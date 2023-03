Egyre többet költenek erre a vidéki magyarok: ennyibe kerül az egészség 2023-ban

Magyarországon az elmúlt években egyre többen kezdtek el foglalkozni sporttal és az egészséges életmóddal, így az edzőterembe járás is egyre népszerűbbé vált. Uniós viszonylatban az ország népességének csak egy része rendelkezik konditermi tagsággal, amely azt mutatja, hogy az energiaárak elszabadulása nincs hatással a termek használatára. A fontosabb kérdés inkább az, hogyan lehet népszerűsíteni a mozgást a lakosság körében és e célból milyen együttműködések indultak el hazánkban.

Magyarország lakossághoz viszonyított mért adatai az aktív sportolást tekintve az európai uniós átlaghoz képest (6%) alacsonyabban vannak (4%), ez a fitness sportlétesítményekre vonatkozó adat. Ez azt jelenti, hogy a fitness létesítmények nagyobb kihasználhatóságot is elbírnának viselni. Nagyon fontos szempont és küldetés, hogy ezt bővíteni, fejleszteni kell. Amennyiben a tömegesítés megtörténne az stabilizálná a helyzetet.

Nyárasdi Zsolt, a Maforsz elnöke szerint a Covid utáni helyzet rávilágított az emberek számára, hogy a mindennapi életük fontos részévé kell tenni a mozgást. Ez a 2021-es évben egy fellendülést hozott a piacnak. Sajnos a fellendülés nem tudott sokáig fennmaradni, hisz 2022-ben eddig nem látott energiaár növekedés történt, amely erősen sújtotta a szektort.

Az energiaár növekedés mellett, az euro - forint árfolyam is erősen befolyásolta az üzemeltetők kiadásait, hisz jelentős többségük euro bérleti díj alapon van a bérleményekben. Ezek hatására az üzemeltetőknek minimum 15-20% áremelést kellett végrehajtani, ami az elmúlt évekhez képest a megszokottól több volt. Ennek ellenére jelentős visszaesés NEM történt, és a fitness létesítményekben nagy számban megjelentek a fiatalok.

Szlifka Szilárd, a fitness5 hálózat, mint a vezető fitness hálózatok egyike Magyarországon, a következőket nyilatkozta:

Nemcsak mint mozgás, hanem mint közösségi élmény és kapcsolódási pontként alakultak a termek, a középiskolai és egyetemi korcsoportok számára. Ez egy nagyon jó irány, a fiatal sportolók és az idősebb korosztály is rájött, hogy a mindennapokban ez nemcsak fizikai, hanem mentális egészségben is fontos szerep. Ezért próbálják a mindennapjaik részévé tenni. Egy havi bérlet áráért, (ami 10-30 ezer forint közé tehető Magyarországi viszonylatban terem mérettől függően) 30 napnyi akár több órás kikapcsolódást is kaphatnak. Úgy gondolom, hogy jelenlegi hazai piaci környezetben és fogyasztói szokásokban ez ár/érték arányban egy nagyon korrekt szolgáltatási díj. Ennek a csökkentése vagy módosítása csak és kizárólag abban az esetben történhetne meg, ha a fogyasztók a nyugat európai mintához képest előfizetési vagy hosszú távú elköteleződést vállalnának, ami jelen pillanatban még nem jellemző. A piacunkon sincsenek jelen a társadalombiztosítási és egyéb jóváírási lehetőségek. De pozitívan tekintünk és hisszük azt, hogy a piacunkon akár többször ennyi fogyasztó is elérhető megfelelő kommunikációval és kormányzati segítséggel.

Dr. Zopcsák László, az IWI Nemzetközi Fitnesziskola vezetője és a Deloitte által évenként lebonyolításra kerülő Európai Fitnesz és Egészségfejlesztési Piackutatás (EHFMR) magyarországi képviselője a következőképp értékelte a jelenlegi helyzetet:

Az elmúlt évekhez képest erőteljesen megjelent nemcsak a fiatal korosztály, de a “medical fitness” célcsoport is. Ide tartozik a most még sportlétesítménybe nem aktívan járó, többnyire egészségügyi rizikófaktorral rendelkező 50 év körüli és feletti korosztály. Ez egy olyan széles és erős piaci réteg, mely megcélzása szintén segíthet a fitnesz létesítmények fenntartható fejlődésében és profitábilis üzemeltetésében. Felnőttképzési oldalról a minőségi képzésekre továbbra is nagy a kereslet. 2022-ben kialakult egy piaci összefogás a minőségi oktatást kínáló fitnesz iskolák között. Ezen felül a hazánkban is súlyos egészségi és gazdasági problémákat okozó elhízás megfékezésére létrehoztunk neves egészségügyi szakmai érdekvédelmi szervezetekkel közösen egy Prevenciós Platformot. Több éves munka közeledik végcélja felé, mert a stabilabb és erősebb szektorhoz nélkülözhetetlen egy a fitnesz edzőket hitelesítő regiszter, mely szándékaink szerint minőségbiztosítási szerepet fog ellátni.

