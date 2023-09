A magyar horgászok féltve őrzött titkai: ezek a legjobb tippek az őszi pontyhorgászathoz!

Az ősz beköszöntével a legtöbb hazai horgásztő és folyó elcsendesül, a nyáron megszokott nyüzsgés pedig alábbhagy. Ez az időszak kiváló alkalom hogy eredményes horgászatokban legyen részünk.

A ponty méltán az egyik legnépszerûbb halfaj a magyar horgászok körében. A patakok kivételével valamennyi vizünkben jól érzi magát. Ahhoz, azonban, hogy előcsalogassunk nagyon sokmindenre van szükség. Az őszi horgászatok sikeressége nagyban függ a megfelelő csali kiválasztásától, a horgászfelszeréstől, de nagyon sok múlik azon is, hogy mennyire ismerjük a hal viselkedését is.

Az igazi nagyhal-szezon olykor még a tapasztalt horgászok számára is óriási kihívást jelenthet, különösképp, ha éppen pontyra vadásznak. Ahhoz, hogy néhány dolgot megértsünk, ismernünk kell a halak szokásait, például azt, hogy mi alapján keresnek táplálékot, valamint azt is, hogy melyek a legjobb csalik, és így tovább.

Általánosságban elmondható, a hűvösebb idő már nem a legjobb időszak a pontyozásra. Néhány más halfajtól eltérően a ponty anyagcseréje lelassul, és ilyenkor csapatokba verődnek inkább. Az első, és legfontosabb, hogy próbáljuk meg feltérképezni hol tartózkodik a hal. A horgászok által túlzsúfolt helyek nem annyira jöhetnek szóba, főleg, ha már abban ott is mindenkinek megvan a saját törzshelye, a halak is inkább a csendesebb területekre kezdenek olyankor elvonulni.

Miután megérkezünk a tóhoz, vagy a folyóhoz, érdemes rögtön felméri, hogy merről-merre mozognak a halak. A pontyok nagyon válogatósak az élőhelyük kiválasztásában, sokszor a folyók és tavak mélyén, a vizinövényzet csendesebb részein tartózkodnak. Természetesen azt se mindegy mikor érkezünk, a pontyok ugyanis hajnalban és napnyugta után a legaktívabbak, így érdemes ezt is szem előtt tartani, mielőtt horgászni indulnánk.

A ponty is szereti a hasát

A nyár elmúltával a víz hőmérséklete jócskán visszaesik, ugyanakkor nem kell attól félnünk, hogy a pontyok aktivitása csökken. A lassan hűlő vízben egyre aktívabban kezdenek táplálkozni a halak, hiszen jelentős súlygyarapodásra van szükségük a tél átvészeléséhez.

Éppen ezért a pontyhorgászat sikerességének egyik alapvető eleme ilyenkor az etetés. Érdemes már a horgászat előtti napon előetetni, és az sem másodlagos szempont, ha ismered a helyet ahová etetsz. Vagyis tudod, hol vannak a pontyok. Fontos hangsúlyozni, hogy az etetőanyag összetételének változatosnak kell lennie, és tartalmaznia kell a legfontosabb tápanyagokat. Legyen szó magvakról, főtt kukoricáról, vagy éppen apró halakról. Nem árt figyelni magára az etetőanyag mennyiségére se, ha lehet ne etessünk túl sokat, mert a pontyok túlságosan is jóllakhatnak, így esélyünk se lesz elcsípni őket.

Csali nélkül mit érek én

Ahhoz, hogy horogra akadjon a halunk, elengedhetetlen a megfelelő csali kiválasztása. A pontyok általában a természetes, élő csalikat részesítik előnyben, mint például a férgek és különféle rovarlárvák. Bármennyire is furcsán hangzik az se mindegy, hogy éppen milyen a csali színe, tapasztaltabb horgászok szerint a pontyokat a hűvösebb időben a fehér szín jobban vonzza, mint bármely más szín. Érdemes tehát ilyenkor pop-up-ot, vagy más hasonló bojlit, használni, mivel ilyenkor a vizek tisztábbak, a fehér nagyon láthatóvá és vonzóvá válhat a halak számára. Itt kell felhívnunk a figyelmet arra is, hogy milyen a víz típusa és a horgászhely. Egy folyóban lévő horgászatnál ugyanis olyan csalira lehet szükségünk, amely ellenáll a sodrásnak.

A Pontyok okosabbak, mint gondolnánk

Nyilván sokakkal megesett már, hogy az adott napon csak bizonyos ízű csalival tudtak sikeresen pecázni. Joggal merül fel a kérdés, hogy valóban vannak olyan ízek, amelyek évszakhoz köthetőek. A pontyok javarészt a mederfenéken táplálkoznak. Az iszapban turkálnak, sőt akár 10 cm-es mélységből is kitúrják ah élelmet. Az iszapba rengeteg szerves anyag van: etetőanyagok, elpusztult növényi és állati részek, kagylók, csigák stb. A melegebb időben ezek bomlásnak indulnak és bizony elég szagos körülmények között bomlanak le. Természetes körülmények között ez a halak alaptápláléka. A halak ezt a büdös szagot a táplálékkal azonosítják, ezért keresik az ilyen helyeket, mert ott táplálékot találnak. Ezért a büdös-halas jellegű csali a legtöbb esetben működik.

Természetesen ez a szemlélet se feltétlen igaz minden esetben, a halak ugyanis rendkívül okos, és kíváncsi állatok. Mindent megvizsgálnak, ami az útjukba kerül, és ha ehető fel is falják. Viszont, ha már elterjedt ez az íz világ, egy idő után már jóval óvatosabbak lesznek, és nem adják olyan könnyedén magukat. Ezért nagyon fontos, hogy ha lehet folyamatosan kísérletezzünk.

Sok múlik a felszerelésen is

Végül, de nem utolsó sorban érdemes beszélni a horgászfelszerelésről is. A pontyhorgászat sikeressége ugyanis nagyban múlik a megfelelő felszerelésen. Fontos, hogy megfelelő minőségi, és rugalmas legyen bot is, de az orsónak is nagy teherbírású és jó fékezőrendszerrel rendelkezőnek kell lennie. Ugyanilyen fontos lehet a megfelelő kapásjelző kiválasztása, és a jó minőségű zsinór, utóbbi esetében rendkívül fontos, hogy az alkalmazkodjon az horog méretéhez, és hogy kellő vastag legyen a nagyobb pontyok fogásához.

Címlapkép: Getty Images