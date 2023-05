Ezt jobb, ha tudod a pünkösdi hosszú hétvégéről: sokakat ér váratlanul

Nem mindenki tudja, hogy a pünkösdi szokások bár elsődlegesen a keresztény valláshoz kapcsolódnak, gyökerei és egyes elemei a pogány kultúrából származnak. A pünkösd szó eredetileg a pentekotész szóból ered, ami nem mást jelent, mint ötvenediket. Ez utal arra, hogy ez az ünnep mindig a húsvét utáni 50. napon van. A keresztény egyház a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását ünnepli pünkösd vasárnapján. A keresztény hagyomány mellett a pünkösd Európa-szerte ősi tavaszköszöntő ünnep is. A néphit szerint ha pünkösdkor szép az idő, akkor jó lesz a bortermés. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi király választásának szokása: ilyenkor a falu legényei különböző ügyességi próbákon mérték össze erejüket és ügyességüket. A győztes egy évig ingyen ihatott a kocsmában, neki tartoztak engedelmességgel a többiek, és viselhette a pünkösdi koronát. Idén a pünkösd egybeesik a gyereknappal, így igen változats programkínálatot találhatunk országszerte ezen a hosszú hétvégén. Mutatjuk.

A középkorban a Szentlélek eljövetelét jelző szélzúgást jelképezve, kürtöket és harsonákat fújtak meg, a lángnyelvek helyett rózsák és ostyák hullottak alá a templom padlásáról, máshol pedig fehér galambokat eresztettek szét. Hazánkban főként a keresztény szokások terjedtek el, bár egyes elemei, mint például a pünkösdi király és királynő választása a pogány időkig nyúlik vissza. A Pünkösd az egyház számára az öröm ünnepe.

Jelentős keresztény ünnep

Pünkösd a húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, neve a görög pentékoszté (ötven) szóból ered. Az ószövetségi zsidó népnél eredetileg aratási hálaadó ünnep vagy az első zsenge ünnepe volt, majd a mózesi törvény emléknapja lett, amikor arra emlékeztek, hogy Isten szövetségre lépett népével, Mózes törvényt hirdetett. Az ünnepet sávuótnak, a "hetek ünnepének" nevezik, mert hétszer hét nappal pészah után ünneplik.

A keresztény egyház születésnapját jelentő pünkösd történéseit megörökítő Újszövetség részletesen leírja, miként szállt le azon a napon a Jézus Krisztus által mennybemenetele előtt megígért Szentlélek a tanítványokra.

A Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet sugárzó kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus Krisztus missziós parancsának teljesítésére, és ők különféle nyelveken kezdtek beszélni. Péter apostol prédikálásának hatására sokan megtértek, belőlük alakult meg az első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház.

A püspöki szinódus 305-ben rendelte el a galamb vagy lángnyelvek alakjában ábrázolt Szentlélek eljövetelének megünneplését. A katolikus egyházban a II. vatikáni zsinat liturgiareformja szerint a pünkösd a húsvéti misztérium beteljesedése. Bár pünkösdhétfő a zsinati liturgiareform bevezetése óta már nem külön egyházi ünnep, számos országban - 1993 óta Magyarországon is - munkaszüneti nap. Pünkösd vigíliáján (előestéjén) szerte a világban a Szentlélek eljövetelét kérik virrasztva és imádkozva a hívek.

A pünkösdi időszak a protestáns egyházakban a konfirmáció (megerősítés - a Szentlélek erősíti meg a hitet), az úrvacsorára való előkészítés, az ifjak felnőtt hívővé avatásának ideje. Ugyancsak ez az időszak a katolikus bérmálás ideje, amikor a püspök a Szentlélek közlésének szentségét szolgáltatja ki az ifjaknak.

Pünkösdi népszokások

A keresztény hagyomány mellett a pünkösd Európa-szerte ősi tavaszköszöntő ünnep is. Ha pünkösdkor szép az idő, a néphit szerint jó lesz a bortermés. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi király választásának szokása: ilyenkor a falu legényei különböző ügyességi próbákon (lóverseny, bikahajsza, bothúzás, rönkhúzás, kakaslövés, kaszálás) mérték össze erejüket és ügyességüket. A győztes egy évig ingyen ihatott a kocsmában, neki tartoztak engedelmességgel a többiek, és viselhette a pünkösdi koronát. Uralkodásának rövid idejére utal a "pünkösdi királyság" kifejezés, a gyorsan múló, éppen ezért értéktelen dicsőség metaforája. Jellegzetes pünkösdi szokás a pünkösdi király vagy királyné körmenete: a legkisebb lányt pünkösdi rózsával, zöld ágakkal királynőnek öltöztetik, és rózsaszirmot hullatva házról házra járnak köszönteni.

Csíksomlyói búcsú

Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar eseménye a csíksomlyói búcsú, amely a rendszerváltozás óta a világ magyarságának rendszeresen ismétlődő tömegrendezvénye. A hagyomány szerint 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem a határőr katolikus székelységet fegyverrel akarta az unitárius vallásra áttéríteni, a Csíksomlyón összegyűlt székelyek azonban a Nagyerdőnél győzelmet arattak. Erre emlékezve tartják meg Csíksomlyón minden pünkösd szombatján az ünnepi szentmisét és a nagy búcsút, ahová több százezer ember érkezik az egész Kárpát-medencéből és a világ más tájairól.

