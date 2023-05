Ide látogat idén nyáron a vidéki elit: ezért kihagyhatatlan úti cél ez a 3 hely a Balatonnál

A Balaton Magyarország első számú üdülőterülete, amely minden hónapban a leglátogatottabb belföldi desztináció a vendégek körében. A térség kínálatában megjelenik a vízparti nyaraláson kívül a kulturális és egészségturizmus, bor és gasztronómia, aktív- és ökoturizmus. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szerint az idei balatoni turisztikai szezon kifejezetten jónak ígérkezik az infláció ellenére is. De melyek azok a helyek, amiket semmiképp nem hagyhatunk ki, ha a magyar tenger mellett döntünk, és itt kapcsolódunk ki a nyaralásunkon? Mutatjuk!

2022 nyarán 1,7 millió vendég érkezett a Balaton turisztikai térségbe, akik 1,1 millió vendégéjszakát töltöttek el. A vidék teljes forgalmának 41%-a köthető ehhez a térséghez. A Balaton térsége kiemelten kedvelt a belföldiek körében, a szálláshelyek forgalmának 75%-át a hazaiak adták ezen a vidéken

- tájékoztatott az MTÜ.

A Balaton hagyományosan az elsőszámú, legnépszerűbb turisztikai desztináció, 2022 nyarán a térség szálláshelyein 1,7 millió vendég összesen 5,5 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma összesítésben 18%-kal, a vendégéjszakák száma 10%-kal nőtt a 2021-es nyár eredményeihez képest. A teljes nyári, vidéki szálláshelyi vendégforgalom 41%-át a Balaton térségében mérték. A nyári balatoni szálláshelyi forgalom háromnegyede a belföldiekhez köthető.

A Balaton turisztikai térség települései közül a vendégéjszakaszám szerinti sorrendben 2022 nyarán Siófok volt az első 793 ezer vendégéjszakával. A sorrendben ezután következő, 100 ezer feletti vendégéjszakát regisztráló települések Balatonfüred, Hévíz, Zalakaros, Balatonlelle, Zamárdi, Keszthely, Balatonboglár, Zánka, Fonyód, Tihany, Balatonalmádi és Révfülöp voltak. Most összeszedtünk három olyan helyet és egyben látványosságot, amit idén nyáron is muszáj felkeresnie annak, aki a Balatonhoz látogat.

1. Tihany mágiája örök

Tihany az egyik olyan hely Magyarországon, amit egyszer mindenkinek látni kell, és ez az a hely is, amit általában nem csak egyszer látunk, hiszen egyedi atmoszférájával és látnivalóival vissza-visszacsalogat Lássuk, miért is érdemes 2023 nyarán is visszatérni ide.

A közel 1500 lakosú Tihany már fekvésével és jellegzetes adottságaival is lenyűgözi az ide látogatókat: a község a festői Tihanyi-félszigeten található, amely két részre, az északi és a déli medencére osztja a Balatont. A Balaton-felvidékre jellemző vulkáni formák ezen a területen gejzírkúpokban nyilvánulnak meg, ezek közül a leglátványosabb az Aranyház. A félsziget két kis festői tava közül a Belső-tó igazi horgászparadicsom, míg a Külső-tó a színes élővilágával nyűgözi le az ide látogatókat. A község nevezetességeit érdemes kisvasúton felfedezni, ami a gyerekeknek is egy plusz szórakozást jelent, ráadásul mindössze fél órát vesz igénybe.

Tihanyról mindenkinek a levendula és a Bencés Apátság ugrik be elsőként és való igaz, ez a két dolog alapvetően határozza meg a Balaton parti település arculatát. Az Apátságot éppen felújítják, így nyárra megújulva, teljes pompájában csodálhatjuk meg, felújítják az épületet, a sétányt és a függőkerteket is. Az Óvár területén kihagyhatatlanok a barátlakások, amelyeket a 11. században vájtak ki a kőfalból orosz szerzetesek.

Tihanyba nemcsak a látnivalók, de az állandó nyári programok miatt is érdemes ellátogatni. A júniusi Levendula Fesztivál kihagyhatatlan program, de a túrakedvelők is több kirándulás között csemegézhetnek. A családok számára kihagyhatatlan program a Tihanyi Skanzen, ahol az állandó látnivalók mellett rendszeres kézműves programokkal is várják a látogatókat.

Mindenütt levendula

A levendula Tihanyban szinte minden ház udvarán megtalálható, ami jól mutatja Tihany mediterrán mikroklímáját is. A levendula lepárlóban készül minden, ami levendulás és aminek hatalmas hagyománya van Tihanyban. Számos étel, koktél, szörp, fagylalt vagy éppen natúr kozmetikum és dísztárgy alapja a levendula.

