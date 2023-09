Mutatjuk a kultúrnegyed progrmaját: mindenki találhat magának valami érdekességet

Ismét exkluzív programokat kínál a pécsi kultnegyed. Tárlatvezetésekkel, gyerekprogramokkal, koncertekkel, bűvészekkel, akrobata előadásokkal és tűzshow-val várják a Zsolnay Negyed Éjszakája elnevezésű rendezvény látogatóit a pécsi kulturális létesítménybe szeptember 16-án.

Az éjfélig tartó programok keretében rendhagyó éjszakai tárlatvezetéseket tartanak a létesítményben, de a vezetett séták során az Illúzió vs. Valóság című kiállítás, a Negyed összes tárlata, a Látványmanufaktúra, a Zsolnay Mauzóleum is bejárhatóvá válik, az érdeklődők továbbá megismerhetik Zsolnay Miklós kalandos életútját is - írja az MTI. A Zsolnay család egykori lakóházában korhű ruhába öltözött idegenvezetők kalauzolják el a látogatókat. Zsolnay-kemence túrát is tartanak a létesítmény a látogatók elől egyébként elzárt részébe. Hajnal Máté bűvész szórakoztató varieté műsorral készül, ahol a bűvészet és az akrobatika is szerepet kap.

Az este során tüzes show-t tart a Firebirds csapata az illúziók témájáról slammelnek a Sopianae Slampoetry Klub tagjai, lesz éjszakai távcsöves égboltmegfigyelés és filmvetítés is. A kertben minikoncertet ad a Trió Enigma, a Pécsi Vonósok, a Swing Ladies és a Bohemian Brass Band. Kehidai László előadást tart a Zsolnay Negyed egykori gyárkéményeiről, és kevéssé ismert történeteket oszt meg a Zsolnay Gyár működéséről.

A gyerekprogramok között szerepel többek között UV-fényben varázsvilággá váló játszótér, éjszakai szabadtéri szabadulójáték, bábszínház, kerámia élményfestés és Mars-küldetés robotokkal. Becsapható érzékeink: káprázat vagy agyrém? címmel kalandjátékon is részt vehetnek az érdeklődők, de lesz rendhagyó matekóra, meseelőadás és látványos kísérletek is, míg a tudomány és a játékok szerelmeseit várja a VR Univerzum, a Planetárium és a Labor - Interaktív Varázstér is - olvasható a közleményben.

Címlapkép: Getty Images

