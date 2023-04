Ezt nem fogod elhinni: hétvégén ezekben a fürdőkben már csobbanhatunk is

Néhány fürdő a hagyományokhoz híven a május 1-i hétvégén megnyitja a strand- és élménymedencéit. A legtöbben ugyanakkor még várnak a melegebb időre, sokan a pünkösdi hétvégére tervezik a nyitást.

Néhány évtizede még általános volt, hogy a strandok a május 1-i hétvégén nyitottak ki függetlenül attól, hogy ennek kedvezett-e az időjárás vagy sem. Ezt a hagyományt ma már kevés helyen őrzik, de a termalfurdo.hu így is talált néhány olyan fürdőt, ahol már ezen a hétvégén megnyílik a strand, igaz a legtöbb helyen egyelőre még nem teljes kapacitással.

Az ország legnagyobb fürdője, a hajdúszoboszlói Hungarospa deklaráltan minden évben megnyitja a strandját május 1-re, idén már április 29-én, szombaton strandolhatunk. A fürdő szabadtéri része több részlegből áll, egyelőre az ún. tradicionális strand nyílik, az aquapark és a néhány éve átadott Prémium Zóna júniusban nyitja meg a kapuit. Azonban így is számos strand- és gyerekmedencét használhatunk majd, és fürdőzhetünk a hullámban is.

Zalakaroson is április 29-én nyílik a strandmedencék egy része, a sportmedence és a népszerű szabadtéri gyerekvilág is. A hétvégén már használhatjuk a család csúszdákat is. A hullámmedence és az ún. adrenalin csúszdák azonban csak később állnak a vendégek rendelkezésére.

A mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő már húsvétra megnyitotta a szabadtéri gyerekmedencét és a csúszdás medencét, a többi strandmedence nyitása csak a jobb idő beköszöntével várható.

Budapesten a Palatinus Strandon az egész évben működő úszó és termálmedecék mellett megnyílik az élénymedece és egy gyerekmedence. A többi medencére és a csúszdákra egy hónapot még várnunk kell.

A Gellért Fürdőben a hullámmedence már április 22. óta üzemel, igaz hullámszolgáltatás nélkül.

Már pénteken csobbanhatunk Szegeden a Napfényfürdő Aquapolis strandján és Lentiben. Szombaton nyitnak a strandmedencék Békéscsabán, Berekfürdőn, Bogácson és Igalon.

Sok strand megvárja a pünkösdöt

Gazdaságilag még nem feltétlenül éri meg működtetni a strand- és élménymedencéket, ez tükröződik is abban, hogy sok fürdő még nem tud konkrét időpontokkal szolgálni a strand nyitásával kapcsolatban. Jellemzően az időjárás alakulásától teszik függővé a nyitást.

Néhány, jellemzően nagyobb, országos jelentőségű fürdő esetében ismerünk ilyen dátumokat.

A következő hétvégére, május 6-re, illetve 7-re tervezi a strand nyitását az ország egyik legújabb fürdője a lakiteleki Gabriella Gyógyfürdő és a kiskunmajsai Jonathermál.

Mezőkövesden a Zsóry Fürdőben várhatóan május 15-től használható a strand, a csúszdapark azonban csak egy hónappal később nyílik.

Május 26-28 közötti napokon, azaz Pünkösd hétvégéjére időzítve várható a nyitás többek között Gyulán, Sárváron, Agárdon, Gyopárosfürdőn, illetve az ország egyik legújabb és leglátványosabb strandján, a debreceni Aquaticumban is.

Budapesten a Csillahegyin és a Paskál Fürdőben is ekkor nyílik a strandterület.

Bár konkrét dátumot még nem tettek közzé, de május végén tervezik megnyitni a Harkányi Gyógyfürdő és az Egri Termálfürdő strandját is.

Az országosan ismert fürdők közül a Bükfürdő Thermal & Spa és a Miskolctapolca Barlangfürdő esetében még nem ismert a strand nyitásának időpontja. 2022-ben az előbbi csak június közepén, utóbbi május végén nyitotta meg a szezonálisan üzemelő medencéit.

Több fürdő szabadtéri medencéi egész évben nyitva vannak. Ilyen például Budapesten a Széchenyi Fürdő, Nyíregyházán az Aquarius, Egerszlókon a Saliris, ahol élményelemekkel felszerelt gyógy-, illetve termálvizes medencékben fürdőzhetünk. Az ország egyik leghíresebb fürdője, a Hévízi Tó szintén egész évben látogatható.

A strandok nyitásáról a termalfurdo.hu készített egy részletes listát, amelyet a következő két hónapban rendszeresen aktualizálnak. A többi strand nyitásáról ebből a listából lehet tájékozódni.