A legfontosabb magyar Mária-kegyhely is itt található. Napjainkra a magyarság számára egyetemes találkozóhellyé vált a csíksomlyói búcsú, melyet hazánk hungarikummá is nyilvánított.

Rengeteg hagyományos esemény kötődik ezekhez a napokhoz, például a májusfa kidöntése, táncmulatságok, párválasztás, tavaszköszöntés, de talán a legismertebb a pünkösdi király választása. Pünkösdkor ügyességi versenyeket rendeztek a falvakban, ahol a legények megmutathatták ki az igazán bevállalós. Volt ezeken a versenyeken tuskócipelés, karikadobálás és még megannyi szórakoztató versenyszám.

A pünkösdi királyok választása után indult a pünkösdi királynéválasztás, ami termékenységvarázsló szokás. Nagy megtiszteltetés volt annak a lánynak, akit adott évben megválasztottak királynénak. Mise után házról házra jártak a legszebb kislánnyal a lányok, jókivánságokat, verseket mondtak, énekeltek, virággal szórták tele a szobákat. Végül a házigazdák a lefátyolozott kislány állát megcsiklandozták, és ha a lány mosolygott, de nem látszottak a fogai, akkor biztosak lehettek a háziak abban, hogy jó termés lesz. Ajándékokat adtak a lányoknak, pénzt, ételt, egyebeket. A királynét menyasszonyi ruhába öltöztetve hordozták végig a faluban és közben a következő verset mondogatták.

Párválasztási, udvarlással kapcsolatos hagyomány

A párválasztás szokása sem maradhatott el a tavasz eme csodás időszakában, úgyhogy néhány udvarlással kapcsolatos hagyomány is fűződik a pünkösdhöz. Ilyen volt például, amikor a legény a kiszemelt lány ablakába pünkösdi rózsát csempészett, a lányoknak koszorút kellett fonni, amit odaadtak a kiválasztott fiúnak. A mátkálás szokása is erre az időszakra tehető, amikor a fiú a kiszemeltjének komatálat küldött kaláccsal és borral, ha a lány viszonozta az érzelmeket, akkor ő is visszaküldte a maga szakalytóját.

Programok a pünkösdi hosszú hétvégén

Idén a pünkösd vasárnap és a gyereknap egybeesik, így még a szokásosnál is gazdagabb programkínálat várja az érdeklődőket. Országszerte rengeteg helyen tartanak pünkösdi és gyereknapi vigasságokat, ezekből szedtünk most össze egy csokorral. Van a felhozatalban hagyoműnyőrző, de a legmodernebb igényeket is kielégítő gasztronómiai, borászati vagy egyenesen pálinkafesztivál is.

I. 2023. május 26-28. között Pünkösdi Pincejárásra várják az érdeklődőket Pannonhalmán

A Pannonhalmi borvidék 7 pincészete várja a borkedvelőket és kirándulókat a pünkösdi hétvégén. A hagyományokat követve a péntek (május 26.) a ráhangolódásé, szombaton (május 27.) borvidéki buszjárat könnyíti meg a közlekedést a borvidéken, míg a vasárnap (május 28.) a levezetésé.

A pincejárók “jogosítványkímélő” utazását szombaton (május 27.) a győri Hotel Famulustól minden két órában menetrendszerűen induló borvidéki buszos körjárat biztosítja. Az első felszálláskor az utaskísérőknél készpénzben váltható napijegy, amelynek segítségével bármelyik megállóban fel- vagy leszállhat az utazó. A napijegy ára 3000 Ft/fő. A pincejáráson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

II. 2023. május 26-29. között rendezik meg a Pünkösdi Virágálom programsorozatot Székesfehérváron

A virágkötő mesterek ebben az esztendőben a Városház tér és a Fő utca hat helyszínén alkotnak, a megnyitó – galambröptetéssel, a kompozíciók bemutatásával – május 26-án, pénteken 17 órakor lesz a Városháza előtt.

A Pünkösdi Virágálom rendezvénye évek óta szép hagyomány Székesfehérváron, minden esztendőben sokan csodálják meg a virágkötő mesterek munkáit a belvárosban.

Az esemény ebben az évben színpadi programok nélkül zajlik majd, de a sokak által kedvelt virágárverést most is megtartják.

Az ünnepélyes megnyitó május 26-án, pénteken 17 órakor kezdődik, a résztvevőket Cser-Palkovics András polgármester és Spányi Antal megyés püspök köszönti. Az esemény nyitányaként idén is lesz galambröptetés a V-61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete Székesfehérvár közreműködésével.

A Pünkösdi Virágálomra készült virágkompozíciókról Pánczél Péter ifjúsági Európa-bajnok, mester virágkötő, valamint Szabó János szakújságíró, a Virágkötők és Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesületének képviselője beszél a közönségnek. Kettejük vezetésével zajlik a virágkötés és az árverés.

