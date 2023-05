Ilyen még nem volt a magyar vidéken: jegesmedve tenyészközpontot adnak át Nyíregyházán

A Nyíregyházi Állatparkban 2024 tavaszán egy új jegesmedve tenyészközpont kerül átadásra. A jelenleg a Nyíregyházi Állatpark egy hektáros Medve Erdejében élő Sznyezána már az új tenyészközpontban fog találkozni és összeszokni jövőre, az európai tenyészprogram által biztosított tenyészhímmel, Lloyddal - közölte az állatkert.

Mint írták, addig is, a programban résztvevő állatkertek kiváló együttműködésének köszönhetően, Sznyezána visszakapja régi társát Fiete-t, aki a budapesti állatkertből tér vissza. Fiete és Sznyezana genetikai szempontok miatt nem szaporíthatóak egymással, ez volt az oka Fiete ideiglenes távollétének is, viszont a 8 éves hím már jól ismeri a Medve Erdőnket és a 9 éves nőstényt is, és fogadása támogatja a Fővárosi Állatkert döntését, akik a nyíregyházi tenyészközpont megnyitását követően jegesmedve kifutójukat más állatfaj számára szeretnék majd átalakítani.

Címlapkép: Getty Images