A Lavender Tihanynál születik a tihanyi illóolaj és a tihanyi, magas minőségű natúrkozmetikum. A látványüzemben megtekinthető a levendula lepárlás folyamata. Az érdeklődők figyelemmel követhetik, hogyan készülnek a levendulás natúrkozmetikumok, a levendula kiállítás keretein belül pedig a levendula történetet mutatják be.

Mindennapi tevékenységünk során célunk, hogy a levendula termesztéstől, a levendula lepárláson, termékgyártáson keresztül a legmagasabb minőségben alkossunk tihanyi termékeket. Az illóolaj gyógyszerkönyvi minőségben készül, a kozmetikumok receptúráját szakgyógyszerésszel állítjuk össze, így biztosítva a kozmetikumok, kézkrémek, arc és testápolók, tusfürdők, masszázsolajak magas minőségét és természetességét. A kulináris termékeinket, mint a lekvárok, szörpök, Lavender Tihany GIN, Rosé helyi termelőkkel és családi vállalkozásokkal valósítjuk meg, támogatva ezzel a helyi és magyar gazdaságokat, családokat

- mondta el Bittmann Eszter, a Lavender Tihany Kft. ügyvezetője.

Többnyire családok érkeznek

A balatoni településre többnyire családok érkeznek, és nagyon sokan visszajárnak, ami annak a bensőséges hangulatnak is köszönhető, ami a félszigetet és az itt található vendéglátó-egységeket is jellemzi.

Furcsa egyvelege Tihany a pörgésnek és az állandó, színes programoknak, valamint a megnyugtató, regeneráló atmoszférának. Itt tényleg nem lehet unatkozni, hisz mindenki talál magának valamilyen programot. Az iskola végével indul a nagy szezon, ami augusztus végéig tart, és ez alatt az időszak alatt a hétfők kivételével minden nap lesz a szabadtéri színpadon valamilyen program. Interaktív mesés zenejáték, tűzzsonglőr, cirkuszi bemutató, ahol artista iskolások mutatják be a tudásukat, a gyerekek pedig kipróbálhatják az eszközöket, kézbe vehetik a buzogányt és az egyéb, máskor a színpadon látható tárgyakat. De van bűvész előadás is, amit nagyon kedvelnek a családok és lesznek könnyűzenei esték, amik a felnőtteknek szólnak. Ezen kívül a Club Tihanyban vannak sportanimációk, hisz a gyerekek mozgásigényét ki kell elégíteni. Van reggeli torna, napközben csapatjátékok, ha a szülő el szeretne menni egy masszázsra, addig a gyerekek is tudnak játszani, sportolni

- fejtette ki Tóth Mihály, a Club Tihany MICE értékesítési vezetője.

Károly Tamás, a balatoni hotel igazgatója szerint Tihanynak van egyfajta mágikus varázsa is, ami miatt nagyon sokan járnak vissza ide pihenni és feltöltődni évről évre.

Az a legnagyobb öröm, amikor a családok, akik egyébként stresszesen érkeznek a mindennapi feladatok miatt, nyugodtan, kipihenten és boldogan mennek innen haza, hisz a gyerekek minden nap kifáradnak, ezért időben lefekszenek és hagyják a szülőket kicsit pihenni. Egyszer az egyik apuka azt mondta nekem, hogy meglepődött rajta, de amikor mentek haza, a felesége megfogta a kezét, pedig tíz éve nem tett ilyet. Ez az a mágia, amit Tihany tud

- mondta el az igazgató.

Számos újdonság várja idén az idelátogatókat

Károly Tamás Magyarország egyik legnagyobb múltú, ikonikus szállodáját igazgatja, ahol negyvenezer egyéni látogató fordul meg évente.

Negyvenezer ember csodálkozik rá arra, hogy amikor kinyitja a szemét reggelente, egy rendkívül széles horizont van előtte, hisz a Balaton közepén, szó szerint a szívében vagyunk, ugyanis ha megnézzük a tihanyi félsziget alakját, meglepő módon az anatómiai szív alakját látjuk. A kedvenc mondatom, amit egy anyukától hallottam, hogy miért szeretnek a családok ide jönni, az az volt, hogy itt, ha valaki nem akar unatkozni, akkor nem fog. Ez igaz apára, anyára, a kisgyerekre és a 16 évesre is, hisz minden korosztály számára van valami olyasmi, amit azért vezettünk be, hogy ne unatkozzon senki. Az első húsz szálloda között voltunk Magyarországon, aminek az volt a lényege, hogy egy kicsit zártabb a közösség, az emberek visszatértek ide és majdnem mindenki ismert mindenkit. Abban a korszakban nem volt animáció a szállodákban, ennek az őse gyakorlatilag itt keletkezett. Ma már sokkal magasabb az elvárás az animáció terén. A családok azt szeretik, ha a gyerekeket egész nap lefoglalja valami, miközben a szülők tudnak kicsit pihenni

- mondta el az igazgató.

