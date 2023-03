Megvan a dátum: vége a rezsiterrornak, újra kinyitnak a legendás vidéki múzeumok

Új kiállítás-és programkínálattal nyitnak újra a Magyar Nemzeti Múzeum tagintézményei 2023. április 1-jével. A Magyar Nemzeti Múzeum sikeresen teljesítette a kormány által előírt energiafelhasználás csökkentést, sőt az adatok alapján az előírtakat többszörösen túlteljesítette. A tagintézmények átmeneti bezárása a fűtési időszakban nem érintette a szakmai munkát, a múzeumi munka zavartalanul folytatódott.

Új kiállítás-és programkínálattal nyitnak újra a Magyar Nemzeti Múzeum tagintézményei 2023. április 1-jével. A Magyar Nemzeti Múzeum sikeresen teljesítette a kormány által előírt energiafelhasználás csökkentést, sőt az adatok alapján az előírtakat többszörösen túlteljesítette. A tagintézmények átmeneti bezárása a fűtési időszakban nem érintette a szakmai munkát, a múzeumi munka zavartalanul folytatódott.

Nagyszabású projektek fejeződtek be, izgalmas új kiállítási forgatókönyvek, stratégiák készültek és a kihelyezett múzeumpedagógiai foglalkozások száma is megnövekedett. Gyarapodott a digitalizált állomány, valamint bővült az edukációs és szórakoztató témájú online tartalmak száma is.

A MNM Palóc Múzeumban „Madách 200-Nógrádból a halhatatlanságba” című időszaki kiállítás nyílt, amely az eddigi hétvégi alkalmak után, már a teljes nyitvatartási időszakban várja a Balassagyarmatra érkezőket.

Téli álmából ébred a mesés szécsényi Forgách-Lipthay Kastélymúzeum is, Nógrád-vármegyei kirándulásnál érdemes meglátogatni mind a két tagintézményt.

Esztergomban a MNM Babits Emlékházban a költő nyári villáját és a gyönyörű panorámát csodálhatják meg a látogatók. A MNM Balassa Bálint Múzeum régi épülete megújul, a tervek szerint nyáron nyílik meg a nagyközönség előtt, ahol új várostörténeti kiállítás is várja majd az érdeklődőket.

Vaján, a MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjteményben is új időszaki kiállítás nyílik, emellett számos különleges műtárgy is megtekinthető a kastélyban, melyek közül kiemelkedik egy barokk szánkó, valamint egy századfordulós világóra is.

A fővárosi MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és az Arany Sas Patikamúzeum kuriózumnak számító állandó kiállításaikkal nyitnak újra. A MNM Malenkij Robot Emlékhely a második világháború után tömegesen elhurcolt nők és férfiak számára állít emléket. A csoportok számára előzetes bejelentkezéssel működő kiállítóhely számos érzékenyítő programmal és kulturális eseménnyel jelentkezik 2023-ban.

A téli időszak alatt hagyományosan is zárva tartó régészeti parkok is számítanak a családok látogatására, a paleolit-rajongóknak a MNM Vértesszőlősi régészeti bemutatóhelyet, az antik kor szerelmeseinek pedig a MNM Villa Romana Baláca régészeti parkot ajánljuk. A Balaton-felvidéki tájra mindenképp érdemes lesz legalább egyszer a szezonban ellátogatni, hiszen a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Programnak köszönhetően exkluzív programkínálattal jelentkezik a kiállítóhely.

A három vármúzeum – a MNM Rákóczi Múzeum Sárospatakon, a MNM Mátyás Király Múzeum Visegrádon és a MNM Esztergomi Vármúzeum – az őszi-téli időszakban is nyitva volt a látogatók előtt, így lesz április 1-jét követően is.

