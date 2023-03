Magyar nagyágyúkkal és legendákkal vár idén a EFOTT: itt vannak a fellépők nevei

A legnagyobb magyar sztárokkal és legendákkal várja látogatóit az EFOTT fesztivál július 12. és 16. között a Velencei-tónál. Hat színpadon több mint 100 fellépőt láthatnak a fesztiválozók, többek között a VALMAR, Azahriah, a Wellhello, a Halott Pénz, Majka vagy a nagyszínpadra visszatérő Korda György és Balázs Klári produkcióját.

Az egyetemisták fesztiváljaként a 18-29 éves korosztály egyik legkedveltebb nyári programja az EFOTT. Látogatóink igényeit szem előtt tartva hallgatóbarát árakat, sokféle zenei stílust, tartalmas nappali programokat és rengeteg közösségi élményt kínálunk

– tájékoztat Budai Marcell, az EFOTT fesztivál sajtófőnöke. Hat színpadon több mint 100 fellépővel várják a látogatókat július 12. és 16. között a Velencei-tónál.

Szerdán a középiskolások és a fiatal egyetemisták kedvencei – a Carson Coma, T. Danny, a BSW és a VALMAR – veszik birtokba a nagyszínpadot. A csütörtök az örök egyetemistáké, a ’90-es és 2000-es évek nagy hazai és külföldi sztárjaival, egy különleges Best of Geszti-produkcióval, valamint az EFOTT nagyszínpadára visszatérő legendás párossal, Korda Györggyel és Balázs Klárival. Pénteken a Wellhello, Dzsúdló és a Halott Pénz, szombaton pedig többek között a Follow the Flow, ByeAlex és a Slepp, Azahriah, valamint Majka koncertje várja a látogatókat.

Az egyetemisták legnagyobb fesztiváljának házigazdája a Pannon Egyetem lesz – az intézmény székhelye, Veszprém idén Európa Kulturális Fővárosa. Az EFOTT hagyományaihoz híven továbbra is kiemelt szerepet szán programjai között az egyetemes kultúra, valamint a magyar felsőoktatás kínálta lehetőségek bemutatására, népszerűsítésére.

Az elmúlt években egyre inkább felértékelődik a fiatalok számára a közösségi élmény és a tartalmas nappali programok szerepe a fesztiválon. Az egyetemi mindennapokat bemutató UNIversumban számos felsőoktatási intézmény és programlehetőség várja majd az érdeklődőket. Olyan értékek kapnak főszerepet a programokban, mint a fenntarthatóság, a digitalizáció, a sport és a mentális egészség, a karrier vagy az egészséges életmód

– fogalmaz Budai Marcell.

