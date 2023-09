Kiderült, nem a víz vonzza a Balatonhoz hétvégén az embereket: ez lesz a nagy attrakció

A Balatonon ebben az időszakban kezdődnek a szüreti vigasságok, amelyek több ezer vendéget vonzanak minden évben. A fogyasztói szokások változása azonban a boros rendezvények mellett, kikényszerítette a vállalkozókból, hogy sörös eseményeket is szervezzenek, mert ebből eddig hiány volt a Balatonon - magyarázta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

Ilyen hiányt pótló esemény lesz a balatonföldvári az Oktoberfest (szeptember 15-16.) - amely az első igazi, nagyobb sörfesztivál a régióban. Ide az északi parton lakókat is várják, nem csak a turistákat.

A fesztiválon a világban zajló fogyasztói szokások változásait is nyomon lehet követni, hiszen az angol, belga, német és cseh sörgyártásban is jelentős változások zajlanak. Az esemény fő célja, hogy minőségi kisüzemi nedűvel lássák el a tó környékére látogatókat. A fesztivál szervezői elmondták azt is, hogy a tervek szerint, hamarosan elkészül az a balatoni sörfőzde-beruházás, ahol nagyjából 200 ezer liter sört gyártanak majd egy évben a mostani 30-40 ezer liter helyett, Többségében a hazai közízlést kiszolgálva egyszerűbb, világos söröket készítenek majd..

Tíz éve például még az erősen komlózott IPA volt a legkeresettebb, az utóbbi években viszont a savanyúbb, gyümölcsösebb söröket keresik a vevők itt a Balatonon is

- nyilatkozta Kun Alex, a Helka Sörfőzde munkatársa.

Mindezekhez Fekete Tamás, a régió turisztikai szövetségének alelnöke hozzátette: Ugyan jól fogy a Balatonon a sör, de a legtöbb turista azért a finom borok miatt jön a régióba. Ezeket már a nyár folyamán több fesztiválon próbálták népszerűsíteni. A Balatoni Kör ismert séfjével, Varga Lászlóval ás a Rolling Chef csapatával közösen, olyan food truck menüket állítottak össze, amelyekhez jól illettek a Balaton díjnyertes borai. Öt északi parti fesztiválon ezeket a borokat ingyen kóstolhatták meg a turisták. Az akciótól azt remélik a szervezők, hogy akik megkóstolták nyáron a díjnyertes borokat, azok nagyobb valószínűséggel jönnek vissza a Balatonra az őszi, szüreti fesztiválokra is. A fesztiválozók lehettek az elsők, akik a XX. Balatoni Borok Versenyének nyertes borait megkóstolhatták. Mint ismert, a nyár közepén lezajlott eseményen az alábbi borok lettek a legjobbak:

A Balatoni Borrégió Legjobb Fehér Bora 2023. címet a Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet Cirkáló rajnai rizling 2022. bora nyerte.

A Balatoni Borrégió Legjobb Vörös Bora 2023-ban a Garamvári Szőlőbirtok Sínai hegy Cabernet Franc 2019. bora lett.

A Balatoni Borrégió Legjobb Rozé Bora 2023-ban a Szabó és Fia Borpince Kékfrankos rozé 2022 bora.

A Balatoni Borrégió Legjobb Pezsgője 2023. címet a Garamvári Szőlőbirtok Garamvári Lellei Furmint Brut 2019. pezsgője kapta.

A Balatoni Borrégió Legjobb Desszert Bora 2023-ban Mészáros József sárgamuskotály 2021. bora lett.

Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója elmondta azt is, hogy food truck ötletet Budapesten is kipróbálták az atlétikai világbajnokság idején. Meglepően tapasztalták, hogy a külföldről Budapestre érkezett turistáknak milyen kevés fogalmuk volt arról, hogy milyen jók a balatoni borok. Éskovács szerint a magyar bormarketinggel foglalkozó szervezeteknek van teendőjük. Több és kreatívabb kommunikációs megoldásra volna szükség. Mindez komoly üzleti, turisztikai potenciál is lehet a jövőben, hiszen egyes nemzetközi kutatások szerint, a 2023-2033 időszakban, az éves növekedési rátája 13 százalékos lesz a borturizmus szegmensben.

A Future Market Insights elemzése szerint: olyan feltörekvő országok borrégiói kapnak majd több figyelmet a globális borturizmusban, mint például Kína, India és a kelet-európai régió. Fontos volna, hogy ezekből az irányokból érkező turisták körében is ismert legyen a magyar borok minősége, amely minden bizonnyal több külföldi turistát hozhatna a Balatonra, akár ősszel is.

Címlapkép: Fekete Tamás