 4000 forintba fog kerülni, de 19 óra után 2500 forintért is tudunk jegyet váltani. A tamási lakcímkártyával rendelkezők 20 százalékos kedvezményt kapnak.

A szegedi Anna Fürdőt takarékossági okokból zárták be tavaly, viszont most márciustól visszaáll a fürdő korábbi működési rendje. Ez azt jelenti, hogy nyit a termál és a wellness részleg is, és elérhetőek lesznek a fürdőgyógyászati kezelések is. Az árakat nézve a belépőkért 3500 forintot kell fizetni, a kedvezményes jegy 2800 forint, az éjszakai fürdőzés pedig 3000 forintba fog kerülni.

Címlapkép: Getty Images