Éjszaka nyitja ki kapuit a Szegedi Vadaspark: különös programmal várják a látogatókat

Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkban a látogatókat - közölte Veprik Róbert igazgató.

A Szegedi Vadaspark legnépszerűbb nyári programja az esti állatkerti túra. Szürkület idején és napnyugta után sejtelmesebb, misztikusabb az erdő, ahol számos kifutóban még este is kinn tartózkodnak az állatok. Más állatkertekhez képest a szegedi séta különlegessége, hogy a vadaspark 45 hektáros területe változatos élőhelyekkel számos vadon élő állatnak is otthont ad. Az ott lakó őzek, vízimadarak, hattyúk napközben, amikor a látogatók járják a park útjait, ösvényeit, elhúzódnak az emberek közeléből, de a sötétben előmerészkednek. A kora este kezdődő programokon a Természetvédelmi Oktatóközpontnál "nemszeretem" állatokkal ismerkedhetnek a vendégek, a vállalkozó szelleműek akár kígyót is simogathatnak.

Az Elefántház és a Tanyabemutató közötti erdei ösvényen éjszakai rovarmegfigyelésre várják az érdeklődőket. Az ízeltlábúakat speciális eszköz csalogatja majd a látogatókhoz, így akár közelről is megismerhetik a vadasparki erdő ízeltlábú lakóit, amelyekről a szakemberek a meghatározásukon túl sok érdekességet is mesélnek.

Nem maradnak el az esti látványetetések, állatbemutatók sem: elsőként az oroszlánok kapnak vacsorát, majd a borjúfókák tornája következik, melyet az elefántok vegetáriánus partija követ, végül pedig a barnamedvék késői lakomája látható

Az esti programok zárásaként a Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzszimulációs-bemutatója látható, amelynek szünetében tűzzsonglőrök lépnek fel.

