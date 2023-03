Vidéki területeken kutatnak hamarosan ezek a régiós központok: elárulták, mit keresnek

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) minden tervezett regionális központja sikeresen megalakult az elmúlt fél év során, így az MMA áprilistól hivatalosan is megkezdheti munkáját a hét régióban, ezek közül öt központban az Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) együttműködve - mondta Vashegyi György, az MMA elnöke a központok megalakulása alkalmából rendezett sajtóeseményen.

Vashegyi György felidézte, hogy az MMA közgyűlése 2022 őszén döntött a hét regionális munkacsoport létrehozásáról annak érdekében, hogy a köztestület a hazai és a határon túli magyar lakta területek művészeti, kulturális életében tovább erősítse aktív jelenlétét és segítse a helyi szintű kapcsolatépítést. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt fél év során minden tervezett régiós központ megalakult, időrendi sorrendben Győr, Miskolc, Kecskemét, Veszprém, Szeged, Debrecen és Pécs központtal.

A regionális munkacsoportok akadémikus és nem akadémikus köztestületi tagokból állnak. Egy-egy régió munkacsoportjában az MMA mind a 9 tagozata képviselteti magát, és mindenki önkéntes alapon végzi a munkáját. Beszélt arról, hogy a munkacsoportok működésük során a tervek szerint a helyi intézményekkel, szakmai szervezetekkel, valamint határon túli és külföldi művészekkel és szakemberekkel is kapcsolatokat építenek ki.

Kiemelten fontosnak nevezte a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) kötött stratégiai megállapodást, amelynek értelmében a két köztestület együttműködik a kiemelkedő hazai és egyetemes tudományos és művészeti eredmények elősegítése, széleskörű megismertetése, valamint a kulturális élet gazdagítása érdekében. Mint mondta, ennek hozománya, hogy a hét regionális központból öt város esetében az MTA székházaiban működhetnek az MMA regionális központjaihoz kapcsolódó irodák és kulturális műhelyek.

Beszélt arról is, hogy amióta az MMA elnöke, most van a legnehezebb helyzetben az intézmény, de a nehézségek ellenére nagy öröm, hogy idén is meg tudták hirdetni pályázataikat. Elmondta, hogy hétfőn járt le a jelentkezési határideje az MMA hároméves, művészeti és művészetelméleti alkotómunkát támogató ösztöndíjprogramjának, amelyre összesen 1264 pályamű érkezett, ez tizenkétszeres túljelentkezést jelent.

Az MMA októberben leköszönő elnöke örömtelinek nevezte, hogy a többszörös törvénymódosítások eredményeként az MMA akadémikusi taglétszáma megközelítheti az MTA-ét. Mint mondta, a Nemzet Művésze díjjal kitüntetettek túlnyomó többsége már elfogadta a meghívást, akadémiai felvételükről az MMA májusi közgyűlése fog dönteni, emellett új levelező tagok felvétele is folyamatban van - tette hozzá.

Kiss János, az MMA alelnöke arról beszélt, hogy bár eddig is volt vidéken jelenléte az MMA-nak, a regionális központok megalakulása most teljesen más dimenzióba helyezi a köztestület működését. Mint mondta, az akadémia akkor lehet hatékony, ha minél több partnerrel működhet együtt. Az elképzelések szerint a regionális képviseletek feladata lesz a helyi értékek megtalálása, bemutatása, valamint a kortárs művészek bemutatása - tette hozzá.

Richly Gábor, az MMA főtitkára kitért arra, hogy a regionális munkába szeretnék bevonni a hároméves művészeti ösztöndíjprogram ösztöndíjasait is, akiknek az alkotásait Magyarországon és a régióban, a határon túl is szeretnék megismertetni a közönséggel.

Beszélt arról is, hogy öt munkacsoport olyan területet fed le, amelyben jelentős a határon túli magyarság szerepe, ami külön jelzi jelentőségüket, hiszen az MMA-nak mindig fontos célja volt a határon túli művészeti élet támogatása. Kitért arra is, hogy az MTA mellett a kortárs művészek nemzetközi bemutatásának támogatása érdekében együttműködési megállapodást kötöttek a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint a kulturális tárcával is.

Címlapkép: Getty Images