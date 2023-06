Itt a bejelentés: mától családdal és kutyával is látogatható a dunakeszi szabadstrand

Június 1-jén a fürdési határt jelző bóják is kikerülnek a dunakeszi szabadstrandra, ezzel megnyílik a szezon - írta meg az infostart.hu.

Ahogy a portál írja, idén az önkormányzat megteremti a vízi- és sporteszközök bérlését is, amelyekhez mentőmellényt is biztosítanak majd - számol be a helyi lap, a Dunakeszipost. A vízi- és pihenőeszközök között megtalálhatóak lesznek kajakok, kenuk, SUP-ok és napozóágyak is. Illetve mosdó a strandnál, amely június 1. – augusztus 31. időszakban 9:00-21:00 között tart nyitva, hétfőtől-vasárnapig. Továbbá biztonsági kamerákat és kerékpáros szervizoszlopot telepített a strand területére, valamint fejlesztették a zöldfelületet.

Jó hír lehet a kutyásoknak, hogy nekik külön partszakasz áll rendelkezésre, aki pedig a helyi élővilágot szeretné közelebbről megismerni, végigsétálhat az izgalmas madártani ösvényen is. A területen egyébként strandfelügyelet is működik.

