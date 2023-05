Ilyet még biztosan nem láttál: különleges kiállítás nyílik Szegeden

Magyar és külföldi hírességek képzőművészek által újragondolt tárgyaiból nyílik tárlat Hetedhét Hungarikon címmel szerdán Szegeden, a Móra Ferenc Múzeum helytörténeti kiállítóhelyén, a Fekete házban - közölte a közgyűjtemény sajtóreferense.

Hegedűs Anita közölte, az év végéig látható különleges kiállításon a magyar és a világtörténelem, a (pop)kultúra és a sport ikonikus személyiségeinek tárgyait mutatják be, amelyekből kortárs művészek készítettek képzőművészeti alkotásokat.

A látogatók megnézhetik a többi közt Nagy Imre óráját, Rákosi Mátyás írógépét, egy darabot a berlini falból és egy szögesdrótrészt a vasfüggönyből. Kiállítják Szabó István csapóját, Karády Katalin kiskanalait, Nemes Jeles László "Oscar-díjas" csokornyakkendőjét és Kertész Imre kalapját is - mindezt képzőművészeti alkotásként.

Újragondolt formában találkozhatnak a látogatók Cseh Tamás magnójával, Geszti Péter dalszövegével, Örkény zsebórájával, Esterházy Péter szemüvegével. Szintén képzőművészeti alkotásként mutatják be Farkas Bertalan relikviáit, Cseh László szemüvegét, Benedek Tibor köpenyét, Papp László boxkesztyűjét. Kiállítják azt a sípot is, amelyet a legendás 6-3-as mérkőzésen használtak, emellett Puskás cipőjét és Grosics mezét is.

A vendégek a magyar legendák mellett külföldi hírességek, így például John Lennon, Tony Curtis vagy Niki Lauda személyes tárgyait is láthatják.A képzőművészeti alkotássá lett tárgyak változatos és izgalmas sora Kárpáti Tamás gyűjteményéből érkezett Szegedre.

Címlapkép: Getty Images