A 13 hektárnyi, azaz mintegy 18 focipályányi terület ezer embernek is szellős, kényelmes teret nyújt, akármilyen programra is vágynánk éppen. 330 szoba található a hotelben és 160 faház, amely összesen 1500 vendég elszállásolására alkalmas, amivel a Club Tihany Magyarország legnagyobb ilyen jellegű szálláshelyévé nőtte ki magát. Ebből adódóan nem csak az egyéni szálláshelyek tekintetében, de konferenciák szempontjából is az egyik legkedveltebb hazai vendéglátóegységgé vált, ahol nem szokatlan az ezer fő feletti rendezvények tartása sem. De a hotel nemcsak ezért népszerű a családok körében. Ötszáz méteres partszakasszal rendelkezik a hotel, ez pedig végig rendezett és tiszta.

Itt nem fognak üvegszilánkba lépni, ez tényleg a lehető legkulturáltabb partszakasz, amit el lehet képzelni és ahol csak a szállóvendégek vannak jelen, ami őrzi a régi klubhangulatot. Az sem mellékes szempont, hogy itt mindig van napágy, nem kell érte korán kiérkezni és a helyekért sem kell viadalt vívni, hisz mindenki kényelmesen elfér. Ha megéhezik az ember, a parton ott a Beach Grill, ahol kulturáltan meg is lehet ebédelni, de akár el is lehet vinni a nyugágyhoz, ha úgy kényelmes. De itt találhatóak az első balatoni csúszdák is, amik őrzik a retro hangulatot, de rendszeresen karban vannak tartva. Idén ráadásul azt tervezzük, hogy programszerűen éjszakai csúszdázásokat is rendezünk majd

- újságolta Tóth Mihály.

2023-as újítások

A télikert előtti vízparti terasz vacsoralehetőségét is megvalósítjuk idén, ami egy vacsorázó-grill teraszként kapcsolódik majd az étteremhez. Ennek az lesz a különlegessége, hogy szinte közvetlenül a Balaton partján lehet majd vacsorázni. Emellett új stég is lesz, ami azért nagyszerű, mert az északi part igen köves, hisz vulkanikus terület, ahová hiába szórnánk homokot, azt a rév forgalma elsodorná. Éppen ezért azt a megoldást találtuk ki, hogy egy hosszú lebegő stég lesz a vízen, amelyen egészen odáig be lehet sétálni, hogy már ne kelljen lelépnünk a köves aljzatba, ha nem szeretnénk, hanem egyből lehet menni lubickolni, a stég pedig egyben napozóteraszként is funkcionál. Mivel Tihany csücskén vagyunk, ennél nem lesz mélyebb pont, hogy ilyen módon ennyire mélyen bejuthassunk a Balatonba, így azonban gyakorlatilag a tó közepén tudunk állni, ecsetelte az igazgató, aki azt is elárulta, sok jól bevált korábbi kezdeményezést megtartanak idén.

Megtartjuk a régi, jól bevált és sikeres programjainkat, így például azt az edukációs jellegű akciónkat, hogy a fenntarthatóság jegyében megjutalmazzuk azokat a gyerekeket, akik a reggeli- és vacsora-svédasztalról nem feleslegesen púpozzák a tányérjukat, hanem annyit szednek, amennyit megesznek. Ilyenkor a reggeli. illetve a vacsora végén egy tokent kapnak a kiürült tányérjukért, amivel a boltunkban manós, illetve tündéres ajándékokat vásárolhatnak. Ezek egyébként pénzzel nem is megvehető dolgok. Ezt a tokent egyébként az animációs programok során is lehet gyűjteni, például sporttevékenységeken vagy kreatív programokon

- tette hozzá Károly Tamás.

2. Balatonbogláron áll a vidék legkülönlegesebb kilátója

A 6300 lakosú városka a Balaton déli partján fekszik, lankás, dombos, szép vidéken. Keleten Balatonlelle, nyugaton Fonyód, a tó északi partján, szemben Révfülöp a szomszédjuk. A helyi környezeti kultúrát a szőlő és a gyümölcs uralja évszázadok óta, melynek feldolgozását a közelmúltig a BB végezte világszínvonalon.