A HUNactive Szövetség égisze alatt egymást erősítik a fitness piaci szereplők

Buranits Ildikó a HunActive Magyarországi fitness piaci ernyőszervezet elnök asszonya szerint óriási lépés, hogy az Aktív Magyarországért program kormánybiztosságból államtitkársággá alakult. Révész Máriusz államtitkár úr személyében a megfelelő emberre talált a szektor, hiszen Ő az, aki sikerre viheti a programot a szabadidősport és az egészségügy összefogásával, összehangolásával. A nemzeti sport stratégia jelenleg kidolgozás alatt áll a szabadidősport szereplőinek aktív bevonásával.

A programért felelős miniszterelnökségi államtitkár célja a szabadidősport népszerűsítése és az aktív életmód minél szélesebb körökben való kiterjesztése, ezért a kérésére 2023. év elején létrejött a HUNactive Szövetség, melynek elsődleges céljai között szerepel, hogy elősegítse az állampolgárok sportoláshoz fűződő jogának gyakorlati megvalósulását.

Buranits Ildikó a szövetség elnöke szerint, ezen szervezet keretén belül kívánják képviselni az edzőtermekhez kapcsolódó sportirányzatokat is, a fitnesz, funkcionális edzés és kültéri szabadidős fitnesz sportokat érintő területeket, az iparág minden szereplőjét.

Most először van a lehetőségünk arra, hogy önállóan is meghallgassák ezt a szektort, ezért kiemelt célunk az, hogy alapvető változást kell elérni a szabadidősport kormányzati megítélése és támogatása kapcsán. Mindenképpen preventív egészségfejlesztési, egészségügyi szolgáltatásként kell kezelni a szabadidősporttal összefüggő tevékenységeket, így az edzőtermi sportokat kiemelten, hiszen eddig a fitness szektornak egyáltalán nem volt képviselete.

Fontos, hogy az emberek rendszeresen sportoljanak és ezáltal fizikai állapot javulást érjenek el, Magyarország lakossága fittebbé váljon. A lakosság nagy része ugyanis keveset vagy egyáltalán nem mozog, ezért cél az inaktív társadalmi rétegek megszólítása és mozgásba, rekreációs tevékenységbe való bevonása létkérdés. Minél szélesebb körben támogatni kell különböző sporttevékenységeket, továbbá minden korosztály számára lehetővé szeretnék tenni a testkultúra, valamint testmozgás valamiféle formáját.

Biztosak vagyunk benne, hogy az általunk képviselt területeket, - akik ebben élünk, dolgozunk, szervezünk és tervezünk – mi ismerjük legjobban, ezért magunk képviseljük az érdekeinket. Az egyik legfontosabb feladatunk pontosan felmérni, hogy milyen sokan vagyunk. Talán kevesen gondolnak abba bele, hogy az edzőtermi sportok 14 éves kortól életünk végéig űzhetők, vegyük csak alapul a németországi piacot, ahol nagy számban jelentek meg az edzőtermi vendégek köréveben a mozogni kívánó nyugdíjasok.

Magyarországon is tudatformálásra van szükség és arra, hogy a mozgás orvosi rendelvényre felírtható terápia legyen, hiszen a mozgás maga a „gyógyszer” számos betegségre. Mérhető hatása lenne társadalombiztosítási terhek csökkentésére, erre pedig az ország minden pontján megtalálható edzőtermek vannak a leginkább felkészülve: adva van az infrastruktúra és az edzők által a tudás.”

Az idősebb korosztály azokban az időszakokban is tudja látogatni az edzőtermeket, amikor azok szabad kapacitással rendelkeznek. Win-win helyzet: nyer az ország, nyer a társadalombiztosítás és fejlődhetnek az edzőtermek.

A HUNactice, mint ernyő szervezet a kormányzati egyeztetések során képviselni szeretné az edzőtermeket, edzőket, a különbféle irányzatok szakmai képviselőit, az iparági szereplőket: a gépgyártókat, a táplálékkiegészítő forgalmazókat, szakmai edukációs szervezetek érdekeit, a társadalmi érdekekkel összehangolva.

Ez év április végén vendégül látják Kelet-és Közép Európa hasonló szövetségeinek a képviselőit, hogy az általuk már sikeresen végrehajtott kormányzati együttműködéseket és jó példákat közösen tanulmányozzák.

Címlapkép: Getty Images