Idén a Hetedhét Játékfesztivál programjai is ezen a vasárnapon zajlanak majd, mivel egybeesik a pünkösd és a gyereknap.

III. 2023. május 28-29-én Pünkösdi Bor- és Tócsifesztiválra várják az érdeklődőket Ajkán

Az esemény helyszíne a település főtere. A kétnapos rendezvényen neves somlói pincészetek kínálják zamatos boraikat. A gasztronómiai élményeken kívül színes programkínálat, koncertek, színi előadások teszik felejthetetlenné a fesztivált.

IV. 2023. május 28-29-én pünkösdi programok várják az érdeklődőket Hollókőn

Hagyományőrző rendezvényeket és várjátékot rendeznek az ünnepi hétvégén a Nógrád megyei világörökségi falu vendégeinek. Mindenkit a híres palóc vendégszeretet fogad Hollókőn. A hagyományőrző programoknak az Ófalu, a várjátékoknak a Hollókői vár ad otthont.

A sok program – mint a pünkösdi áldásosztás, néptánc-oktatás, kézműves és gasztronómiai vásár – mellett nevezni lehet a Hollókő Pünkösdi Királya cím elnyerésére is, ahol népi ügyességi feladatokat kell a legjobban teljesítenie. A Pünkösd vasárnapi ingyenes rendezvényen az Ófalu udvaraiban jókedv, táncház, népi koncert és gasztronómiai ínyencségek várják a falu lakóit és látogatóit.

V. 2023. május 28-29-én pünkösdi forgatagra invitálják az érdeklődőket az Egri várba

Gyermeknapi meglepetések, hárompróba, családi rejtvény, kézműves foglalkozások, interaktív mesejáték, betyártanya, íjászat, mozi, Gárdonyi titkosírásának rejtelmei, no meg a vitéz egri hadnagyok mellett, marcona török hagyományőrzők várják a kicsiket és a nagyokat.

VI. 2023. május 28-29-én Pünkösdi Sokadalom a Sóstói Múzeumfaluban Nyíregyházán

A hagyományokhoz híven a Sóstói Múzeumfaluban idén is felelevenítik a régi falusi pünkösdöt, ahol bemutatják a pünkösdi királyválasztás és királynéjárás népszokásait. A nyíregyházi skanzen portái megtelnek élettel, a műhelysorba visszaköltöznek a mesterek, kemencében folyamatosan sütik a régi ízeket felidéző kelt tésztákat.

Lesz még kosaras körhinta, népi játszóudvar és kézműves foglalkozások és helyi termékek vására. Kóstolhatnak gyógyteát, kemencés finomságokat, és természetesen ez a jeles nap sem telhet táncmulatság és lovaskocsikázás nélkül.

Vasárnap a gyerekeknek a belépő 200 Ft. A felnőttek 1200 Ft/fő, a nyugdíjasok 600 Ft/fő áron válthatnak jegyet a rendezvényre. 6 év alatt és 70 év fölött a belépés ingyenes

Hétfőn a felnőttek 1200 Ft/fő, a nyugdíjasok és diákok 600 Ft/fő áron válthatnak jegyet a rendezvényre. 6 év alatt és 70 év fölött a belépés ingyenes. Itt olvasható a részletes programterv.

VII. 2023. május 26-28.: Gyulai Pálinkafesztivál

A történelmi fürdővárosban 23. rendezik meg a méltán népszerű, és évről évre hatalmas tömegeket vonzó fesztivált, amely a város és a térség egyik legnagyobb, országos hírű gasztronómiai rendezvénye. A pálinka mint főszereplő mellett a színpad is fontos szereplője a fesztiválnak, amelyen a magyar könnyűzenei élet jeles képviselői lépnek fel. A napijegy ára 4000 Ft, a bérlet 10500 Ft. A részletes programokról itt tájékozódhatsz.

VIII. 2023. május 28-29-én Pünkösdi programkavalkád várja az Ópusztaszerre érkezőket

Az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban kicsiknek és nagyoknak egyaránt élménydús pünkösdi programokat szerveznek. Nagy hangsúlyt fektetnek a már-már elfelejtett hagyományokra és a Dél-Alföldhöz kapcsolódó népszokásokra.

E jeles alkalomból számos vendég érkezik, hogy részt vegyen a kereszténység egyik legfontosabb ünnepén. Az iskolások kedves pünkösdölője mellett a látogatók részt vehetnek különböző programelemekben és játékos vetélkedőknek lehetnek részesei, ahol összemérhetik ügyességüket.

Az esemény leglátványosabb és legizgalmasabb része a lovasok összecsapása lesz, akik a pünkösdi királyi címért küzdenek majd meg.

Jegyinformáció, fizetős szolgáltatások: Lovasbemutató megtekintése (vasárnap): 1200 Ft/fő (kedvezményes), 1400 Ft/fő (normál), pünkösd hétfőn ingyenesen lehet megtekinteni Filmvetítés: 1500Ft/fő

+1 Balatoni pünkösdi programok

A Balatonnál is számos pünkösdi és gyermeknapi rendezvényen vehetünk részt, itt kedvünkre válogathatunk a programok közül.