A római korban Pannóniának nevezett vidék fontos kereskedelmi út része volt, és bár a történelem viharai, a török hódoltság megannyi válságot hozott, a jellege alapjaiban megmaradt. Az ökrös és lovas szekereket felváltotta a vasúti közlekedés, és a múlt század végének gazdasági fellendülése vállalkozó szellemű iparos és kereskedő családok letelepedését eredményezte. Felfedezték a tó szépségét, Balatonboglár varázsát, és a kis falu óriási fejlődésnek indult.

A Balaton - mint a déli parton mindenütt - sekély, könnyen melegszik, talaja bársonyos, homokos. Az elmúlt évtizedek környezetromboló beton partvédő műveit elsőként Balatonboglár oldotta fövenyes partszakasszal, két strandján is visszaállítva a természetes állapotot, és így a biológiai öntisztulásnak nincs akadálya itt.

Kereskedelmi és szolgáltató egységek, vendéglők és szórakozóhelyek várják itt a turistákat. A város kulturális és sportrendezvényei is híresek. A sporthorgászokat 40 halfajta csalogatja, közöttük a nemes ízű balatoni fogas.

Xantus János Gömbkilátó

A város egykori elöljárója, Gaal Gaston ültette be feketefenyővel a kopár felszínű dombot, melynek legmagasabb pontján, 165 méter magasan egy kilátó áll. Még Kádár István mérnök álmodta meg, az 1958. évi brüsszeli világkiállítás után Szabó Kálmán tanácselnök hozta Boglárra. Eredetileg belső üvegburkolattal tervezték fölállítani, amelyben egy presszót kívántak elhelyezni; de a természeti erők ezt nem engedték. A 15 méter átmérőjű, 240 háromszöglemez alkotta Gömböt, Zics László építész javaslatára, díszkivilágítással látták el, ami még az északi partról is könnyen látható. Az 1980-as években átesett már egy felújításon a kedvelt kirándulási célpont, a káprázatos kilátás évente tízezreket vonz ide, nem véletlenül nyerte el az Év kilátója 2020 címet a 15 méter átmérőjű gömb szerkezet. A brüsszeli világkiállításon és a Budapesti Nemzetközi Vásáron is megfordult már, de azóta itt a végleges helyére került.

A vulkanikus eredetű Várdomb csúcsán, 165 méteres magasságban áll Balatonboglár város talán legismertebb jelképe, látványossága a Gömbkilátó. Eredetileg a magyar alumíniumipar jelképeként mutatták be a Budapesti Nemzetközi Vásáron a belföldi idegenforgalom pavilonját, a „Magyar Atomium’’-ot, amely az 1958-as brüsszeli világkiállítás híres jelképének ihletésében épült Kádár István mérnök tervei alapján. A gömb alakú, 15 méter átmérőjű szerkezetét 240 (mindössze kétfajta) háromszöglemez alkotta. A hetvenes évek végén a borítástól megfosztva, Szabó Kálmán tanácselnöknek köszönhetően Balatonboglárra került, és a Xantus János Gömbkilátó nevet kapta.

Eredetileg belső üvegburkolattal tervezték fölállítani, amelyben egy presszót kívántak elhelyezni; de a természeti erők ezt nem engedték. A Gömbkilátó erős szélben akár több métert is lenghet, de a rugalmas szerkezet elnyeli a szél által keltett mozgási energiát, így nem kell attól tartani, hogy egyszer csak legurul a dombról.

Gömbkilátó belépő árak:

Felnőtt 350 Ft/fő

Gyerek 300 Ft/fő

Csoportos jegy ár: 15 főtől 10% kedvezmény

3. Szigligeti vár

Egykor a Balaton-felvidék szinte minden egyes csúcsán állott egy vár, kis túlzással. Akkor is megéri az erőfeszítést, és felzarándokolni ide, ha már messze nem a régi formájában tündököl ez a hely, a múltat kiválóan megidézi, a mesés kilátásról nem is beszélve, amiben innen letekintve gyönyörködhetünk, ahogy elénk tárul az egész tó panorámája.

A környék várai mind a tatárjárást követő nagyszabású, országos várépítő tevékenység eredményei. Aki csak egyetlen várat szándékozik a kilátás kedvéért megmászni a Balaton mentén, annak a Szigligeti vár kötelező!

2023. január 2-től új belépőárakkal várják a látogatókat az infláció és a működtetési költségek rohamos emelkedése, valamint az elmúlt évek fejlesztései miatt az üzemeltető önkormányzatnak nem volt más választása. A felnőtt belépő 2000 forintba, a gyermek (6-18 éves korig) belépő 1000 forintba kerül majd. A belépés 6 éves kor alatt továbbra is ingyenes marad.

